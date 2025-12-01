Previsão de preço de Delabs Games (DELABS) (USD)

Obtenha previsões de preço de Delabs Games para 2026, 2027, 2028, 2030 e mais. Preveja o quanto DELABS pode crescer nos próximos 5 anos ou mais. Projete instantaneamente cenários futuros de preços com base nas tendências do mercado e no sentimento dos investidores.

Previsão de preço Delabs Games para 2025-2050 (USD) Previsão de preço de Delabs Games (DELABS) para 2025 (este ano) Com base na sua previsão, Delabs Games pode potencialmente ter um crescimento de 0.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.004159 em 2025. Previsão de preço de Delabs Games (DELABS) para 2026 (próximo ano) Com base na sua previsão, Delabs Games pode potencialmente ter um crescimento de 5.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.004366 em 2026. Previsão de preço de Delabs Games (DELABS) para 2027 (em 2 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de DELABS em 2027 é $ 0.004585 com uma taxa de crescimento de 10.25%. Previsão de preço de Delabs Games (DELABS) para 2028 (em 3 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de DELABS em 2028 é $ 0.004814 com uma taxa de crescimento de 15.76%. Previsão de preço de Delabs Games (DELABS) para 2029 (em 4 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de DELABS em 2029 é $ 0.005055, juntamente com uma taxa de crescimento de 21.55%. Previsão de preço de Delabs Games (DELABS) para 2030 (em 5 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de DELABS em 2030 é $ 0.005308, juntamente com uma taxa de crescimento de 27.63%. Previsão de preço de Delabs Games (DELABS) para 2040 (em 15 anos) Em 2040, o preço de Delabs Games pode potencialmente apresentar um crescimento de 107.89%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.008646. Previsão de preço de Delabs Games (DELABS) para 2050 (em 25 anos) Em 2050, o preço de Delabs Games pode potencialmente apresentar um crescimento de 238.64%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.014083.

Estatísticas atuais de preços de Delabs Games Preço atual $ 0.004159$ 0.004159 $ 0.004159 Variação de preço (24h) -3.09% Capitalização de mercado $ 3.12M$ 3.12M $ 3.12M Fornecimento Circulante 750.30M 750.30M 750.30M Volume (24h) $ 56.48K$ 56.48K $ 56.48K Volume (24h) -- O preço mais recente de DELABS é $ 0.004159. Ele apresenta uma variação de 24 horas de -3.09%, com um volume de negociação de 24 horas de $ 56.48K. Além disso, DELABS tem uma oferta em circulação de 750.30M e uma capitalização de mercado total de $ 3.12M. Ver o preço ao vivo de DELABS

Preço histórico de Delabs Games De acordo com os dados mais recentes da página de preços em tempo real do Delabs Games, o preço atual do Delabs Games é de 0.004159 USD. O fornecimento circulante do Delabs Games (DELABS) é de 0.00 DELABS , resultando em uma capitalização de mercado de $3.12M . Período Variação(%) Variação(USD) Máximo Mínimo 24 horas -0.03% $ -0.000144 $ 0.00431 $ 0.00415

7 dias -0.07% $ -0.000323 $ 0.004685 $ 0.00414

30 dias -0.34% $ -0.002189 $ 0.006606 $ 0.00414 Desempenho em 24 horas Nas últimas 24 horas, Delabs Games apresentou uma movimentação de preço de $-0.000144 , refletindo uma variação de -0.03% no valor. Desempenho em 7 dias Nos últimos 7 dias, o Delabs Games foi negociado com um valor máximo de $0.004685 e um mínimo de $0.00414 . Houve uma variação de preço de -0.07% . Essa tendência recente destaca o potencial do DELABS para movimentos adicionais no mercado. Desempenho em 30 dias No último mês, o Delabs Games registrou uma variação de -0.34% , refletindo aproximadamente $-0.002189 em seu valor. Isso indica que o DELABS pode apresentar novas mudanças de preço em um futuro próximo. Confira o histórico de preços completo de Delabs Games para visualizar tendências detalhadas na MEXC. Ver histórico de preços completo de DELABS

