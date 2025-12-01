Previsão de preço de Legend of Arcadia (ARCA) (USD)

Obtenha previsões de preço de Legend of Arcadia para 2026, 2027, 2028, 2030 e mais. Preveja o quanto ARCA pode crescer nos próximos 5 anos ou mais. Projete instantaneamente cenários futuros de preços com base nas tendências do mercado e no sentimento dos investidores.

Insira um número entre -100 e 1,000 para prever o preço de Legend of Arcadia % Calcular *Isenção de responsabilidade: Todas as previsões de preço são baseadas em informações fornecidas pelos usuários. -- -- -- 0.00% USD Atual Previsão Previsão de preço Legend of Arcadia para 2025-2050 (USD) Previsão de preço de Legend of Arcadia (ARCA) para 2025 (este ano) Com base na sua previsão, Legend of Arcadia pode potencialmente ter um crescimento de 0.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.009579 em 2025. Previsão de preço de Legend of Arcadia (ARCA) para 2026 (próximo ano) Com base na sua previsão, Legend of Arcadia pode potencialmente ter um crescimento de 5.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.010058 em 2026. Previsão de preço de Legend of Arcadia (ARCA) para 2027 (em 2 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de ARCA em 2027 é $ 0.010561 com uma taxa de crescimento de 10.25%. Previsão de preço de Legend of Arcadia (ARCA) para 2028 (em 3 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de ARCA em 2028 é $ 0.011089 com uma taxa de crescimento de 15.76%. Previsão de preço de Legend of Arcadia (ARCA) para 2029 (em 4 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de ARCA em 2029 é $ 0.011643, juntamente com uma taxa de crescimento de 21.55%. Previsão de preço de Legend of Arcadia (ARCA) para 2030 (em 5 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de ARCA em 2030 é $ 0.012225, juntamente com uma taxa de crescimento de 27.63%. Previsão de preço de Legend of Arcadia (ARCA) para 2040 (em 15 anos) Em 2040, o preço de Legend of Arcadia pode potencialmente apresentar um crescimento de 107.89%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.019914. Previsão de preço de Legend of Arcadia (ARCA) para 2050 (em 25 anos) Em 2050, o preço de Legend of Arcadia pode potencialmente apresentar um crescimento de 238.64%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.032439. Ano Preço Crescimento 2025 $ 0.009579 0.00%

2026 $ 0.010058 5.00%

2027 $ 0.010561 10.25%

2028 $ 0.011089 15.76%

2029 $ 0.011643 21.55%

2030 $ 0.012225 27.63%

2031 $ 0.012837 34.01%

2032 $ 0.013479 40.71% Ano Preço Crescimento 2033 $ 0.014153 47.75%

2034 $ 0.014860 55.13%

2035 $ 0.015603 62.89%

2036 $ 0.016383 71.03%

2037 $ 0.017203 79.59%

2038 $ 0.018063 88.56%

2039 $ 0.018966 97.99%

2040 $ 0.019914 107.89% Mostrar mais Previsão de preço de curto prazo para Legend of Arcadia: Hoje, amanhã, esta semana e 30 dias Data Previsão de preço Crescimento December 1, 2025(Hoje) $ 0.009579 0.00%

December 2, 2025(Amanhã) $ 0.009580 0.01%

December 8, 2025(Esta semana) $ 0.009588 0.10%

December 31, 2025(30 dias) $ 0.009618 0.41% Previsão de preço de Legend of Arcadia (ARCA) para hoje O preço previsto para ARCA em December 1, 2025(Hoje) é de $0.009579 . Esta projeção reflete o resultado calculado com base na porcentagem de crescimento fornecida, oferecendo aos usuários uma visão das possíveis movimentações de preço para hoje. Previsão de preço de Legend of Arcadia (ARCA) para amanhã Para December 2, 2025(Amanhã), a previsão de preço para ARCA, com base em um crescimento anual de 5% , é de $0.009580 . Esses resultados fornecem uma estimativa do valor futuro do token com base nos parâmetros escolhidos. Previsão de preço de Legend of Arcadia (ARCA) para esta semana Até December 8, 2025(Esta semana), a previsão de preço para ARCA, com base em uma taxa de crescimento anual de 5% , é de $0.009588 . Esta projeção semanal é calculada com base na mesma porcentagem de crescimento para oferecer uma ideia das possíveis tendências de preço nos próximos dias. Previsão de preço de Legend of Arcadia (ARCA) para 30 dias Olhando 30 dias à frente, o preço projetado para ARCA é de $0.009618 . Esta previsão é derivada usando uma taxa de crescimento anual de 5% , estimando onde o valor do token pode estar após um mês.

