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O preço ao vivo de 1 community can change your life hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de COMMUNITY é de 34,532 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de COMMUNITY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de 1 community can change your life hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de COMMUNITY é de 34,532 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de COMMUNITY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de 1 community can change your life (COMMUNITY)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 COMMUNITY para USD

$0.00003796
$0.00003796$0.00003796
-0.10%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de 1 community can change your life (COMMUNITY)
Última atualização da página: 2026-08-13 02:03:09 (UTC+8)

Preço de 1 community can change your life hoje

O preço ao vivo de 1 community can change your life (COMMUNITY) hoje é $ 0, com uma variação de 0.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COMMUNITY para USD é de $ 0 por COMMUNITY.

1 community can change your life ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 34,532, com um fornecimento em circulação de 912.59M COMMUNITY. Nas últimas 24 horas, COMMUNITY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, COMMUNITY movimentou-se +0.05% na última hora e -0.32% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de 1 community can change your life (COMMUNITY)

$ 34.53K
$ 34.53K$ 34.53K

--
----

$ 34.53K
$ 34.53K$ 34.53K

912.59M
912.59M 912.59M

912,586,432.31461
912,586,432.31461 912,586,432.31461

A capitalização de mercado atual de 1 community can change your life é $ 34.53K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de COMMUNITY é 912.59M, com um fornecimento total de 912586432.31461. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 34.53K.

Histórico de preço de 1 community can change your life USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

-0.19%

-0.32%

-0.32%

Histórico de preços de 1 community can change your life (COMMUNITY) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de 1 community can change your life em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de 1 community can change your life em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de 1 community can change your life em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de 1 community can change your life em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-0.19%
30 dias$ 0+4.57%
60 dias$ 0-26.88%
90 dias$ 0--

Previsão de preço para 1 community can change your life

Previsão de preço de 1 community can change your life (COMMUNITY) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de COMMUNITY em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de 1 community can change your life (COMMUNITY) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de 1 community can change your life pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço 1 community can change your life pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de COMMUNITY para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de 1 community can change your life.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de 1 community can change your life (COMMUNITY)

Site oficial

Categoria :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Sobre 1 community can change your life

Qual é o preço atual de 1 community can change your life?

Negociando a R$, 1 community can change your life apresentou uma variação de preço de -0.19% nas últimas 24 horas.

Como a oferta de tokens afeta a avaliação de COMMUNITY?

A oferta desempenha um papel fundamental: com 912586432.31461 tokens em circulação, a escassez ou a inflação podem influenciar significativamente o comportamento dos preços em horizontes longos.

Qual é a capitalização de mercado de 1 community can change your life?

Sua capitalização de mercado é de R$173061.68865241212000, ocupando a posição #7637 globalmente e indicando a escala de adoção da rede.

Qual é a atividade de negociação das últimas 24 horas?

COMMUNITY registrou R$-- em volume de negociação, demonstrando a liquidez atual e a atividade dos usuários.

Qual é a faixa de preços das últimas 24 horas?

Ela variou entre R$ e R$, ajudando os investidores a avaliarem o impulso de curto prazo.

Como 1 community can change your life se encaixa na categoria Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem?

Como token Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, COMMUNITY compete com ativos similares com base em utilidade, oferta, adoção e tendências de desempenho.

Quais são as tendências de tokenomics de longo prazo que importam?

Emissões, queimas, cronogramas de desbloqueio e recompensas por staking — frequentemente ligadas à economia da -- — podem afetar a oferta futura e a confiança do mercado.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre 1 community can change your life

Última atualização da página: 2026-08-13 02:03:09 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o 1 community can change your life (COMMUNITY)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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$0.00458$0.00458

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$0.001497$0.001497

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$0.241965$0.241965

+10.43%

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