2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
NVDA (Nvidia’s) leading diagonal pattern targets $193.00 [Video]

NVDA (Nvidia’s) leading diagonal pattern targets $193.00 [Video]

The post NVDA (Nvidia’s) leading diagonal pattern targets $193.00 [Video] appeared on BitcoinEthereumNews.com. The short-term Elliott Wave analysis for Nvidia (NVDA) indicates that the cycle from the September 18 low is unfolding as a leading diagonal. Starting from that low, wave ((i)) concluded at $184.55, followed by a pullback in wave ((ii)) that ended at $173.12, as depicted in the 30-minute chart. The stock then surged in wave ((iii)), displaying an internal impulse structure. From wave ((ii)), wave (i) peaked at $180.26, with wave (ii) dipping to $174.93. Wave (iii) climbed to $187.35, followed by a wave (iv) pullback to $183.90. The final leg, wave (v), reached $191.05, completing wave ((iii)) in a higher degree. The subsequent wave ((iv)) pullback formed a zigzag Elliott Wave pattern. From wave ((iii)), wave (a) declined to $185.38, wave (b) rose to $190, and wave (c) dropped to $182.88, finalizing wave ((iv)). The stock has since resumed its ascent in wave ((v)), with wave (i) ending at $187.23 and wave (ii) dips concluding at $184. The stock is poised to climb further, likely completing wave (iii) soon. A wave (iv) pullback should follow to correct the cycle from the October 8, 2025 low before resuming higher. As long as the $173.12 pivot holds, any pullback should find support in a 3, 7, or 11 swing, setting the stage for additional upside. Nvidia (NVDA) – 30-minute Elliott Wave technical chart NVDA – Elliott Wave Technical [Video] Source: https://www.fxstreet.com/news/elliott-wave-analysis-nvda-nvidias-leading-diagonal-pattern-targets-19300-video-202510090449
BRC20.COM
COM$0.012552+23.04%
B
B$0.18948+10.54%
Oasis
ROSE$0.02033+10.66%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/10/09 13:37
Compartilhar
Willy Woo Issues Warning To Altcoin And Bitcoin Holders Ahead of Possible 80% Crash

Willy Woo Issues Warning To Altcoin And Bitcoin Holders Ahead of Possible 80% Crash

The post Willy Woo Issues Warning To Altcoin And Bitcoin Holders Ahead of Possible 80% Crash appeared first on Coinpedia Fintech News The crypto market has rallied for most of 2025, but signs of exhaustion are starting to appear. According to on-chain analyst Willy Woo, market conditions now resemble previous late-cycle phases that led to big drawdowns. He says that another 80% correction in Bitcoin’s price remains probable, not because of weak fundamentals, but because of thinning global liquidity. Each market cycle exposes structural weaknesses. The last downturn from 2022 to 2023 was one of the harshest in the industry’s history. It began with the collapse of Terra’s Luna ecosystem, erasing more than $40 billion in value and triggering a chain of failures that spread through the market. When the Dominoes Fell After Luna collapsed, leveraged firms like Celsius and Three Arrows Capital unraveled. Their losses rippled into lenders, market makers, and exchanges. Genesis, Alameda Research, and eventually FTX followed, creating what became a near-systemic failure. Billions of dollars in customer funds vanished, and the industry spent over a year rebuilding from the wreckage. Today, the system is stronger. Exchange reserves are more transparent, regulators are more active, and spot ETFs have shifted liquidity toward regulated markets. Risky leverage is less common. But a sturdier structure does not make crypto immune. Bitcoin remains tied to global liquidity flows, and when those weaken, even the strongest foundations are tested. Liquidity Still Rules the Market Woo’s analysis centers on liquidity as the main force behind every major price cycle. During the Federal Reserve’s tightening phase between 2022 and 2023, global liquidity shrank and Bitcoin lost about 77% of its value. The same relationship, he argues, still holds true today. Liquidity acts as the oxygen of the market. When it expands, prices rise easily. When it contracts, the entire risk curve deflates. Bitcoin, sitting furthest on that curve, always reacts first and hardest. While traditional markets may fall by a third during recessions, Bitcoin and altcoins often lose 70–80% as speculation unwinds. Liquidity Models Flash Red Woo’s macro cycle risk model shows that market prices are again stretching far above their liquidity base. When risk levels rise and real inflows weaken, the market is sustained more by momentum than by capital — a fragile state that has historically preceded sharp reversals. His liquidity index paints the same picture. The last time it fell below a critical threshold was before the 2017 and 2021 peaks, both followed by drawdowns exceeding 70%. Bitcoin has now slipped below that line once again. At the same time, the Federal Reserve’s liquidity injections are tapering, reducing the cash that once supported the rally. Prices remain elevated, but the capital behind them is weakening. In conclusion, stronger plumbing can slow the decline, but it cannot defy gravity. The market may survive the next crash more cleanly — yet it will still have to fall before it finds its next base. At the time of writing, Bitcoin is trading above $122,000 and has slipped into the green zone.
Wootrade Network
WOO$0.04722+12.56%
Altcoin
ALTCOIN$0.0002837+1.97%
Nowchain
NOW$0.00369-1.07%
Compartilhar
Coinstats2025/10/09 13:10
Compartilhar
Solana ETF Speculation Gains Steam — MAGACOIN FINANCE and AVAX Join Analyst Watchlists for 2025