Estatísticas atuais de preços de Legend of Arcadia Preço atual ---- -- Variação de preço (24h) -- Capitalização de mercado $ 2.88M$ 2.88M $ 2.88M Fornecimento Circulante 300.79M 300.79M 300.79M Volume (24h) ---- -- Volume (24h) -- O preço mais recente de ARCA é --. Ele apresenta uma variação de 24 horas de 0.00%, com um volume de negociação de 24 horas de --. Além disso, ARCA tem uma oferta em circulação de 300.79M e uma capitalização de mercado total de $ 2.88M. Ver o preço ao vivo de ARCA

Preço histórico de Legend of Arcadia De acordo com os dados mais recentes da página de preços em tempo real do Legend of Arcadia, o preço atual do Legend of Arcadia é de 0.009579 USD. O fornecimento circulante do Legend of Arcadia (ARCA) é de 300.79M ARCA , resultando em uma capitalização de mercado de $2,881,392 . Período Variação(%) Variação(USD) Máximo Mínimo 24 horas -0.63% $ 0 $ 0.009731 $ 0.009473

7 dias -4.76% $ -0.000456 $ 0.011261 $ 0.009507

30 dias -15.43% $ -0.001478 $ 0.011261 $ 0.009507 Desempenho em 24 horas Nas últimas 24 horas, Legend of Arcadia apresentou uma movimentação de preço de $0 , refletindo uma variação de -0.63% no valor. Desempenho em 7 dias Nos últimos 7 dias, o Legend of Arcadia foi negociado com um valor máximo de $0.011261 e um mínimo de $0.009507 . Houve uma variação de preço de -4.76% . Essa tendência recente destaca o potencial do ARCA para movimentos adicionais no mercado. Desempenho em 30 dias No último mês, o Legend of Arcadia registrou uma variação de -15.43% , refletindo aproximadamente $-0.001478 em seu valor. Isso indica que o ARCA pode apresentar novas mudanças de preço em um futuro próximo.

Como funciona o módulo de previsão de preço do Legend of Arcadia (ARCA)? O módulo de previsão de preço do Legend of Arcadia é uma ferramenta fácil de usar, projetada para ajudar você a estimar possíveis preços futuros do ARCA com base em suas próprias suposições de crescimento. Seja você um trader experiente ou um investidor curioso, este módulo oferece uma maneira simples e interativa de projetar o valor futuro do token. 1. Insira sua previsão de crescimento Comece inserindo a porcentagem de crescimento desejada, que pode ser positiva ou negativa, dependendo da sua visão de mercado. Isso pode refletir suas expectativas para o Legend of Arcadia ao longo do próximo ano, dos próximos cinco anos ou até mesmo de décadas no futuro. 2. Calcular o preço futuro Depois de inserir a taxa de crescimento, clique no botão "Calcular". O módulo calculará instantaneamente o preço futuro projetado do ARCA, fornecendo uma visualização clara de como sua previsão pode impactar o valor do token ao longo do tempo. 3. Explore diferentes cenários Você pode explorar diversas taxas de crescimento para observar como diferentes condições de mercado podem impactar o preço do Legend of Arcadia. Essa flexibilidade incrível permite que você analise previsões otimistas e conservadoras com maior precisão, ajudando a tomar decisões muito mais bem fundamentadas. 4. Sentimento do usuário e insights da comunidade O módulo também integra dados de sentimento dos usuários, permitindo que você compare suas previsões com as de outros participantes. Essa contribuição coletiva oferece insights valiosos sobre como a comunidade percebe o futuro do ARCA, ajudando você a avaliar melhor as tendências e expectativas gerais em torno do token. Indicadores técnicos para previsão de preços Para aumentar a precisão da previsão, o módulo alavanca uma variedade de indicadores técnicos e dados de mercado. Estes incluem: Médias móveis exponenciais (EMA): Ajudam a acompanhar a tendência de preço do token ao suavizar as flutuações e fornecer insights sobre possíveis reversões de tendência. Bandas de Bollinger: Medem a volatilidade do mercado e identificam possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda. Índice de força relativa (RSI): Avalia o momentum do ARCA para determinar se está em uma fase de alta (bullish) ou baixa (bearish). Convergência e divergência de médias móveis (MACD): Avalia a força e a direção dos movimentos de preço para identificar possíveis pontos de entrada e saída. Ao combinar esses indicadores com dados de mercado em tempo real, o módulo oferece uma previsão de preço dinâmica, ajudando você a obter insights mais profundos sobre o potencial futuro do Legend of Arcadia.

