Previsões de preço de criptomoedas | Exchange MEXC

Explore as previsões de preços das principais criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, XRP e Litecoin. Confira nossas análises de preços para obter insights valiosos sobre as tendências futuras do mercado de criptomoedas!

A MEXC oferece dados atualizados de previsão de preços, combinando desempenho histórico, sentimento de mercado e métricas-chave, como capitalização de mercado e volume de negociação. Obtenha uma visão clara de como a comunidade cripto prevê o desempenho futuro de um token. A MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto! Explore agora.

1
Aster Staked BNB
ASBNB
2
MimbleWimbleCoin
MWC
3
Swell Ethereum
SWETH
4
USDai
USDAI
5
Wrapped stETH
WSTETH
6
Wrapped eETH
WEETH
7
Usual USD
USD0
8
OUSG
OUSG
9
Theta Network
THETA
10
Provenance Blockchain
HASH
11
USX
USX
12
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
13
Ripple USD
RLUSD
14
Liquid Staked ETH
LSETH
15
Wrapped AVAX
WAVAX
16
Function FBTC
FBTC
17
Tether
USDT
18
Marinade Staked SOL
MSOL
19
USDB
USDB
20
sUSDS
SUSDS
21
Ethena Staked ENA
SENA
22
GHO
GHO
23
syrupUSDT
SYRUPUSDT
24
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
25
Frax Ether
FRXETH
26
Stader ETHx
ETHX
27
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
28
Renzo Restaked ETH
EZETH
29
syrupUSDC
SYRUPUSDC
30
cgETH Hashkey Cloud
CGETH.HASHKEY
31
Cap USD
CUSD
32
Olympus
OHM
33
Jito Staked SOL
JITOSOL
34
Wrapped Beacon ETH
WBETH
35
Legacy Frax Dollar
FRAX
36
Lorenzo Wrapped Bitcoin
ENZOBTC
37
Jupiter Staked SOL
JUPSOL
38
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
39
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
40
Circle USYC
USYC
41
Figure Heloc
FIGR_HELOC
42
EURC
EURC
43
Binance Staked SOL
BNSOL
44
Steakhouse USDC Morpho Vault
STEAKUSDC
45
Wrapped BNB
WBNB
46
crvUSD
CRVUSD
47
USDtb
USDTB
48
Wrapped HYPE
WHYPE
49
StakeWise Staked ETH
OSETH
50
Fidelity Digital Interest Token
FDIT
51
BFUSD
BFUSD
52
Unit Bitcoin
UBTC
53
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
54
Rocket Pool ETH
RETH
55
BENQI Liquid Staked AVAX
SAVAX
56
USDT0
USDT0
57
Ondo US Dollar Yield
USDY
58
LEO Token
LEO
59
Savings Dai
SDAI
60
PayPal USD
PYUSD
61
tBTC
TBTC
62
GTETH
GTETH
63
clBTC
CLBTC
64
Mantle Staked Ether
METH
65
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
66
Global Dollar
USDG
67
Golem
GLM
68
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
69
Ethena Staked USDe
SUSDE
70
WETH
WETH
71
Mantle Restaked ETH
CMETH
72
Gate
GT
73
Kinesis Gold
KAU
74
SwissBorg
BORG
75
Pleasing Gold
PGOLD
76