Solana ETF Speculation Gains Steam — MAGACOIN FINANCE and AVAX Join Analyst Watchlists for 2025

A new wave of hope in the altcoin market has been triggered by investor hype around a possible Solana ETF. Speculation among traders is that the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) might sanction several Solana exchange-traded funds (ETFs) in a few days, which is a significant move towards institutional access to SOL. This momentum […] Continue Reading: Solana ETF Speculation Gains Steam — MAGACOIN FINANCE and AVAX Join Analyst Watchlists for 2025
GAINS
GAINS$0.02364+13.43%
FINANCE
FINANCE$0.000946+21.12%
Avalanche
AVAX$22.2+5.66%
Compartilhar
Coinstats2025/10/09 13:00
Compartilhar
ChainOpera AI [COAI] climbs over 50% in a day: Is $6.67 next?

ChainOpera AI [COAI] climbs over 50% in a day: Is $6.67 next?

COAI surges 50% to $4.38 as whale activity and exchange listings fuel its rally, with targets set at $4.78 and $6.67.
Sleepless AI
AI$0.0821+8.16%
ChainOpera AI
COAI$12.0012+46.02%
67COIN
67$0.0011143+11.75%
Compartilhar
Coinstats2025/10/09 13:00
Compartilhar
Crypto Guide: Retiring Early With Altcoins – Here Is How

Crypto Guide: Retiring Early With Altcoins – Here Is How

In every bull cycle, crypto investors rediscover the power of timing, conviction, and compounding. The dream of financial freedom – […] The post Crypto Guide: Retiring Early With Altcoins – Here Is How appeared first on Coindoo.
SphereX
HERE$0.000209--%
Tron Bull
BULL$0.002075+9.09%
FREEdom Coin
FREEDOM$0.00000003451+1.73%
Compartilhar
Coindoo2025/10/09 13:00
Compartilhar
Pi Network Unveils DEX, AMM, and Token Tools on Testnet to Expand DeFi Ecosystem

Pi Network Unveils DEX, AMM, and Token Tools on Testnet to Expand DeFi Ecosystem

Pi Network has taken a major step in expanding its ecosystem by rolling out a decentralized exchange (DEX), automated market maker (AMM), and token creation tools on its Testnet. The new features give developers and community members, known as Pioneers, the opportunity to explore decentralized finance (DeFi) functions in a secure and educational environment. According […]
Pi Network
PI$0.21202+5.56%
TokenFi
TOKEN$0.00915+6.51%
DeFi
DEFI$0.001299-2.18%
Compartilhar
Tronweekly2025/10/09 13:00
Compartilhar
Cardano Makes The Cut — S&P Broad Crypto Index Fund Expands To Include ADA