Por que a previsão de preço ARCA é importante?

As previsões de preços de ARCA são cruciais por várias razões, e os investidores se envolvem nelas por diversos propósitos:

Desenvolvimento de estratégia de investimento: As previsões ajudam os investidores a formular estratégias. Ao estimar os preços futuros, eles podem decidir quando comprar, vender ou manter uma criptomoeda.

Avaliação de risco: Compreender os possíveis movimentos de preço permite aos investidores avaliar o risco associado a um ativo de criptomoeda específico. Isso é essencial para gerenciar e mitigar possíveis perdas.

Análise de mercado: As previsões frequentemente envolvem a análise de tendências de mercado, notícias e dados históricos. Essa análise abrangente ajuda os investidores a entender a dinâmica do mercado e os fatores que influenciam as mudanças de preço.

Diversificação de portfólio: Ao prever quais criptomoedas podem ter um bom desempenho, os investidores podem diversificar seus portfólios de forma estratégica, distribuindo o risco entre diversos ativos.

Planejamento a longo prazo: Investidores em busca de ganhos de longo prazo dependem de previsões para identificar criptomoedas com potencial de crescimento futuro.

Preparação psicológica: Conhecer possíveis cenários de preço prepara os investidores emocional e financeiramente para a volatilidade do mercado.

Engajamento da comunidade: Previsões de preços de criptomoedas frequentemente geram discussões dentro da comunidade de investidores, levando a uma compreensão mais ampla e sabedoria coletiva sobre as tendências de mercado.

Perguntas frequentes (FAQ): Vale a pena investir em ARCA agora? De acordo com suas previsões, ARCA atingirá -- em undefined , tornando-o um token que vale a pena considerar. Qual é a previsão de preço de ARCA para o próximo mês? De acordo com a ferramenta de previsão de preço de Legend of Arcadia (ARCA), o preço previsto de ARCA alcançará -- em undefined . Quanto custará 1 ARCA em 2026? O preço de 1 Legend of Arcadia (ARCA) hoje é -- . De acordo com o módulo de previsão acima, ARCA terá um aumento de 0.00% , alcançando -- em 2026. Qual é o preço previsto de ARCA em 2027? Legend of Arcadia (ARCA) deve registrar 0.00% ao ano, alcançando o preço de -- por 1 ARCA até 2027. Qual é o preço-alvo estimado de ARCA em 2028? De acordo com a sua entrada de previsão de preço, Legend of Arcadia (ARCA) terá um crescimento de 0.00% , com um preço-alvo estimado de -- em 2028. Qual é o preço-alvo estimado de ARCA em 2029? De acordo com a sua entrada de previsão de preço, Legend of Arcadia (ARCA) terá um crescimento de 0.00% , com um preço-alvo estimado de -- em 2029. Quanto custará 1 ARCA em 2030? O preço de 1 Legend of Arcadia (ARCA) hoje é -- . De acordo com o módulo de previsão acima, ARCA terá um aumento de 0.00% , alcançando -- em 2030. Qual é a previsão de preço do ARCA para 2040? Legend of Arcadia (ARCA) deve registrar ganhos anuais de 0.00% , alcançando o preço de -- por 1 ARCA até 2040. Cadastrar agora