Novem Pro
NVM
77
sUSDa
SUSDA
78
Renzo Restaked LST
PZETH
79
TempleDAO
TEMPLE
80
Satoshi Stablecoin
SATUSD
81
Unit Pump
UPUMP
82
ETHPlus
ETH+
83
BitMart
BMX
84
Nano
XNO
85
Super OETH
SUPEROETH
86
Noble USDC
USDC.N
87
AtomOne
ATONE
88
Tokenize Xchange
TKX
89
Anzen USDz
USDZ
90
InfiniFi USD
IUSD
91
GUSD
GUSD
92
Avant Staked USD
SAVUSD
93
Conscious Token
CONSCIOUS
94
Rollbit Coin
RLB
95
MNEE USD Stablecoin
MNEE
96
STASIS EURO
EURS
97
Savings xDAI
SDAI
98
Wrapped Aave Ethereum USDT
WAETHUSDT
99
CASH
CASH
100
MetaDAO
META
101
Drift Staked SOL
DSOL
102
Axelar
AXL
103
Akash Network
AKT
104
Bybit Staked SOL
BBSOL
105
Nexus Mutual
NXM
106
Phantom Staked SOL
PSOL
107
AUSD
AUSD
108
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN
PC0000031
109
USDa
USDA
110
Bedrock BTC
BRBTC
111
Staked Frax Ether
SFRXETH
112
Verus
VRSC
113
Wrapped Aave Ethereum WETH
WAETHWETH
114
TDCCP
TDCCP
115
OpenEden OpenDollar
USDO
116
DigiByte
DGB
117
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
118
Kinesis Silver
KAG
119
Treehouse ETH
TETH
120
Sky Coin
XSO
121
CoinEx
CET
122
KUB Coin
KUB
123
Blockchain Capital
BCAP
124
StandX DUSD
DUSD
125
Request
REQ
126
Origin Ether
OETH
127
BurnedFi
BURN
128
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
129
Stargate Bridged USDC
USDC.E
130
Frax USD
FRXUSD
131
Kraken Wrapped BTC
KBTC
132
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
133
SuperVerse
SUPER
134
Brett
BRETT
135
Universal BTC
UNIBTC
136
Gas
GAS
137
Staked USDai
SUSDAI
138
VanEck Treasury Fund
VBILL
139
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
140
Tradable Singapore Fintech SSL
PC0000023
141
PayFi Strategy Token USDC
PSTUSDC
142
Gaib AI Dollar Alpha USDC
AIDAUSDC
143
Ecoreal Estate
ECOREAL
144
Avant USD
AVUSD
145
Rekt
REKT
146
BTSE Token
BTSE
147
DOLA
DOLA
148
Wrapped Aave Ethereum USDC
WAETHUSDC
149
Resolv USR
USR
150
KOGE
KOGE
151
Resolv wstUSR
WSTUSR
152
Swop
SWOP
153
Midas mHYPER
MHYPER
154
Kinetiq Earn Vault
VKHYPE
155
ViciCoin
VCNT
156
cWBTC
CWBTC
157
cETH
CETH
158
Minidoge
MINIDOGE
159
VVS Finance
VVS
160
Shuffle
SHFL
161
VNDC
VNDC
162
EUR CoinVertible
EURCV
163
Synthetix sUSD
SUSD
164
Infrared Bera
IBERA
165
PunkStrategy
PNKSTR
166
Siren
SIREN
167
Felix feUSD
FEUSD
168
Atoshi
ATOS
169
USDX
USDX
170
BTU Protocol
BTU
171
Metaplex
MPLX
172
BIM
BIM
173
Tokenlon
LON
174
Entangle
NTGL
175
Compounding OpenDollar
CUSDO
176
Fulcrom
FUL
177
CJournal
CJL
178
Wrapped Centrifuge
WCFG
179
BORA
BORA
180
DFDV Staked SOL
DFDVSOL
181
Midas msyrupUSDp
MSYRUPUSDP
182
Onchain Yield Coin
ONYC
183
Helder
HLDR
184
Band
BAND
185