Cardano Makes The Cut — S&P Broad Crypto Index Fund Expands To Include ADA

The post Cardano Makes The Cut — S&P Broad Crypto Index Fund Expands To Include ADA appeared on BitcoinEthereumNews.com. Cardano Makes The Cut — S&P Broad Crypto Index Fund Expands To Include ADA | Bitcoinist.com Sign Up for Our Newsletter! For updates and exclusive offers enter your email. Godspower Owie is my name, and I work for the news platforms NewsBTC and Bitcoinist. I sometimes like to think of myself as an explorer since I enjoy exploring new places, learning new things, especially valuable ones, and meeting new people who have an impact on my life, no matter how small. I value my family, friends, career, and time. Really, those are most likely the most significant aspects of every person’s existence. Not illusions, but dreams are what I pursue. This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy Center or Cookie Policy. I Agree Source: https://bitcoinist.com/cardano-makes-the-cut/
PoP Planet
P$0.1066+2.18%
Index Cooperative
INDEX$0.928+7.40%
FUND
FUND$0.01383-29.79%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/10/09 12:58
Compartilhar
Ethereum dichtbij nieuwe all-time high: volgt $10.000?

Ethereum dichtbij nieuwe all-time high: volgt $10.000?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Na weken van maar weinig stijging lijkt Ethereum eindelijk op weg naar een nieuwe all-time high. De munt staat vandaag rond $4.700, het hoogste niveau sinds eind 2021. Analisten zien duidelijke signalen dat de koers de komende dagen de psychologische grens van $5.000 kan doorbreken, met steun van sterke instroom in ETF’s en groeiend netwerkgebruik. ETF instroom duwt koers hoger Volgens data van CoinShares blijft de vraag naar Ethereum beleggingsproducten toenemen. Sinds eind september is er meer dan $1,4 miljard aan nieuw kapitaal binnengekomen in ETH ETF’s wereldwijd. Vooral de goedkeuring van Amerikaanse spot ETF’s in de zomer van 2025 lijkt de munt nieuw leven te hebben ingeblazen. Grote spelers als Grayscale, BlackRock en Fidelity zien recordinstromen in hun ETH fondsen. Today, Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (Ticker: $ETH) and Grayscale Ethereum Trust ETF (Ticker: $ETHE) have become the first U.S.-listed spot crypto exchange-traded products (ETP) to enable staking, another first-mover milestone for the firm. Grayscale Solana Trust (OTCQX:… pic.twitter.com/45963Bn9UW — Grayscale (@Grayscale) October 6, 2025 Deze toestroom van institutioneel geld vergroot de liquiditeit op de markt en versterkt het vertrouwen dat Ethereum, na Bitcoin, nu officieel wordt gezien als een volwaardige beleggingscategorie. James Butterfill, analist bij CoinShares, zegt: “De combinatie van ETF instroom en sterke on-chain-activiteit maakt deze rally fundamenteel gezonder dan die van 2021.” Netwerkactiviteit op recordniveau Naast de instroom vanuit traditionele beleggers groeit ook het gebruik van het Ethereum netwerk. De dagelijkse transacties liggen structureel boven de 1,2 miljoen, en de hoeveelheid geburnde ETH via het EIP-1559-mechanisme blijft oplopen. Dat betekent dat Ethereum, in tegenstelling tot veel andere blockchains, regelmatig deflatoir is, waarbij meer ETH uit circulatie wordt gehaald dan er wordt uitgegeven. Daarnaast neemt de activiteit in DeFi en NFT’s opnieuw toe, met platforms als Uniswap, Aave en Blur die stijgende volumes laten zien. De toegenomen vraag naar blockspace zorgt voor hogere netwerk fees, maar bevestigt tegelijk dat de fundamentele vraag naar Ethereum sterk blijft. