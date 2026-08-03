Análise técnica de Binance Life (币安人生) hoje A página de Análise de Binance Life fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de 币安人生, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Binance Life abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Binance Life (币安人生) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.4803 -- -3.94% -31.26% +16.43%

Fluxo de capital de Binance Life Entrada líquida Preço de 币安人生USDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.21 M 0.46 2026-08-12 $0.25 M 0.48 2026-08-11 -$0.22 M 0.50 2026-08-10 -$0.05 M 0.53 2026-08-09 -$0.14 M 0.52 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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