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
FIUSD
186
Tellor Tributes
TRB
187
Stargate Bridged WETH
WETH
188
Qkacoin
QKA
189
Lisk
LSK
190
Gemini Dollar
GUSD
191
BOLD
BOLD
192
Gama Token
GAMA
193
Paycoin
PCI
194
Puff The Dragon
PUFF
195
Ventuals vHYPE
VHYPE
196
Audius
AUDIO
197
Powerledger
POWR
198
NKYC Token
NKYC
199
Palladium Network
PLLD
200
BCGame Coin
BC
201
MarsMi
MARSMI
202
Staked HYPE
STHYPE
203
c8ntinuum
CTM
204
Targon
SN4
205
Orbs
ORBS
206
Aegis YUSD
YUSD
207
Pleasing USD
PUSD
208
Hyperbeat Ultra HYPE
HBHYPE
209
Savings crvUSD
SCRVUSD
210
ICON
ICX
211
BUSD
BUSD
212
Matrixdock Gold
XAUM
213
AltLayer
ALT
214
Unit Plasma
UXPL
215
GMT
GMT
216
Austin Capitals
AUX
217
Xertra
STRAX
218
Dialectic USD Vault
DUSD
219
Amnis Aptos
AMAPT
220
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
221
Decentralized Social
DESO
222
LCX
LCX
223
Hyperbeat USDT
HBUSDT
224
Zedxion
ZEDXION
225
Escoin
ELG
226
VeraOne
VRO
227
AxyCoin
AXYC
228
Daku V2
DAKU
229
MindWaveDAO
NILA
230
Resupply USD
REUSD
231
Hex Trust USD
USDX
232
Ardor
ARDR
233
DIA
DIA
234
Law Blocks
LBT
235
Restaked Swell ETH
RSWETH
236
PumpMeme
PM
237
Snowbank
SB
238
Sceptre Staked FLR
SFLR
239
Universal ETH
UNIETH
240
Sanctum Infinity
INF
241
affine
SN120
242
Dialectic ETH Vault
DETH
243
AI Analysis Token
AIAT
244
Lorenzo stBTC
STBTC
245
Ankr Staked ETH
ANKRETH
246
Mashida
MSHD
247
Restaking Vault ETH
RSTETH
248
Stables Labs USDX
USDX
249
Yield Optimizer ETH
YOETH
250
Black Phoenix
BPX
251
Metal DAO
MTL
252
Laine Staked SOL
LAINESOL
253
USDu
USDU
254
Bitcoin on Katana
BTCK
255
Wrapped POL
WPOL
256
Iagon
IAG
257
Echelon Prime
PRIME
258
Islamic Coin
ISLM
259
Wrapped Zedxion
WZEDX
260
Advertise Coin
ADCO
261
Hunt
HUNT
262
Monerium EUR emoney
EURE
263
The Grays Currency
PTGC
264
Bit2Me
B2M
265
Dent
DENT
266
sDOLA
SDOLA
267
Paparazzi Token
PAPARAZZI
268
Chainflip
FLIP
269
Hydration
HDX
270
Looped Hype
LHYPE
271
Nirvana ANA
ANA
272
QANplatform
QANX
273
Lista USD
LISUSD
274
Tether Gold Tokens
XAUT0
275
Keep Network
KEEP
276
Liquity USD
LUSD
277
CargoX
CXO
278
Ekubo Protocol
EKUBO
279
Anvil
ANVL
280
Hypha Staked AVAX
STAVAX
281
Hylo USD
HYUSD
282
Bucket Protocol BUCK Stablecoin
BUCK
283
MetaMask USD
MUSD
284
Derive
DRV
285
SingularityNET
AGIX
286
SX Network
SX
287
Civic
CVC
288
Cartesi
CTSI
289
MAI
MIMATIC
290
Kelp Gain
AGETH
291
Dacxi
DXI
292
Clash of Lilliput
COL
293
Hermez Network
HEZ
294
BOTXCOIN
BOTX
295
Solv Protocol SolvBTC Jupiter
SOLVBTC.JUP
296
Caliber
CAL50
297
XT Stablecoin XTUSD
XTUSD
298
Solayer Staked SOL
SSOL
299
Amiko
AMIKO
300
Alchemix
ALCX
301
Hive Dollar
HBD
