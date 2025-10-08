2025-10-13 Monday

Bitcoin ETF Outflows Hit $23.8M, Ethereum ETFs Reach October Highs

The post Bitcoin ETF Outflows Hit $23.8M, Ethereum ETFs Reach October Highs appeared first on Coinpedia Fintech News On October 7, US spot Bitcoin ETFs saw an outflow of $23.81 million, seeing a sharp drop from their second-highest inflows of $1.19 billion the previous day. Ethereum ETFs, on the other hand, surged to $420.87 million in inflows, as per SoSoValue data.  Bitcoin ETF Breakdown Unlike the previous day, only two ETFs in Bitcoin …
CoinPedia2025/10/08 14:41
Ethereum Has A Fundamental Problem: Cyberphunk Nick Szabo

The post Ethereum Has A Fundamental Problem: Cyberphunk Nick Szabo appeared on BitcoinEthereumNews.com. Ethereum Has A Fundamental Problem: Cyberphunk Nick Szabo Sign Up for Our Newsletter! For updates and exclusive offers enter your email. Jake Simmons has been a Bitcoin enthusiast since 2016. Ever since he heard about Bitcoin, he has been studying the topic every day and trying to share his knowledge with others. His goal is to contribute to Bitcoin’s financial revolution, which will replace the fiat money system. Besides BTC and crypto, Jake studied Business Informatics at a university. After graduation in 2017, he has been working in the blockchain and crypto sector. You can follow Jake on Twitter at @realJakeSimmons. This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy Center or Cookie Policy. I Agree Source: https://bitcoinist.com/ethereum-fundamental-problem-nick-szabo/
BitcoinEthereumNews2025/10/08 14:34
SEC to Frame ‘Innovation Exemption’ Rulebook for Firms to Build Crypto: Paul Atkins

SEC Chair Paul Atkins noted that the “innovation exemption,” which provides a stable platform for companies building digital asset infrastructure, could be finalized by this year.
Coinstats2025/10/08 14:15
GraniteShares Files for Two New XRP ETFs; Here’s When They Could Go Live

Global ETP issuer GraniteShares has filed with the U.S. SEC, seeking approval to launch 3x leveraged ETFs tied to XRP.Visit Website
Coinstats2025/10/08 14:05
Peter Brandt Names 'Ultimate Risk' to Bitcoin

Is the threat posed by quantum computing overblown within the Bitcoin community?
Coinstats2025/10/08 14:03
Ripple traders mikken op doorbraak naar $3,10 – Waarom XRP nu kan exploderen

