Preço de 0xy hoje

O preço ao vivo de 0xy (0XY) hoje é $ 0.02435898, com uma variação de 2.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 0XY para USD é de $ 0.02435898 por 0XY.

0xy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 24,358,977, com um fornecimento em circulação de 1000.00M 0XY. Nas últimas 24 horas, 0XY foi negociado entre $ 0.02426637 (mínimo) e $ 0.02487281 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.108905, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000131.

No desempenho de curto prazo, 0XY movimentou-se -0.61% na última hora e -10.76% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de 0xy (0XY)

Capitalização de mercado $ 24.36M$ 24.36M $ 24.36M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24.36M$ 24.36M $ 24.36M Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,978.845981 999,999,978.845981 999,999,978.845981

