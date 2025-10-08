2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
TRUMP Meme Coin Gets $200M Boost — Will It Rebound?

The post TRUMP Meme Coin Gets $200M Boost — Will It Rebound? appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Notes Fight Fight Fight LLC is reportedly planning a large accumulation of TRUMP meme coin to boost the price rise. Promoter Bill Zanker is seeing renewed attention for the TRUMP token, which is currently trading 90% below its January 2025 peak. Despite market weakness, the token shows signs of renewed activity, with trading volume surging over 100% to $517 million. The Official Trump (TRUMP) meme coin has been struggling under $10 for quite some time, and is soon to get a $200 million treasury boost. According to the latest Bloomberg report, Fight Fight Fight LLC, the startup behind the TRUMP token, is planning a $200 million fundraising to build a crypto treasury firm, which will accumulate large quantities of TRUMP coin. Startup Behind TRUMP Meme Coin Eyes $1 Billion Raise Bill Zanker, a close ally of Trump, is spearheading efforts to raise between $200 million and $1 billion to support the TRUMP meme coin. Sources familiar with the matter stated that the deal remains in development at this point and may not necessarily proceed. The Official Trump meme coin has been struggling and is trading 90% lower than its all-time high in January 2025. Another Trump family project, World Liberty Financial (WLFI), has also been under selling pressure recently. Thus, the new digital asset treasury (DAT) firm under consideration by Zanker and his team, marks the latest move to stabilize and boost the token’s price. In May, Donald Trump attended a private dinner with top holders of the token. Ahead of the event, Fight Fight Fight LLC maintained a public leaderboard of leading holders and promoted the competition across social media. Zanker planned for a Trump-branded digital asset wallet. However, these plans were reportedly delayed after a dispute with another Trump-linked venture, World Liberty Financial (WLF). Will TRUMP Price…
OFFICIAL TRUMP
Memecoin
200Million
BitcoinEthereumNews2025/10/08
TRUMP Meme Coin to Soon Get $200M Treasury Boost, Will Price Rebound?

Fight Fight Fight LLC, the company behind the TRUMP meme coin, is planning to raise $200 million to establish a digital asset treasury firm. The post TRUMP Meme Coin to Soon Get $200M Treasury Boost, Will Price Rebound? appeared first on Coinspeaker.
OFFICIAL TRUMP
Memecoin
SOON
Coinspeaker2025/10/08
21 Shares Partners with Stratiphy to Allow Retail Investors to Trade Crypto ETNs

PANews reported on October 8 that according to CoinDesk, 21 Shares announced that it has reached a cooperation with the British wealth management application Stratiphy to allow retail investors to purchase and hold crypto exchange-traded notes (ETN). It is reported that Stratiphy will become the first British wealth management company to list 21 Shares products, including physically-backed Bitcoin and Ethereum ETN.
Polytrade
Electroneum
PANews2025/10/08
Bitcoin koers: RS afkoeling en hogere lows wijzen op gezonde BTC fase