302
Glidr
GLIDR
303
Predictions
PRDT
304
Hylo Staked SOL
HYLOSOL
305
EURA
EURA
306
Proprietary Trading Network
SN8
307
Wrapped XRP
WXRP
308
Compound USDC
CUSDC
309
sETH
SETH
310
Celo Dollar
CUSD
311
Coinbase Wrapped XRP
CBXRP
312
Medibloc
MED
313
BENQI
QI
314
GXChain
GXC
315
cBAT
CBAT
316
Steakhouse ETH Morpho Vault
STEAKETH
317
Yield Optimizer USD
YOUSD
318
PinkSale
PINKSALE
319
Bifrost
BFC
320
Carrot
CRT
321
Noon USN
USN
322
Liquid Mercury
MERC
323
YieldFi vyUSD
VYUSD
324
Alpha Quark
AQT
325
USUALx
USUALX
326
Thought
THT
327
Hanu Yokia
HANU
328
AllUnity EUR
EURAU
329
Shardus
ULT
330
Ruby Coin
RUBY
331
Vestra DAO
VSTR
332
SkyAI
SKYAI
333
Hylo Leveraged SOL
XSOL
334
Zeus Network zBTC
ZBTC
335
Impossible Finance Launchpad
IDIA
336
USDH
USDH
337
Mossland
MOC
338
Kled AI
KLED
339
Unit Fartcoin
UFART
340
Hypurr Fun
HFUN
341
Dialectic BTC Vault
DBIT
342
THORSwap
THOR
343
Unit Solana
USOL
344
iota
SN9
345
ZERA
ZERA
346
Gyroscope GYD
GYD
347
Staked Frax USD
SFRXUSD
348
MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault
USUALUSDC+
349
Ampleforth
AMPL
350
ORCIB
PALMO
351
DeGate
DG
352
GIGADOT
GDOT
353
EquitEdge
EEG
354
TruFin Staked APT
TRUAPT
355
Anyspend
ANY
356
MetFi
METFI
357
0xy
0XY
358
Wrapped XPL
WXPL
359
Sharp Token
SHARP
360
Bonk Staked SOL
BONKSOL
361
Midas mMEV
MMEV
362
Overtime
OVER
363
Huobi
HT
364
BitMind
SN34
365
Nest Basis Vault
NBASIS
366
Midas XRP
MXRP
367
Loan Protocol
LOAN
368
Liquid HYPE Yield
LIQUIDHYPE
369
Coinmetro
XCM
370
Plume USD
PUSD
371
401jK
401JK
372
Metronome Synth ETH
MSETH
373
Elephant Money
ELEPHANT
374
Hyperbeat LST Vault
LSTHYPE
375
ynETH MAX
YNETHX
376
Ethix
ETHIX
377
Yuzu USD
YZUSD
378
PePeonTron
PEPEONTRON
379
YieldNest Restaked ETH
YNETH
380
OpenKaito
SN5
381
Metadium
META
382
Liqwid Finance
LQ
383
Unity
UTY
384
SOSANA
SOSANA
385
Cofinex
CNX
386
Wrapped QUIL
QUIL
387
Thales
THALES
388
Wrapped fragSOL
WFRAGSOL
389
Foom
FOOM
390
Aster Staked USDF
ASUSDF
391
Wrapped MON
WMON
392
Ozapay
OZA
393
Electronic USD
EUSD
394
Beets Staked Sonic
STS
395
Stader MaticX
MATICX
396
SuperWalk GRND
GRND
397
Gradients
SN56
398
cDAI
CDAI
399
MEDXT
MEDXT
400
TCY
TCY
401
The Innovation Game
TIG
402
POL Staked WBERA
SWBERA
403
Metronome Synth USD
MSUSD
404
Aquarius
AQUA
405
Bitcoin Limited Edition
BTCLE
406
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
407
CorgiAI
CORGIAI
408
HairDAO
HAIR
409
Lido Staked SOL
STSOL
410
RealToken Ecosystem Governance
REG
411
YieldFi yToken
YUSD
412
DexTools
DEXT
413
WEMIX Dollar
WEMIX$
414
Kleros
PNK
415
Thala APT
THAPT
416
BitMEX
BMEX
417
Ice Open Network
ICE
418
