Preço de 1 community can change your life hoje

O preço ao vivo de 1 community can change your life (COMMUNITY) hoje é $ 0, com uma variação de 0.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COMMUNITY para USD é de $ 0 por COMMUNITY.

1 community can change your life ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 34,532, com um fornecimento em circulação de 912.59M COMMUNITY. Nas últimas 24 horas, COMMUNITY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, COMMUNITY movimentou-se +0.05% na última hora e -0.32% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de 1 community can change your life (COMMUNITY)

Capitalização de mercado $ 34.53K$ 34.53K $ 34.53K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 34.53K$ 34.53K $ 34.53K Fornecimento Circulante 912.59M 912.59M 912.59M Fornecimento total 912,586,432.31461 912,586,432.31461 912,586,432.31461

A capitalização de mercado atual de 1 community can change your life é $ 34.53K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de COMMUNITY é 912.59M, com um fornecimento total de 912586432.31461. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 34.53K.