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De Bitcoin koers daalde licht na een all-time high van ongeveer $126.000. Deze koersdaling kwam vooral doordat traders winst namen na de snelle stijging van de afgelopen weken. Toch blijft de trend duidelijk positief. Institutionele investeerders blijven via BTC ETF’s grote hoeveelheden Bitcoin kopen. Wat betekent dit voor de Bitcoin koers? Bitcoin koers krijgt steun van de sterke instroom in BTC ETF’s Volgens recente cijfers stroomde in de week die eindigde op 4 oktober bijna $6 miljard naar digitale ETF activa, het hoogste bedrag dat ooit is gemeten. Meer dan de helft daarvan kwam in BTC ETF’s terecht, goed voor ongeveer $3,5 miljard. Grote partijen zoals BlackRock, Fidelity en Grayscale waren verantwoordelijk voor een groot deel van deze Bitcoin instroom. De Amerikaanse spot BTC ETF’s zagen op één dag een instroom van ruim $500 miljoen. Volgens crypto-analisten laat dat zien dat institutionele beleggers Bitcoin blijven gebruiken als hedge tegen inflatie en marktonzekerheid. Door deze constante instroom neemt de hoeveelheid BTC die op exchanges beschikbaar is, verder af. Dit zorgt voor een stevige basis onder de prijs, zelfs als er tijdelijk minder instroom is. Sommige analisten noemen deze fase de sterkste institutionele koopgolf in de Bitcoin geschiedenis. Terwijl retail ­investeerders vaak korte termijn bewegingen volgen, blijven de grote fondsen hun BTC posities uitbreiden. YESTERDAY WAS THE SECOND HIGHEST ETF INFLOW DAY EVER FOR $BTC ETFS THE INSTITUTIONS ARE BUYING OUR COINS pic.twitter.com/HxWlqrUNyt — 0xMarioNawfal (@RoundtableSpace) October 7, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Bitcoin koers: RS afkoeling en hogere lows wijzen op gezonde BTC fase document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Technische structuur van BTC toont nog steeds kracht Technisch gezien beweegt de Bitcoin koers nog steeds binnen een stijgend kanaal dat sinds september actief is. De prijs bevindt zich momenteel rond $122.000, na een daling van circa 2% in de afgelopen 24 uur. Op weekbasis staat de koers nog steeds bijna 7% hoger, en in de afgelopen maand steeg BTC met ongeveer 10%. De RSI, een indicator die meet of een cryptomunt overbought of oversold is, zakte iets terug vanaf hoge niveaus. Dat geeft ruimte voor een volgende koersstijging zonder dat het momentum verloren gaat. Ook de MACD, een indicator die de trendsterkte meet, blijft positief. Crypto-analisten zeggen dat het patroon van hogere lows op een aanhoudende koopdruk wijst. Grote marktspelers blijven BTC hodlen of bijkopen bij kleine dips. Next 130k$ Buy dips $BTC pic.twitter.com/M6aOK7deIJ — CryptoLegend⭐ (@CryptoLegend_ET) October 7, 2025 Waarom de Bitcoin markt even afkoelde De lichte koersdaling kwam vooral doordat traders winst namen nadat Bitcoin nieuwe all-time highs had bereikt. Na weken van sterke instroom in BTC ETF’s vertraagde de aanvoer tijdelijk. Daarnaast zorgden schommelingen in de Amerikaanse obligatierentes en onduidelijkheid over toekomstige rente­besluiten van de Federal Reserve voor wat extra voorzichtigheid. Toch blijft de bredere trend positief. Steeds meer BTC munten verdwijnen van exchanges omdat whales en longterm holders hun tokens naar cold wallets overzetten. Daardoor daalt het aanbod dat vrij verhandelbaar is, terwijl de vraag via Bitcoin ETF’s blijft stijgen. Deze combinatie creëert volgens analisten een supply squeeze, waarbij een beperkte voorraad BTC samenvalt met een groeiende vraag. Dat vergroot de kans dat de opwaartse trend zich op middellange termijn voor de Bitcoin koers voortzet. $BTC has 2 decent liquidity clusters right now. The first one is around the $126,000-$127,000 level, which has nearly $400,000,000 in short liquidations. The other one is around $116,000-$120,000, which has over $4,000,000,000 in long liquidations. It would be interesting to… pic.twitter.com/hTjO70bQEP — Ted (@TedPillows) October 7, 2025 Huidige institutionele fase brengt een nieuwe dynamiek De huidige BTC markt verschilt sterk van eerdere bullmarkten. In plaats van hype en retail­speculatie wordt deze fase nu aangedreven door een structurele instroom van institutionele beleggers. Fondsen en bedrijven voegen steeds vaker Bitcoin toe aan hun balansen als strategische asset, vergelijkbaar met goud of staatsobligaties. Dat zorgt voor stabielere handelsvolumes en minder extreme schommelingen op korte termijn. De toegenomen liquiditeit via gereguleerde producten, zoals ETF’s, maakt het voor pensioenfondsen en verzekeraars ook makkelijker om Bitcoin handelsposities op te bouwen. Daardoor verschuift de samenstelling van de BTC markt steeds verder richting langetermijnbeleggers in plaats van daytraders. Deze ontwikkeling versterkt de rol van Bitcoin als volwassen beleggingsinstrument. Vooruitblik Bitcoin koers: ruimte voor verdere stijging De huidige BTC fase lijkt op een gezonde pauze binnen een groter opwaarts patroon. De Bitcoin koers beweegt nog steeds binnen een duidelijk stijgend kanaal, terwijl het handelsvolume hoog blijft. Met een marktkapitalisatie boven $2,3 biljoen en een dominantie van ruim 52% behoudt BTC bovendien zijn leidende rol in de cryptomarkt en blijft het een belangrijk ankerpunt binnen de wereldwijde financiële structuur. De afnemende reserves op exchanges, de stijgende instroom in BTC ETF’s en stabiele technische indicatoren versterken het beeld van een aanhoudende bullmarkt. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Bitcoin koers: RS afkoeling en hogere lows wijzen op gezonde BTC fase is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
OP
Bitcoin
Wink
Coinstats2025/10/08
Bitgo Secures VARA Broker‑Dealer License to Launch Regulated Institutional Trading in Dubai

