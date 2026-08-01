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O preço ao vivo de 1 Million Circles hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de CIRCLES é de 19,756.51 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CIRCLES para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de 1 Million Circles hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de CIRCLES é de 19,756.51 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CIRCLES para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de 1 Million Circles (CIRCLES)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 CIRCLES para USD

$0.00002653
$0.00002653$0.00002653
+0.50%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de 1 Million Circles (CIRCLES)
Última atualização da página: 2026-08-13 02:03:24 (UTC+8)

Preço de 1 Million Circles hoje

O preço ao vivo de 1 Million Circles (CIRCLES) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CIRCLES para USD é de $ 0 por CIRCLES.

1 Million Circles ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 19,756.51, com um fornecimento em circulação de 744.80M CIRCLES. Nas últimas 24 horas, CIRCLES foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CIRCLES movimentou-se -- na última hora e -7.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de 1 Million Circles (CIRCLES)

$ 19.76K
$ 19.76K$ 19.76K

--
----

$ 25.06K
$ 25.06K$ 25.06K

744.80M
744.80M 744.80M

944,799,103.058753
944,799,103.058753 944,799,103.058753

A capitalização de mercado atual de 1 Million Circles é $ 19.76K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CIRCLES é 744.80M, com um fornecimento total de 944799103.058753. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 25.06K.

Histórico de preço de 1 Million Circles USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Mínimo 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Máximo 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-7.31%

-7.31%

Histórico de preços de 1 Million Circles (CIRCLES) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de 1 Million Circles em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de 1 Million Circles em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de 1 Million Circles em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de 1 Million Circles em USD foi de --.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ 0-18.52%
60 dias$ 0-3.72%
90 dias----

Previsão de preço para 1 Million Circles

Previsão de preço de 1 Million Circles (CIRCLES) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de CIRCLES em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de 1 Million Circles (CIRCLES) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de 1 Million Circles pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço 1 Million Circles pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de CIRCLES para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de 1 Million Circles.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de 1 Million Circles (CIRCLES)

Whitepaper
Site oficial

Categoria :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Sobre 1 Million Circles

Em que rede blockchain 1 Million Circles opera?

1 Million Circles opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de CIRCLES?

O token está cotado a R$, registrando uma variação de preço de --% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria 1 Million Circles pertence?

1 Million Circles se enquadra na categoria Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem. Essa classificação ajuda os investidores a comparar CIRCLES com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de 1 Million Circles?

Sua capitalização de mercado é de R$99012.3648348855141000, colocando o ativo na posição #8837. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de CIRCLES estão atualmente em circulação?

Há 744799107.494657 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de 1 Million Circles hoje?

Nos últimos dias, CIRCLES gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, 1 Million Circles flutuou entre R$0E-15 e R$0E-15, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre 1 Million Circles

Última atualização da página: 2026-08-13 02:03:24 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o 1 Million Circles (CIRCLES)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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AI Router Protocol

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AIR

$0.04158
$0.04158$0.04158

+107.90%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.02300
$0.02300$0.02300

+475.00%

up

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$0.2580$0.2580

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DAPPOS

DAPPOS

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$0.33651
$0.33651$0.33651

+3.04%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.00932
$0.00932$0.00932

-3.71%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00465
$0.00465$0.00465

+29.16%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0.001286
$0.001286$0.001286

+28.60%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0003148
$0.0003148$0.0003148

+25.92%

Myros

Myros

MY

$0.0121
$0.0121$0.0121

+19.80%

Bitway

Bitway

BTW

$0.244941
$0.244941$0.244941

+11.78%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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