Staked USN
SUSN
419
Score
SN44
420
Stader BNBx
BNBX
421
N3on
N3ON
422
CONX
CONX
423
TruFin Staked NEAR
TRUNEAR
424
Eggle Energy
ENG
425
Wanchain
WAN
426
Spring Staked SUI
SSUI
427
XSGD
XSGD
428
GENIUS AI
GNUS
429
Groestlcoin
GRS
430
Onocoy Token
ONO
431
Midas mAPOLLO
MAPOLLO
432
YUSD Stablecoin
YUSD
433
Edel
EDEL
434
Vultisig
VULT
435
Beincom
BIC
436
Synth
SN50
437
Penpie
PNP
438
SYMMIO
SYMM
439
STON
STON
440
Trevee Staked Plasma USD
SPLUSD
441
Pofu
POFU
442
Auto Finance
TOKE
443
Felysyum
FELY
444
Maya Protocol
CACAO
445
Cudos
CUDOS
446
ThunderCore
TT
447
Cronos zkEVM CRO
ZKCRO
448
Renzo Restaked SOL
EZSOL
449
MIA
MIA
450
Quantum Compute
SN48
451
ANDY70B
ANDY70B
452
Sportstensor
SN41
453
Fartboy
$FARTBOY
454
Fuzzybear
FUZZY
455
Faith Tribe
FTRB
456
Web 3 Dollar
USD3
457
TERA
TERA
458
Alchemix USD
ALUSD
459
Umbra
UMBRA
460
Ket
KET
461
69420
69420
462
Wrapped STEAMX
WSTEAMX
463
PURPLE PEPE
PURPE
464
Green
GREEN
465
Midas mEDGE
MEDGE
466
Infrared BGT
IBGT
467
X1000
X1000
468
ARTDRA Coin
ARTDRA
469
AxonDAO Governance Token
AXGT
470
VCRED
VCRED
471
AhaToken
AHT
472
district0x
DNT
473
Stables Labs Staked USDX
SUSDX
474
VitaDAO
VITA
475
Araracoin
ARARA
476
Gleec Coin
GLEEC
477
Comtech Gold
CGO
478
Pikaboss
PIKA
479
dForce USD
USX
480
Wrapped Mantle
WMNT
481
XBorg
XBG
482
Bitget Staked SOL
BGSOL
483
Firmachain
FCT
484
Apraemio
APRA
485
JumpToken
JMPT
486
Kofi Aptos
KAPT
487
Usual ETH
ETH0
488
Wrapped 0G
W0G
489
Automata
ATA
490
MimboGameGroup
MGG
491
Anzens USDA
USDA
492
Apex
SN1
493
AMATERASU OMIKAMI
OMIKAMI
494
Stride Staked Atom
STATOM
495
Coldint
SN29
496
Hyperwave HLP
HWHLP
497
ViFoxCoin
VFX
498
DeBox
BOX
499
Augur
REP
500
NOVA
SN68
501
Pocketcoin
PKOIN
502
Aura BAL
AURABAL
503
InfinitiCoin
INCO
504
APX
APX
505
Omnipair
OMFG
506
Bitcast
SN93
507
AMO Coin
AMO
508
Nasdaq xStock
QQQX
509
WINK
WINK
510
Galatasaray Fan Token
GAL
511
Pika Protocol
PIKA
512
DoubleZero Staked SOL
DZSOL
513
AU79
AU79
514
Kyros Restaked SOL
KYSOL
515
Rupiah Token
IDRT
516
Beefy
BIFI
517
Shadow Token
SHDW
518
DOGSHIT
DOGSHIT
519
ThetaDrop
TDROP
520
Stronghold Staked SOL
STRONGSOL
521
DexNet
DEXNET
522
ai16z
AI16Z
523
DADI Insight Token
DIT
524
BYUSD
BYUSD
525
Unagi Token
UNA
526
Wrapped Cygnus USD
WCGUSD
527
Wrapped Aave Ethereum Lido GHO
WAETHLIDOGHO
528
AS Roma Fan Token
ASR
529
BounceBit USD
BBUSD
530
Maxi PayFi Strategy Token
MPST
531
Summer Point Token
SUMX
532
ReadyAI
SN33
533
1GUY
1GUY
534
IlluminatiCoin
NATI
535
GIGAETH
GETH
536
Nash
NEX
537
IdleMine
IDLE
538
Steam22
STM
539
Graphite
SN43
540
Fantom Bomb
FBOMB
541
ynBNB MAX
YNBNBX
542
TAOHash
SN14
