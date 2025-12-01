Preço de 1 dog can change your life hoje

O preço ao vivo de 1 dog can change your life (1DOG) hoje é --, com uma variação de 1.52% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 1DOG para USD é de -- por 1DOG.

1 dog can change your life ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,730.78, com um fornecimento em circulação de 996.37M 1DOG. Nas últimas 24 horas, 1DOG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, 1DOG movimentou-se -- na última hora e -3.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de 1 dog can change your life (1DOG)

Capitalização de mercado $ 4.73K$ 4.73K $ 4.73K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.73K$ 4.73K $ 4.73K Fornecimento Circulante 996.37M 996.37M 996.37M Fornecimento total 996,366,570.15601 996,366,570.15601 996,366,570.15601

