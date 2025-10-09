Hoe Wall Street de cryptomarkt volledig heeft overgenomen

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Toen Bitcoin in 2009 begon, was dit vooral een markt voor tech experts; mensen die echt boven op de nieuwste innovaties zaten. Op den duur kwamen particuliere handelaren hierbij; mensen die gewoon wat extra geld hadden om te investeren en wilden experimenteren. Nu, in 2025, ziet de markt er heel anders uit. De cryptomarkt wordt nu gedomineerd door grote financiële spelers. Volgens nieuwe cijfers en uitspraken tijdens de Token49 conferentie in Singapore is het institutionele kapitaal nu de drijvende kracht achter vrijwel alle grote bewegingen in de cryptowereld. Van retail naar Wall Street Tijdens Token49 zeiden Hong Kim, CTO en oprichter van Bitwise, en Elliot Andrews, CEO van Aspen Digital, dat institutionele beleggers inmiddels de dominante positie innemen in de cryptomarkt. De omslag kwam na de lancering van de eerste Bitcoin ETF’s, die volgens Kim “het IPO moment van Bitcoin” waren. Sinds hun introductie is er meer dan $50 miljard aan nieuw kapitaal de markt binnengekomen, vooral via gereguleerde fondsen. Kim zei: “De Bitcoin markt is getransformeerd van korte termijn speculatie naar lange termijn allocatie. Publieke bedrijven, vermogensbeheerders en family offices domineren nu de handelsstromen die vroeger door particulieren werden bepaald.” 6,8% van de totale markt Volgens data van SoSoValue hebben Amerikaanse Bitcoin ETF’s inmiddels een gezamenlijke waarde van $167,37 miljard aan beheerd vermogen, goed voor ongeveer 6,78% van de totale Bitcoin market cap. De fondsen trokken samen al $61,24 miljard aan netto instroom sinds hun lancering, met de Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) als grootste holder ($25,2 miljard, 1,04% van de totale supply). Daarachter volgt Grayscale’s Bitcoin Trust (GBTC) met $21,48 miljard (0,88% van de supply). Volgens Kim is de groei mede te danken aan de opkomst van gereguleerde custodians, zoals Coinbase Custody, Anchorage Digital en Fidelity, die zorgen voor veilige opslag van institutionele crypto assets. Ook heeft de SEC bevestigd dat door de staat beheerde trusts nu officieel kwalificeren als custodians, een belangrijke stap voor verdere institutionele deelname. Ethereum volgt met sterke instroom Ook Ethereum ETF’s laten indrukwekkende cijfers zien. Amerikaanse ETF’s hebben inmiddels $30,86 miljard aan assets, goed voor 5,67% van de totale ETH market cap. Sinds hun lancering hadden ze al $15 miljard aan instroom, met BlackRock’s iShares Ethereum Trust aan kop ($18,14 miljard, 3,33% marktaandeel), gevolgd door Grayscale’s Ethereum Trust ($4,78 miljard, 0,88% marktaandeel). Deze cijfers bevestigen dat institutionele interesse zich niet beperkt tot Bitcoin. Ethereum profiteert van zijn rol als platform voor tokenisatie, stablecoins en DeFi, thema’s die steeds vaker aansluiten bij de wereld van traditionele financiën. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: een nieuwe crypto met groot groeipotentieel. Bitcoin is heel sterk aan Q4 van 2025 begonnen, en een aantal altcoins, zoals BNB, hebben een nieuwe all-time high bereikt. Dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins als Polygon en… Continue reading Hoe Wall Street de cryptomarkt volledig heeft overgenomen document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Een nieuwe beleggingsfilosofie Volgens Elliot Andrews van Aspen Digital is de manier waarop institutionele beleggers naar crypto kijken fundamenteel veranderd. Waar particuliere investeerders in het verleden vooral op zoek waren naar “100x winst”, draait het nu om stabiele rendementen, waarbij er meer met risico rekening gehouden wordt. Andrews zei: “Crypto is geen gok meer. Het is een onderdeel geworden van een gebalanceerde portefeuille, naast aandelen, vastgoed en goud.” Hij laat zien dat verbeterde regelgeving en duidelijker belastingkaders, met name in de VS en Azië, het vertrouwen van grote beleggers hebben versterkt. Ook Sergey Nazarov, oprichter van Chainlink, zei eerder dit jaar dat de volgende fase van crypto adoptie zal worden gedreven door tokenisatie en institutionele infrastructuur, geleid door partijen als BlackRock en Fidelity International. Building critical infrastructure for the future of how all agreement works is something I am lucky to be doing. If you see Web3 as the future of the internet and real world asset tokenization/digital assets as the future of the global financial system, then you should seriously… — Sergey Nazarov (@SergeyNazarov) March 15, 2024 Bitcoin als hedge tegen onzekerheid De opkomst van institutioneel geld valt samen met een periode van politieke en economische onrust in de VS. De aanhoudende government shutdown in het Congres vergroot de onzekerheid rond de Amerikaanse dollar. Volgens Hong Kim zien steeds meer bedrijven en investeerders Bitcoin als bescherming tegen valuta devaluatie. Dat heeft de koers op 6 oktober naar een nieuwe ATH gebracht van $126.198. Met ETF’s die een groot deel van het circulating supply vasthouden, lijkt Bitcoin nu meer op een strategisch macro-actief dan op een speculatieve munt Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Hoe Wall Street de cryptomarkt volledig heeft overgenomen is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.