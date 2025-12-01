Preço de 1 Coin Can Change Your Life hoje

O preço ao vivo de 1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) hoje é $ 0.00955444, com uma variação de 0.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE para USD é de $ 0.00955444 por 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE.

1 Coin Can Change Your Life ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,534,505, com um fornecimento em circulação de 999.99M 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE. Nas últimas 24 horas, 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE foi negociado entre $ 0.00930836 (mínimo) e $ 0.01069133 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04228821, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00343921.

No desempenho de curto prazo, 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE movimentou-se -3.00% na última hora e -41.38% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de 1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE)

Capitalização de mercado $ 9.53M$ 9.53M $ 9.53M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.53M$ 9.53M $ 9.53M Fornecimento Circulante 999.99M 999.99M 999.99M Fornecimento total 999,988,882.267963 999,988,882.267963 999,988,882.267963

