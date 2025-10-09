2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Dogecoin (DOGE) Price Jumps Following Nvidia CEO Comments on Elon Musk Partnership

TLDR Dogecoin price jumped 2% after Nvidia CEO Jensen Huang said he wants to follow Elon Musk in everything Whales moved nearly $100 million worth of DOGE in the last 24 hours with continued accumulation Token hit resistance at $0.26 and pulled back to $0.253 after institutional profit-taking Large holders added 30 million DOGE tokens [...] The post Dogecoin (DOGE) Price Jumps Following Nvidia CEO Comments on Elon Musk Partnership appeared first on CoinCentral.
DOGE
DOGE$0.20705+11.79%
Dogelon Mars
ELON$0.00000008496+11.84%
TokenFi
TOKEN$0.00916+6.38%
Coincentral2025/10/09 16:34
Lyno AI Presale Surges: Why Analysts Call It the Best AI Token to Buy in 2025

Lyno AI is generating hype in the crypto space. At Early Bird stage, the token is steadily increasing. A token is worth $0.05 and to date investors have already bought 818, 748 tokens equivalent of 40, 937. The second price point will be 0.055 and the final objective will be 0.10- appearing in an upward […] The post Lyno AI Presale Surges: Why Analysts Call It the Best AI Token to Buy in 2025 appeared first on Live Bitcoin News.
Sleepless AI
AI$0.0824+8.42%
WHY
WHY$0.00000002216+3.06%
LiveBitcoinNews2025/10/09 16:28
Coinbase Launches Integrated DEX Experience for Onchain Trading

TLDR Coinbase Launches DEX: Trade Base Tokens Seamlessly in Main App Coinbase Unveils Built-In DEX, Expanding Access to Base-Native Tokens Trade Onchain Directly: Coinbase Integrates DEX into Main Platform Coinbase Adds Base-Powered DEX for Fast, Non-Custodial Trading Coinbase’s Integrated DEX Brings Millions of Tokens Onchain Coinbase has launched a new integrated decentralized exchange (DEX) feature, [...] The post Coinbase Launches Integrated DEX Experience for Onchain Trading appeared first on CoinCentral.
Polytrade
TRADE$0.09043+7.53%
RWAX
APP$0.00138-11.48%
Coincentral2025/10/09 16:26
Don’t Miss Out: Lyno AI Presale Named the Top AI Crypto Opportunity of 2025

Lyno AI is the most promising AI crypto project of 2025, presenting an unrivaled opportunity for investors to participate early in a high-potential token presale. Tokens in the current Early Bird stage cost $0.050. Over 806,644 tokens have already been sold, raising more than $40,332. The ultimate objective is to reach $0.100 per token. Buyers […] The post Don’t Miss Out: Lyno AI Presale Named the Top AI Crypto Opportunity of 2025 appeared first on Live Bitcoin News.
Salamanca
DON$0.000705+13.16%
Threshold
T$0.01317+9.20%
LiveBitcoinNews2025/10/09 16:24
XRP en Solana krijgen alle aandacht, maar SpacePay maakt zich klaar om de winnaar van de cyclus te worden