543
PowerSnookerCoin
PSC
544
PulseChain Peacock
PCOCK
545
PIXL
PIXL
546
Trevee Plasma USD
PLUSD
547
Croatian Football Federation Token
VATRENI
548
Wrapped SOMI
WSOMI
549
Vault
V
550
Verse World
VERSE
551
Cortex
CX
552
StakeStone Berachain Vault Token
BERASTONE
553
BFG Token
BFG
554
Torus
TORUS
555
Dinero
DINERO
556
ChainBounty
BOUNTY
557
Private Aviation Finance Token
CINO
558
1 Coin Can Change Your Life
1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE
559
Session Token
SESH
560
Indigo Protocol iUSD
IUSD
561
Anyswap
ANY
562
inSure DeFi
SURE
563
Stonks
STNK
564
Morpheus AI
MOR
565
dYdX
ETHDYDX
566
Origin Dollar
OUSD
567
DIMO
DIMO
568
Metacade
MCADE
569
Concilium
CONCILIUM
570
BRACKY
BRACKY
571
Beta Finance
BETA
572
Quantum Innovate
SN63
573
Avo
AVO
574
Magpie
MGP
575
Midas mTBILL
MTBILL
576
MicroStrategy xStock
MSTRX
577
Jambo
J
578
ReachX Mainnet
RX
579
Nexora
NEX
580
Botanix Staked Bitcoin
STBTC
581
Midas mBASIS
MBASIS
582
Memetern
MXT
583
Wrapped Aave Plasma USDT0
WAPLAUSDT0
584
Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund
HLSCOPE
585
Otherworld
OWN
586
LogicNet
SN35
587
Wecan
WECAN
588
Aubrai by Bio
AUBRAI
589
717ai by Virtuals
WIRE
590
Cryptex Finance
CTX
591
Doge Head Coin
DHC
592
Frax Price Index Share
FPIS
593
NFTX
NFTX
594
Shrepe
SHREPE
595
Helium IOT
IOT
596
BIDZ Coin
BIDZ
597
Holdstation
HOLD
598
Konnect
KCT
599
ParagonsDAO
PDT
600
TriasLab
TRIAS
601
Switch Token
SWITCH
602
World Friendship Cash
WFCA
603
Chrema Coin
CRMC
604
DoubleUp
UP
605
GYEN
GYEN
606
Re7 WETH
RE7WETH
607
HUSD
HUSD
608
Zeus
SN18
609
JPY Coin
JPYC
610
Memesis World
MEMS
611
Flare Staked Ether
FLRETH
612
Dojo
SN52
613
Miracle Play
MPT
614
USSI
USSI
615
Quantoz USDQ
USDQ
616
Abster
ABSTER
617
Metahero
HERO
618
Reservoir srUSD
SRUSD
619
Aurory
AURY
620
basilica
SN39
621
EDUM
EDUM
622
Nacho the Kat
NACHO
623
LooPIN Network
LOOPIN
624
UFO Token
UFO
625
FTMTOKEN
FTMX
626
CateCoin
CATE
627
Grin
GRIN
628
Pharaoh Liquid Staking Token
P33
629
Solayer USD
SUSD
630
Zedxion USDZ
USDZ
631
Dippy
SN11
632
Safe Scan
SN76
633
Santiment Network
SAN
634
GoGoPool
GGP
635
TruFin Staked INJ
TRUINJ
636
Ref Finance
REF
637
Beny Bad Boy
BBB
638
Atletico Madrid Fan Token
ATM
639
Wrapped Aave Base GHO
WABASGHO
640
AISM FAITH TOKEN
AISM
641
USD CoinVertible
USDCV
642
DerivaDAO
DDX
643
StakeWise
SWISE
644
Flayer
FLAY
645
Maza
MZC
646
Liquidity
SN77
647
GLADIUS
GLADIUS
648
Goldcoin
GLC
649
grail
SN81
650
CHEDDA
CHDD
651
Kora
SN71
652
Dolphin
DPHN
653
Data Universe
SN13
654
ParaSwap
PSP
655
RockSolid rETH
ROCK.RETH
656
Hatch
HATCH
657
Singularry
SINGULARRY
