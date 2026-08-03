Análise técnica de 0G (0G) hoje A página de Análise de 0G fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de 0G, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de 0G abaixo. Cadastrar

Variação de preço de 0G (0G) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1593 -- +13.46% -7.44% -71.32%

Indicadores técnicos de 0G

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do 0G em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 8 Neutro 8 Compra 10 Médias móveis : Compra Venda 3 Neutro 3 Compra 8 Indicadores técnicos : Venda Venda 5 Neutro 5 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1595 0.1594 R2 0.1594 0.1593 R1 0.1593 0.1593 PP 0.1592 0.1592 S1 0.1591 0.1591 S2 0.159 0.1591 S3 0.1589 0.159

Sinais de mercado 0G Volume líquido atual de ordens em aberto 0.54M $8.55 M $8.01 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.10M Compras ativas de 3 dias $0.98 M Vendas ativas de 3 dias $1.08 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.04M Compras ativas de 7 dias $1.75 M Vendas ativas de 7 dias $1.79 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de 0G Entrada líquida Preço de 0GUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.16 2026-08-12 -$0.03 M 0.16 2026-08-11 -$0.11 M 0.16 2026-08-10 $0.03 M 0.16 2026-08-09 -$0.20 M 0.15 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie 0G (0G) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o 0G. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h 0G / USDT $0.1596 $0.1596 $0.1596 -0.12% 444.02K (USDT) Negociar