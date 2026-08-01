Preço de All on Binance hoje

O preço ao vivo de All on Binance (币有) hoje é R$ 0.009222, com uma variação de 9.60% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 币有 para BRL é de R$ 0.009222 por 币有.

All on Binance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- 币有. Nas últimas 24 horas, 币有 foi negociado entre R$ 0.008826 (mínimo) e R$ 0.011592 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, 币有 movimentou-se -0.26% na última hora e -15.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 56.90K.

Informações de mercado de All on Binance (币有)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 56.90KR$ 56.90K R$ 56.90K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 9.22MR$ 9.22M R$ 9.22M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de All on Binance é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 56.90K. A oferta em circulação de 币有 é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 9.22M.