658
Edu3Games
EGN
659
KONET
KONET
660
Fair and Free
FAIR3
661
WaterNeuron
WTN
662
Patience Token
PATIENCE
663
Wrapped HLP
WHLP
664
Spectre AI
SPECTRE
665
Sovryn
SOV
666
Everybody
HOLD
667
BountyMarketCap
BMC
668
LocalCoinSwap
LCS
669
Netflix xStock
NFLXX
670
Step Finance
STEP
671
Veil Token
VEIL
672
Peapods Finance
PEAS
673
Caesar
CAESAR
674
Balanced Dollars
BNUSD
675
Goldn
GOLDN
676
QuStream
QST
677
Divi
DIVI
678
Celo Euro
CEUR
679
Myro
$MYRO
680
Wrapped RBNT
WRBNT
681
Measurable Data
MDT
682
EfficientFrontier
SN53
683
Gold DAO
GOLDAO
684
Zenrock BTC
ZENBTC
685
Aria Premier Launch
APL
686
BORGY
$BORGY
687
Codec Flow
CODEC
688
VibeStrategy
VIBESTR
689
Dexalot
ALOT
690
SpiderSwap
SPDR
691
MContent
MCONTENT
692
Hydrex
HYDX
693
MOE
MOE
694
Sturdy
SN10
695
Balsa MM Fund
BMMF
696
Agoric
BLD
697
Etherex Liquid Staking Token
REX33
698
Opus
OPUS
699
Nest Institutional Vault
NINSTO
700
Digits DAO
DIGITS
701
Quantoz EURQ
EURQ
702
Observer
OBSR
703
Kwenta
KWENTA
704
Hermetica USDh
USDH
705
Vertical AI
VERTAI
706
Saito
SAITO
707
ROACORE
ROA
708
Official PPshow
PP
709
Bonzo Finance
BONZO
710
Nomu
NOMU
711
Stacy Staked XTZ
STXTZ
712
Zenon
ZNN
713
Streamr
DATA
714
Galaxia
GXA
715
Captain Kuma
KUMA
716
sETH2
SETH2
717
Shack Token
SHACK
718
Nuvola Digital
NVL
719
Nereus
NRS
720
Infinite Games
SN6
721
Dragonchain
DRGN
722
Altcoinist Token
ALTT
723
Nest Alpha Vault
NALPHA
724
Staked Aria Premier Launch
STAPL
725
TEDDY BEAR
BEAR
726
Hera Finance
HERA
727
Cel AI
SN127
728
Bettensor
SN30
729
Joule
JOULE
730
AxCNH
AXCNH
731
Pear Protocol
PEAR
732
Polycule
PCULE
733
JETT CRYPTO
JETT
734
Dero
DERO
735
Waveform by Virtuals
WAVE
736
Bitcoin Diamond
BCD
737
Alien Base
ALB
738
TikTrix
TRIX
739
Lion Cat
LCAT
740
Arianee
ARIA20
741
Divergence Protocol
DIVER
742
Just need some rest
REST
743
Amnis Staked Aptos Coin
STAPT
744
Mahina Token
MHNA
745
WATCoin
WATC
746
LumiWave
LWA
747
Agave
AGVE
748
JOKE
JOKE
749
RCH Token
RCH
750
Morpho eUSD
MEUSD
751
Rhetor
RT
752
GRDM
GRDM
753
uTON
UTON
754
BMX
BMX
755
King Protocol
KING
756
Snorter
SNORT
757
Wise
WISE
758
Streamr XDATA
XDATA
759
Chain Games
CHAIN
760
HERBCOIN
HERB
761
Alpha City
AMETA
762
FROK
FROK
763
Baby Bottle
BOTT
764
Manta mETH
METH
765
VIVA
VIVA
766
Grape
GRP
767
Veno Finance
VNO
768
dHEDGE DAO
DHT
769
Drop Staked ATOM
DATOM
770
RXR Coin
RXRC
771
Unisocks
SOCKS
772
Foxy
FOXY
773
Bitads
SN16
774
REECOIN
REE
775
Tectonic
TONIC
776
Delta Exchange
DETO
777
Vidaio
SN85
778
Harmonix kHYPE
HAKHYPE
779
xSUSHI
XSUSHI
780
Salute
SLT
781
ChimpStrategy
CHMPSTR
782
Toby ToadGod
TOBY
783
Hyperwave HYPE
HWHYPE