The post Bitgo Secures VARA Broker‑Dealer License to Launch Regulated Institutional Trading in Dubai appeared on BitcoinEthereumNews.com. Bitgo MENA FZE announced that it has obtained a Broker‑Dealer license from the Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), allowing the firm to offer regulated digital asset trading and intermediation services to institutional clients across the region. The approval enables Bitgo to operate an integrated OTC trading desk and electronic trading platform for spot trading […] Source: https://news.bitcoin.com/bitgo-secures-vara-broker%E2%80%91dealer-license-to-launch-regulated-institutional-trading-in-dubai/
VARA
BRC20.COM
Virtuals Protocol
BitcoinEthereumNews2025/10/08
Polkadot, Toncoin & Remittix Are Backed As The Best Altcoins To Buy Now From Experienced Crypto Traders

The post Polkadot, Toncoin & Remittix Are Backed As The Best Altcoins To Buy Now From Experienced Crypto Traders appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto News It’s Q4, and like other smart investors, you’re searching for the best altcoins to buy following recent positive moves from Bitcoin. Reports indicate that Polkadot’s parachain network continues to garner a healthy amount of market-wide interest, while Toncoin is growing by expanding its ecosystem. There’s also the new Remittix PayFi star emerging as a top contender for dominance in the PayFi market. Market analysts believe it could be the one to watch among the best altcoins for Q4 2025 and 2026. Best Altcoins for Q4: What Polkadot Market Momentum Reflects Source: TradingView Over the past week, Polkadot’s price has slumped by 3.47%, facing challenges in the currently volatile crypto market. While developers remain active across Polkadot-based parachain projects, investors are skeptical about near-term threats. Experts warn that Polkadot might struggle in the short term, but DOT’s strong market fundamentals still place it among the best altcoins to hold for patient traders. Toncoin Market Sentiment is a Tale of Two Sides Source: TradingView Expert forecasts tip Toncoin to rise by 12.33% to $2.98 by the end of the month. As for market sentiment, nonetheless, investors remain skeptical about the project. The crypto’s Fear & Greed Index, currently at 49, reflects considerable uncertainty around it. Regardless, long-term holders view Toncoin as one of the best altcoins to hold this year. Why Remittix Looks Set to Outperform Other Best Altcoins While Polkadot and Toncoin hope to thrive despite volatility, Remittix has the right factors in place to ensure a rapid rise as the PayFi crypto that could dominate the PayFi and crypto market in no time. This project has already raised over $27.2 million through the sale of more than 674 million of its RTX tokens. Still, with the current token value at $0.1130, investors are targeting the low entry available…
Nowchain
BRC20.COM
Wink
BitcoinEthereumNews2025/10/08
Litecoin ETF Approval Raises Anticipation, Market Faces Potential Pullback