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: een nieuwe crypto met groot groeipotentieel. Bitcoin is heel sterk aan Q4 van 2025 begonnen, en een aantal altcoins, zoals BNB, hebben een nieuwe all-time high bereikt. Dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins als Polygon en… Continue reading Ethereum dichtbij nieuwe all-time high: volgt $10.000? document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Traders kijken naar $5.000 en daarboven Technisch gezien bevindt Ethereum zich nog steeds in een sterk opwaartse trend. Na het doorbreken van de resistance rond $4.500 vormt $4.700 nu een nieuwe support zone. Veel handelaren verwachten een test van de grens van $5.000, een niveau dat al sinds de vorige bull markt als belangrijk doel wordt gezien. Bij een succesvolle doorbraak kan het volgende koersdoel oplopen tot $5.400 of zelfs $5.800, gebaseerd op historische fibonnaci niveaus. Mocht de stijging tijdelijk afzwakken, dan ligt de eerste support rond $4.450, gevolgd door $4.200. Fundamenten blijven sterk Wat deze stijging bijzonder maakt, is dat ze niet uitsluitend wordt gedragen door speculatie. Institutiegeld via ETF’s blijft binnenstromen Netwerkactiviteit bereikt meerjarige highs De supply dynamiek van Ethereum blijft deflatoir Het sentiment in de bredere markt is positief, met Bitcoin stabiel boven $120.000 Daarnaast krijgt Ethereum steeds meer rol als infrastructuur voor tokenisatie, stablecoins en AI integraties, wat het belang van het netwerk in de toekomst alleen maar zal vergroten. Wat is het volgende doel? Als Ethereum erin slaagt om boven $5.000 te sluiten, verwachten analisten een nieuwe golf van instroom in ETH ETF’s. Dat kan een domino effect veroorzaken waarbij meer institutionele partijen posities opbouwen voor de lange termijn. Op middellange termijn wordt vaak verwezen naar het $6.000 level als volgend koersdoel. Dat zou neerkomen op een stijging van ongeveer 30% ten opzichte van de huidige prijs. Toch waarschuwen experts dat volatiliteit terug kan komen wanneer winsten worden genomen. Voorlopig lijkt de trend echter stevig. Hogere instroom, sterk netwerk, en een groeiend geloof dat Ethereum opnieuw richting all-time highs beweegt. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Ethereum dichtbij nieuwe all-time high: volgt $10.000? is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Wink
LIKE$0.006998+0.30%
OP
OP$0.4783+4.86%
4
4$0.17461+80.28%
Compartilhar
Coinstats2025/10/09 12:46
Compartilhar
[LIVE] Crypto News Today: Latest Updates for Oct. 09, 2025 – Bitcoin Holds $122K, Ethereum Dips Below $4.5K as BSC Meme Coins Drive Record Volume

[LIVE] Crypto News Today: Latest Updates for Oct. 09, 2025 – Bitcoin Holds $122K, Ethereum Dips Below $4.5K as BSC Meme Coins Drive Record Volume

Follow up to the hour updates on what is happening in crypto today, October 09. Market movements, crypto news, and more!
SecondLive
LIVE$0.0086+0.35%
Omnity Network
OCT$0.05768+9.49%
4
4$0.17461+80.28%
Compartilhar
Coinstats2025/10/09 12:31
Compartilhar
Goedemorgen Bitcoin: Beleggers kopen dip, DEGIRO in het nieuws