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen.   @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Terwijl de cryptomarkt deze week in het groen staat en Bitcoin (BTC) een nieuwe all-time high neerzet, blijft Ripple (XRP) worstelen met de psychologische grens van $ 3. Technische patronen wijzen echter op een doorbraak en dit scenario wordt versterkt door fundamentele drivers. Wat gaat Ripple doen? Ripple nieuws: XRP koers kan elk moment doorbreken Op het moment van schrijven handelt XRP op een waarde van $ 2,9785. Dit is een lichte daling van 0,62% ten opzichte van 24 uur geleden. De afgelopen week heeft de altcoin al meerdere keren de $ 3 doorbroken, maar blijft onder druk staan. De Ripple koers ervaart namelijk weerstand van het $ 3,0576 niveau. Zowel technische patronen als fundamentele factoren wijzen echter op een doorbraak boven dit cruciale niveau. Fundamentele factoren die XRP rally op gang brengen De maand oktober staat in de cryptowereld ook wel bekend als uptober, een maand van flinke stijgingen. Dit jaar zijn er echter een aantal factoren die flink gas kunnen zetten achter een XRP rally. Ten eerste wordt deze maand bekend gemaakt of de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) akkoord gaat met de lancering van verschillende spot XRP ETF’s. De eerste deadline is op 18 oktober, voor de aanvraag van Grayscale. De markt wacht vol spanning af. Vorige week leek het er daarbij ook op dat vele XRP whales aan het accumuleren waren vanwege de grote kans op groen licht. Verder krijgt XRP officieel erkenning van NASA en is de kans ook groot dat de Amerikaanse Fed deze maand opnieuw de rentes verlaagt. Bij investeerders komt er dan meer geld vrij en dat wordt dan vaak in meer risicovolle assets gestoken, zoals crypto. Aangezien XRP in principe al op het punt staat te exploderen door de mogelijke ETF goedkeuringen, kan deze extra liquiditeit voor een extra grote rally zorgen. Technische patronen wijzen op explosie Ripple koers Zoals in de grafiek hieronder te zien is, handelt XRP deze maand tot nu toe in het gebied tussen de $ 2,9511 en $ 3,0576. Technisch gezien maakt de crypto zich klaar voor een volgende stijging. Op dit moment staat XRP onder druk van de kortere exponential moving averages (EMA’s). De 20-daagse EMA (rood) en 50-daagse EMA (oranje) bewegen namelijk boven de huidige koers van 2,9785. De kortere EMA’s komen echter nog niet echt in de buurt van de 100-daagse (aqua) en 200-daagse (blauw) EMA’s. Zolang de 20-daagse en 200-daagse EMA elkaar niet kruizen in een zogeheten death cross, kan XRP binnen het huidige gebied blijven. XRP koers, bron: TradingView Het is dus goed mogelijk dat XRP nog één keer de onderkant van het gebied opzoekt, rond $ 2,9511. Dit wordt ondersteund door de huidige Relative Strength Index (RSI) van 44, een gemiddeld tot lichtelijk bearish getal. Zodra XRP deze ondergrens bereikt, zullen de bulls toeslaan om het op te nemen tegen de weerstand op $ 3,0576. Bij een doorbraak, kan XRP het volgende weerstandsniveau van $ 3,10 trotseren. Volgens crypto analist Ali Martinez (@ali_charts) zal het niveau van $ 3,15 opnieuw weerstand bieden. Een doorbraak triggert volgens hem echter een rally naar de $ 3,60. $XRP faces a major test at $3.15. A breakout here could trigger a rally to $3.60! pic.twitter.com/BOW6qVi0nv — Ali (@ali_charts) October 7, 2025 Nieuwe crypto klaar voor bull run Q4 Als de ETF’s goedkeuring krijgen, dan staat XRP een enorme rally te wachten. Er is echter ook een kleine kans dat het feest niet doorgaat. Daarnaast duurde het bij Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH) ook even voordat het effect van de ETF’s daadwerkelijk voelbaar was. Daarom is het belangrijk om niet alles nu op XRP in te zetten. Wie alvast wil investeren in een cryptomunt die momenteel nog niet op de crypto exchanges beschikbaar is en daarom momenteel nog voor een vaste prijs te bemachtigen is, zou zich eens in Maxi Doge ($MAXI) kunnen verdiepen. Deze cryptomunt heeft zijn zinnen gezet op het verslaan van zijn populaire neef Dogecoin (DOGE) en kan daarmee flink terrein gaan winnen. Al helemaal als de markt straks op gang komt en deze meme coin gelanceerd wordt op de exchanges. Maxi Doge was de afgelopen jaren immers niet voor niks dag en nacht in de gym te vinden. Eyes on the prize. Maxi gainz only. pic.twitter.com/mhUCuKrIrY — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 3, 2025 Maxi Doge introduceert het PoW² protocol, oftewel Proof of Workout en Proof of Winning, en organiseert leuke trading competities. Als jij van gym-bro humor en winnen houdt, sluit je dan snel aan bij de presale van Maxi Doge.   Nu naar Maxi Doge   Praat mee op onze socials! Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's   i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Het bericht Ripple traders mikken op doorbraak naar $3,10 – Waarom XRP nu kan exploderen is geschreven door Christiaan Kopershoek en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/10/08 14:01
BlockDAG’s $420M Presale and BWT Alpine F1® Deal Outpace Shiba Inu and Uniswap’s Struggles

Shiba Inu (SHIB) remains stuck in a prolonged sideways range near $0.000014, with firm support around $0.000010 and resistance near […] The post BlockDAG’s $420M Presale and BWT Alpine F1® Deal Outpace Shiba Inu and Uniswap’s Struggles appeared first on Coindoo.
Coindoo2025/10/08 14:00
Bitcoin Miners Feast While Crypto Market Fumbles — IREN, Cipher, and Cleanspark Rise Above

On Tuesday, as the entire crypto market slipped more than 2.5%, publicly traded bitcoin miners (36 of them, but not all) strutted in the opposite direction, chalking up a 4% gain during the stock market’s trading session. Bitcoin Miners Ignore the Bloodbath Bitcoin mining stocks turned Wall Street into their own stage during the week’s […]
Coinstats2025/10/08 14:00
Ethereum Has A Fundamental Problem, Warns Cyberphunk Nick Szabo

Legendary cyberphunk Nick Szabo and Ryan Watkins, co-founder of Syncracy Capital, laid out opposing frameworks for understanding Ethereum’s rally and its valuation mechanics in a pair of X posts — and together they read like a point-counterpoint on what actually drives Layer-1 prices. Ethereum Price Has Nothing to Do With Utility Szabo’s core claim is […]
Bitcoinist2025/10/08 14:00
Crypto News: S&P Crypto 50 Index Unveiled with One Key Limitation for Users

S&P launches the Digital Markets 50 Index, blending 15 cryptocurrencies and 35 blockchain stocks with a 5% asset cap, debuting in tokenized form in 2025. S&P Dow Jones Indices has launched the new S&P Digital Markets 50 index, which blends cryptocurrencies and blockchain-related stocks. This hybrid index aims to provide investors with diverse exposure to […] The post Crypto News: S&P Crypto 50 Index Unveiled with One Key Limitation for Users appeared first on Live Bitcoin News.
LiveBitcoinNews2025/10/08 14:00
