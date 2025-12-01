Preço de 01111010011110000110001001110100 hoje

O preço ao vivo de 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) hoje é --, com uma variação de 6.94% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 01111010011110000110001001110100 para USD é de -- por 01111010011110000110001001110100.

01111010011110000110001001110100 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 859,126, com um fornecimento em circulação de 1.00B 01111010011110000110001001110100. Nas últimas 24 horas, 01111010011110000110001001110100 foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01755527, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, 01111010011110000110001001110100 movimentou-se +3.39% na última hora e -26.93% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100)

Capitalização de mercado $ 859.13K$ 859.13K $ 859.13K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 859.13K$ 859.13K $ 859.13K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de 01111010011110000110001001110100 é $ 859.13K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de 01111010011110000110001001110100 é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 859.13K.