Goedemorgen Bitcoin: Beleggers kopen dip, DEGIRO in het nieuws

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Goedemorgen! Hier is het meest opvallende cryptonieuws van vandaag, met extra context en analyse. Beleggers kopen massaal de Bitcoin dip Na de recente koersdaling blijkt dat veel beleggers de kans grijpen om goedkoop Bitcoin te kopen. On-chain-data tonen een toename van wallets die BTC accumuleren, vooral onder grote houders (whales). Dit wijst op vertrouwen in de lange termijntrend ondanks kortetermijndruk. Historisch gezien gaan dit soort dips vaak vooraf aan nieuwe stijgingsgolven, omdat institutionele partijen juist gebruikmaken van lagere prijzen om hun posities uit te breiden. Analisten noemen het een “gezonde correctie” in een bredere bullmarkt. VS verlaagt rente, markten reageren positief De Federal Reserve heeft de beleidsrente verlaagd met 25 basispunten, de eerste verlaging sinds 2023. De beslissing komt te midden van afkoelende inflatie en toenemende zorgen over economische groei. Aandelenmarkten en Bitcoin reageerden aanvankelijk positief, omdat lagere rentes doorgaans leiden tot meer liquiditeit en risicobereidheid. Voor crypto betekent dit mogelijk een nieuwe impuls, al waarschuwen economen dat een verzwakkende economie ook de vraag naar risicovolle activa kan beperken. DEGIRO introduceert effectenuitlening voor particuliere beleggers Beleggingsplatform DEGIRO biedt klanten nu de mogelijkheid om hun effecten uit te lenen aan andere marktpartijen, in ruil voor een vergoeding. Dit kan beleggers helpen om extra rendement te genereren op hun bestaande portefeuille. Toch brengt het ook risico’s met zich mee: in het geval van tegenpartijproblemen kan de terugbetaling vertraging oplopen. De stap past in een bredere trend waarbij brokers nieuwe manieren zoeken om inkomsten te genereren en klanten meer flexibiliteit te geven. Toezichthouders volgen de ontwikkelingen nauwlettend. Square opent de deur voor gratis Bitcoin-betalingen Fintechbedrijf Square (onderdeel van Block Inc.) heeft aangekondigd dat het gratis Bitcoin-betalingen mogelijk gaat maken via zijn Cash App-platform. Gebruikers kunnen BTC versturen zonder transactiekosten, wat een belangrijke stap is richting mainstream adoptie. Square hoopt hiermee de drempel voor crypto-transacties verder te verlagen. Analisten noemen het een slimme zet in de strijd met concurrenten zoals PayPal en Revolut, die vergelijkbare diensten aanbieden maar hogere kosten rekenen. Trump memecoinbedrijf wil $200 miljoen ophalen voor crypto-reserve Het bedrijf achter de populaire Trump-memecoin wil $200 miljoen ophalen om een eigen crypto-reservefonds te creëren. Het fonds moet dienen als “marktstabilisator” en investeringen in andere memecoins en digitale activa mogelijk maken. De aankondiging komt op een moment van grote volatiliteit in de memecoinmarkt. Critici stellen dat dit soort projecten vooral draaien om hype, maar voorstanders zien het als bewijs dat zelfs memecoins professionaliseren. Het blijft de vraag of investeerders dit initiatief als legitiem of speculatief beschouwen. BitcoinMagazine lanceert Discord channel! Wil je meepraten over deze ontwikkelingen? Join dan ons nieuwe Discord channel en discussieer met onze experts en andere lezers over acties en insiderinformatie! Nu naar Discord Het bericht Goedemorgen Bitcoin: Beleggers kopen dip, DEGIRO in het nieuws is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Wink
LIKE$0.006998+0.30%
OP
OP$0.4783+4.86%
MANTRA
OM$0.11+9.67%
Compartilhar
Coinstats2025/10/09 12:31
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Buterin pushes Layer 2 interoperability as cornerstone of Ethereum’s future

The USST line launched by STBL, a stablecoin project under Tether Lianchuang, continues to decouple

MARA Holdings purchased another 400 BTC, worth approximately $46.31 million

Avalanche Price Prediction 2025: Can AVAX Smash Past $30 and Hit $49?

HyperSwap has opened an airdrop query tool, but claims have not yet started.