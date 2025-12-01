Preço de One More Game hoje

O preço ao vivo de One More Game (1MORE) hoje é $ 0.000001801, com uma variação de 3.37% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 1MORE para USD é de $ 0.000001801 por 1MORE.

One More Game ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- 1MORE. Nas últimas 24 horas, 1MORE foi negociado entre $ 0.000001758 (mínimo) e $ 0.000002118 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, 1MORE movimentou-se 0.00% na última hora e -11.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 484.86.

Informações de mercado de One More Game (1MORE)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 484.86$ 484.86 $ 484.86 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.01K$ 18.01K $ 18.01K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de One More Game é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 484.86. A oferta em circulação de 1MORE é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 18.01K.