Como funciona o módulo de previsão de preço do Delabs Games (DELABS)? O módulo de previsão de preço do Delabs Games é uma ferramenta fácil de usar, projetada para ajudar você a estimar possíveis preços futuros do DELABS com base em suas próprias suposições de crescimento. Seja você um trader experiente ou um investidor curioso, este módulo oferece uma maneira simples e interativa de projetar o valor futuro do token. 1. Insira sua previsão de crescimento Comece inserindo a porcentagem de crescimento desejada, que pode ser positiva ou negativa, dependendo da sua visão de mercado. Isso pode refletir suas expectativas para o Delabs Games ao longo do próximo ano, dos próximos cinco anos ou até mesmo de décadas no futuro. 2. Calcular o preço futuro Depois de inserir a taxa de crescimento, clique no botão "Calcular". O módulo calculará instantaneamente o preço futuro projetado do DELABS, fornecendo uma visualização clara de como sua previsão pode impactar o valor do token ao longo do tempo. 3. Explore diferentes cenários Você pode explorar diversas taxas de crescimento para observar como diferentes condições de mercado podem impactar o preço do Delabs Games. Essa flexibilidade incrível permite que você analise previsões otimistas e conservadoras com maior precisão, ajudando a tomar decisões muito mais bem fundamentadas. 4. Sentimento do usuário e insights da comunidade O módulo também integra dados de sentimento dos usuários, permitindo que você compare suas previsões com as de outros participantes. Essa contribuição coletiva oferece insights valiosos sobre como a comunidade percebe o futuro do DELABS, ajudando você a avaliar melhor as tendências e expectativas gerais em torno do token. Indicadores técnicos para previsão de preços Para aumentar a precisão da previsão, o módulo alavanca uma variedade de indicadores técnicos e dados de mercado. Estes incluem: Médias móveis exponenciais (EMA): Ajudam a acompanhar a tendência de preço do token ao suavizar as flutuações e fornecer insights sobre possíveis reversões de tendência. Bandas de Bollinger: Medem a volatilidade do mercado e identificam possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda. Índice de força relativa (RSI): Avalia o momentum do DELABS para determinar se está em uma fase de alta (bullish) ou baixa (bearish). Convergência e divergência de médias móveis (MACD): Avalia a força e a direção dos movimentos de preço para identificar possíveis pontos de entrada e saída. Ao combinar esses indicadores com dados de mercado em tempo real, o módulo oferece uma previsão de preço dinâmica, ajudando você a obter insights mais profundos sobre o potencial futuro do Delabs Games.

Por que a previsão de preço DELABS é importante?

As previsões de preços de DELABS são cruciais por várias razões, e os investidores se envolvem nelas por diversos propósitos:

Desenvolvimento de estratégia de investimento: As previsões ajudam os investidores a formular estratégias. Ao estimar os preços futuros, eles podem decidir quando comprar, vender ou manter uma criptomoeda.

Avaliação de risco: Compreender os possíveis movimentos de preço permite aos investidores avaliar o risco associado a um ativo de criptomoeda específico. Isso é essencial para gerenciar e mitigar possíveis perdas.

Análise de mercado: As previsões frequentemente envolvem a análise de tendências de mercado, notícias e dados históricos. Essa análise abrangente ajuda os investidores a entender a dinâmica do mercado e os fatores que influenciam as mudanças de preço.

Diversificação de portfólio: Ao prever quais criptomoedas podem ter um bom desempenho, os investidores podem diversificar seus portfólios de forma estratégica, distribuindo o risco entre diversos ativos.

Planejamento a longo prazo: Investidores em busca de ganhos de longo prazo dependem de previsões para identificar criptomoedas com potencial de crescimento futuro.

Preparação psicológica: Conhecer possíveis cenários de preço prepara os investidores emocional e financeiramente para a volatilidade do mercado.

Engajamento da comunidade: Previsões de preços de criptomoedas frequentemente geram discussões dentro da comunidade de investidores, levando a uma compreensão mais ampla e sabedoria coletiva sobre as tendências de mercado.

