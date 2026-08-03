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Análise técnica de 0G (0G) hoje

Análise técnica de 0G (0G) hoje

A página de Análise de 0G fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de 0G, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de 0G abaixo.

Variação de preço de 0G (0G)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1593--+13.46%-7.44%-71.32%
Saiba mais sobre o preço de 0G

Indicadores técnicos de 0G

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do 0G em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 8
Neutro 8
Compra 10
Médias móveis:CompraVenda 3Neutro 3Compra 8
Indicadores técnicos:VendaVenda 5Neutro 5Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1595
0.1594
R2
0.1594
0.1593
R1
0.1593
0.1593
PP
0.1592
0.1592
S1
0.1591
0.1591
S2
0.159
0.1591
S3
0.1589
0.159

Sinais de mercado 0G

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.54M
$8.55 M
$8.01 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.10M
Compras ativas de 3 dias
$0.98 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.08 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.04M
Compras ativas de 7 dias
$1.75 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.79 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de 0G

Entrada líquidaPreço de 0GUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.16
2026-08-12-$0.03 M0.16
2026-08-11-$0.11 M0.16
2026-08-10$0.03 M0.16
2026-08-09-$0.20 M0.15

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
0G/USDT
$0.1596
$0.1596$0.1596
-0.12%
444.02K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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0G
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