The prospect of a Litecoin Exchange-Traded Fund (ETF) is drawing keen interest, as noted expert Ali Martinez anticipates a potential decline to $50. As of October 8, 2025, Canary Capital’s disclosure regarding fees and ticker symbol suggests the ETF approval is in its final phases.Continue Reading:Litecoin ETF Approval Raises Anticipation, Market Faces Potential Pullback
FUND
EXPERT MONEY
ALI
Coinstats2025/10/08
Expect Litecoin to Surge as ETF Developments Unfold

Litecoin's ETF approval process is nearing completion amidst timeline uncertainties. Technical analysis suggests potential Litecoin price range $50–147 by year-end. Continue Reading:Expect Litecoin to Surge as ETF Developments Unfold The post Expect Litecoin to Surge as ETF Developments Unfold appeared first on COINTURK NEWS.
Coinstats2025/10/08
Why Cardano (ADA) Price Stays Flat While ETH, SOL, XRP Rally

The post Why Cardano (ADA) Price Stays Flat While ETH, SOL, XRP Rally appeared first on Coinpedia Fintech News Cardano’s native token ADA has been stuck between $0.80 and $0.95 for the past two months. As of early October 2025, it’s trading around $0.83, far below its 2021 high of nearly $3 and the key $1 level that traders watch closely. So why isn’t ADA rallying like ETH, XRP, SOL, or even DOGE? Investors Waiting for the Next Big Move The main reasons come down to cautious investor sentiment as investors stay cautious, waiting for clearer market triggers. While tech upgrades like Ouroboros Leios and Hydra are in progress, slower on-chain activity and pending regulatory decisions are keeping excitement low. Meanwhile, institutional adoption is also limited, with spot ETF approvals still pending, which adds to the holding pattern.  Profit-taking at resistance levels around $0.90–$1.00 and declining trading volumes are further slowing ADA’s rally. Whales quietly accumulating more ADA Further on-chain data shows that big players are not sitting idle. Large ADA wallets holding 100 million to 1 billion coins recently grew their total balance from 4.22 billion to 4.25 billion ADA.  Similarly, mid-sized wallets with 10 to 100 million coins also increased their holdings slightly, adding nearly 70 million ADA in total, worth close to $59 million. This trend signals that whales are slowly positioning themselves for the future. The Chaikin Money Flow (CMF), an indicator that tracks money inflows, has also turned positive at 0.12. While this isn’t strong enough to show heavy buying, it does suggest that capital is trickling back into ADA. Retail Traders Stepping Back Meanwhile, smaller investors appear less enthusiastic. The Money Flow Index (MFI), which reflects retail buying strength, has been moving lower. This shows that many small traders are not putting fresh money into ADA, leaving whales to dominate the market.  With strong accumulation on one side and weak retail activity on the other, the price remains locked in a triangle pattern without a clear breakout yet. Cardano Price Outlook As of now, Cardano is currently trading around $0.85, continuing the downtrend that began last year. Yet, the long-term chart offers some optimism. After nearly a year of consolidation, ADA is now approaching a key resistance trendline. A break above $0.90 could spark a new rally toward $1.30. On the other hand, if ADA fails to surpass $0.95, it may pull back toward support near $0.75.
WHY
Cardano
Ethereum
Coinstats2025/10/08
Tech stock analysis: Jackson’s view on Opendoor leadership and outlook

Tech stock analysis: EMJ Capital's Eric Jackson recently assessed technology stock performance and Opendoor leadership.
The Cryptonomist2025/10/08
