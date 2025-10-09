Ethereum dichtbij nieuwe all-time high: volgt $10.000?

Na weken van maar weinig stijging lijkt Ethereum eindelijk op weg naar een nieuwe all-time high. De munt staat vandaag rond $4.700, het hoogste niveau sinds eind 2021. Analisten zien duidelijke signalen dat de koers de komende dagen de psychologische grens van $5.000 kan doorbreken, met steun van sterke instroom in ETF's en groeiend netwerkgebruik. ETF instroom duwt koers hoger Volgens data van CoinShares blijft de vraag naar Ethereum beleggingsproducten toenemen. Sinds eind september is er meer dan $1,4 miljard aan nieuw kapitaal binnengekomen in ETH ETF's wereldwijd. Vooral de goedkeuring van Amerikaanse spot ETF's in de zomer van 2025 lijkt de munt nieuw leven te hebben ingeblazen. Grote spelers als Grayscale, BlackRock en Fidelity zien recordinstromen in hun ETH fondsen. Today, Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (Ticker: $ETH) and Grayscale Ethereum Trust ETF (Ticker: $ETHE) have become the first U.S.-listed spot crypto exchange-traded products (ETP) to enable staking, another first-mover milestone for the firm. Grayscale Solana Trust (OTCQX:… pic.twitter.com/45963Bn9UW — Grayscale (@Grayscale) October 6, 2025 Deze toestroom van institutioneel geld vergroot de liquiditeit op de markt en versterkt het vertrouwen dat Ethereum, na Bitcoin, nu officieel wordt gezien als een volwaardige beleggingscategorie. James Butterfill, analist bij CoinShares, zegt: “De combinatie van ETF instroom en sterke on-chain-activiteit maakt deze rally fundamenteel gezonder dan die van 2021.” Netwerkactiviteit op recordniveau Naast de instroom vanuit traditionele beleggers groeit ook het gebruik van het Ethereum netwerk. De dagelijkse transacties liggen structureel boven de 1,2 miljoen, en de hoeveelheid geburnde ETH via het EIP-1559-mechanisme blijft oplopen. Dat betekent dat Ethereum, in tegenstelling tot veel andere blockchains, regelmatig deflatoir is, waarbij meer ETH uit circulatie wordt gehaald dan er wordt uitgegeven. Daarnaast neemt de activiteit in DeFi en NFT's opnieuw toe, met platforms als Uniswap, Aave en Blur die stijgende volumes laten zien. De toegenomen vraag naar blockspace zorgt voor hogere netwerk fees, maar bevestigt tegelijk dat de fundamentele vraag naar Ethereum sterk blijft. Traders kijken naar $5.000 en daarboven Technisch gezien bevindt Ethereum zich nog steeds in een sterk opwaartse trend. Na het doorbreken van de resistance rond $4.500 vormt $4.700 nu een nieuwe support zone. Veel handelaren verwachten een test van de grens van $5.000, een niveau dat al sinds de vorige bull markt als belangrijk doel wordt gezien. Bij een succesvolle doorbraak kan het volgende koersdoel oplopen tot $5.400 of zelfs $5.800, gebaseerd op historische fibonnaci niveaus. Mocht de stijging tijdelijk afzwakken, dan ligt de eerste support rond $4.450, gevolgd door $4.200. Fundamenten blijven sterk Wat deze stijging bijzonder maakt, is dat ze niet uitsluitend wordt gedragen door speculatie. Institutiegeld via ETF’s blijft binnenstromen Netwerkactiviteit bereikt meerjarige highs De supply dynamiek van Ethereum blijft deflatoir Het sentiment in de bredere markt is positief, met Bitcoin stabiel boven $120.000 Daarnaast krijgt Ethereum steeds meer rol als infrastructuur voor tokenisatie, stablecoins en AI integraties, wat het belang van het netwerk in de toekomst alleen maar zal vergroten. Wat is het volgende doel? Als Ethereum erin slaagt om boven $5.000 te sluiten, verwachten analisten een nieuwe golf van instroom in ETH ETF’s. Dat kan een domino effect veroorzaken waarbij meer institutionele partijen posities opbouwen voor de lange termijn. Op middellange termijn wordt vaak verwezen naar het $6.000 level als volgend koersdoel. Dat zou neerkomen op een stijging van ongeveer 30% ten opzichte van de huidige prijs. Toch waarschuwen experts dat volatiliteit terug kan komen wanneer winsten worden genomen. Voorlopig lijkt de trend echter stevig. Hogere instroom, sterk netwerk, en een groeiend geloof dat Ethereum opnieuw richting all-time highs beweegt. 