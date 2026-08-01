Preço de 0xMarkets hoje

O preço ao vivo de 0xMarkets (SN35) hoje é $ 0.563716, com uma variação de 3.93% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SN35 para USD é de $ 0.563716 por SN35.

0xMarkets ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,088,940, com um fornecimento em circulação de 5.48M SN35. Nas últimas 24 horas, SN35 foi negociado entre $ 0.536379 (mínimo) e $ 0.570291 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 7.18, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00894457.

No desempenho de curto prazo, SN35 movimentou-se -0.60% na última hora e -3.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 181.74K.

Informações de mercado de 0xMarkets (SN35)

Capitalização de mercado $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Volume (24h) $ 181.74K$ 181.74K $ 181.74K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Fornecimento Circulante 5.48M 5.48M 5.48M Fornecimento total 5,479,570.276848465 5,479,570.276848465 5,479,570.276848465

A capitalização de mercado atual de 0xMarkets é $ 3.09M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 181.74K. A oferta em circulação de SN35 é 5.48M, com um fornecimento total de 5479570.276848465. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.09M.