Ripple en Solana zijn tegenwoordig het gesprek van de dag en dat is helemaal niet vreemd. Binnenkort wordt namelijk bepaald of de eerste ETF's gelanceerd mogen worden voor deze altcoins. Dat is een grote stap richting de bredere acceptatie vanuit traditionele beleggers. Een ETF maakt het voor deze investeerders immers net zo makkelijk om geld in crypto te steken als in aandelen. Tussen 18 en 25 oktober zal bekend gemaakt worden of de ETF's er komen. De kans op groen licht wordt momenteel erg hoog ingeschat. Grote asset managers hebben de SOL en XRP ETF's aangevraagd, zoals Grayscale en Franklin Templeton. Worden de ETF's goedgekeurd, dan kan dat miljarden aan nieuw kapitaal naar de crypto sector brengen en de prijzen flink omhoog stuwen. Ondertussen komt ook SpacePay steeds meer onder de aandacht. Terwijl XRP en SOL momenteel zich richten op traditionele beleggers, wil dit platform de daadwerkelijke adoptie van crypto in het dagelijks leven versnellen. SpacePay werkt namelijk met meer dan 325 bestaande crypto wallets en koppelt direct aan betaalterminals die winkels nu al gebruiken. Met andere woorden: je kunt straks gewoon met je favoriete crypto wallet betalen aan de kassa, net als met je pinpas. Zonder ingewikkelde nieuwe apps of aparte hardware. Dat maakt het systeem erg toegankelijk voor consumenten én winkeliers. Die praktische insteek is precies wat de crypto sector nodig heeft. Veel projecten beloven vernieuwing, maar blijven hangen in theorie. SpacePay richt zich op iets wat mensen meteen kunnen gebruiken: betalen met cryptomunten op een eenvoudige en veilige manier. Lage kosten en snelle afhandeling SpacePay biedt duidelijke voordelen voor zowel klanten als bedrijven. De transactiekosten bedragen slechts 0,5%. Dat is aanzienlijk minder dan de 2 à 3 procent die creditcardmaatschappijen vaak rekenen. Voor winkeliers betekent dat directe besparingen en hogere marges. Daarnaast worden betalingen onmiddellijk verwerkt. Waar traditionele systemen soms dagen doen over een overboeking, is het geld bij SpacePay meteen beschikbaar. Ondernemers hoeven niet te wachten tot een betaling wordt vrijgegeven. En de klanten ervaren het als een naadloze, snelle betaalervaring. SpacePay combineert in feite het gemak van moderne fintech met de kracht van blockchaintechnologie, zonder dat gebruikers daar iets van hoeven te merken. Bescherming tegen koersschommelingen Een veelgehoord bezwaar tegen cryptobetalingen is de volatiliteit van koersen. Bedrijven willen geen risico lopen dat de waarde van hun ontvangen cryptomunten binnen een uur daalt. SpacePay pakt dat slim aan met een ingebouwde stabilisatiefunctie. Zodra een betaling plaatsvindt, wordt het bedrag direct vastgezet. De winkelier ontvangt het juiste bedrag in euro’s of dollars, ongeacht wat de cryptokoers op dat moment doet. Deze aanpak haalt een belangrijke drempel weg voor adoptie. Voor het eerst kunnen bedrijven cryptomunten accepteren zonder zich zorgen te maken over plotselinge waardedalingen. Voordelen voor holders van SPY coins Naast de praktische toepassingen biedt SpacePay ook voordelen voor wie SPY coins bezit. Holders ontvangen loyaliteitsbeloningen, zoals maandelijkse airdrops voor de meest actieve wallets. Ook krijgen ze stemrecht over de ontwikkeling van het platform en vroegtijdige toegang tot nieuwe functies. Daarnaast wordt een deel van de inkomsten gedeeld met holders van SPY coins en donaties aan goede doelen worden verdubbeld. Er is veel aandacht voor transparantie en het vertrouwen binnen de gebruikersgroep. Daarom organiseert het team elk kwartaal een webinar waarin plannen, resultaten en toekomstige ontwikkelingen worden besproken. De bedoeling van deze voordelen is dat de deelnemers betrokken blijven en hun SPY coins niet snel verkopen, zodat de stabiliteit van het project gewaarborgd blijft. Snel groeiend project met erkenning SpacePay heeft in korte tijd een uitstekende reputatie opgebouwd. Nog vóór de publieke presale haalde het project al meer dan $ 750.000 op bij particuliere investeerders. Ook won het de titel ‘New Payment Platform of the Year’ bij de CorporateLiveWire Global Awards 2022/23. De innovatiekracht van SpacePay wordt dus door experts erkend en dat is een mooie opsteker. De eerste werkende versie van het systeem is inmiddels afgerond en de technologie is beschermd met intellectueel eigendom. SpacePay voldoet aan internationale regelgeving, waardoor het wereldwijd kan opereren met de focus op duurzame groei in plaats van snelle winst. Klaar voor wereldwijde adoptie SpacePay richt zich dan ook niet op één regio of specifieke doelgroep, maar op de wereldmarkt. Het systeem is ontworpen om overal te werken, zowel in fysieke winkels als online. Omdat het aansluit op bestaande kassasystemen hoeven bedrijven geen dure nieuwe apparatuur aan te schaffen en is de overstap heel gemakkelijk. Ook voor gebruikers is de overstap eenvoudig. SpacePay ondersteunt honderden wallets, waardoor de meeste mensen meteen aan de slag kunnen. Dit soort compatibiliteit is zeldzaam in de crypto sector, maar essentieel voor echte massale adoptie. Crypto kan alleen mainstream worden als het overal even makkelijk werkt. SpacePay lijkt dat goed te begrijpen en bouwt bruggen tussen blockchain en het dagelijks leven. Meedoen aan de presale van SPY De presale loopt nog. De SPY coins zijn voorlopig nog verkrijgbaar tegen een lage instapprijs. Iedereen met een wallet zoals MetaMask kan deelnemen. Betalen kan met ETH, BNB, MATIC, AVAX, USDC, USDT of een bankpas. Wie vroeg instapt, profiteert van de laagste prijs en kan meeliften op de groei zodra de adoptie verder toeneemt. Naarmate meer winkels en gebruikers SpacePay gaan gebruiken, kan de vraag naar SPY flink gaan stijgen. De belangstelling groeit snel. Steeds meer investeerders stappen in voordat de volgende ronde van de presale de prijs verder verhoogt.
XRP
XRP$2.5486+8.94%
MANTRA
OM$0.1102+9.76%
niggaliquid
NL$0.000429-8.72%
Coinstats2025/10/09 16:16
XRP’s Institutional Climb and ADA’s Recovery in Focus, While BullZilla Roars to Life Among the Top Coins to Join This Week

XRP and Cardano have reignited attention across the altcoin market as volatility tightens and investors search for fresh opportunities. Market […] The post XRP’s Institutional Climb and ADA’s Recovery in Focus, While BullZilla Roars to Life Among the Top Coins to Join This Week appeared first on Coindoo.
Cardano
ADA$0.704+11.23%
Life Crypto
LIFE$0.000039+4.95%
Coindoo2025/10/09 16:15
Pi Network’s Strategic Push: What Protocol v23 Could Mean for the Blockchain

Over the past month, Pi Network has been fervently conducting trials of its Protocol v23 on the test network. Community feedback has been optimistic, hinting at a possible shift to the main network in this quarter.Continue Reading:Pi Network’s Strategic Push: What Protocol v23 Could Mean for the Blockchain
Pi Network
PI$0.21233+5.69%
EPNS
PUSH$0.02813+7.94%
Coinstats2025/10/09 16:12
Dive into Pi Network’s Latest Protocol 23 Tests for Improved Efficiency

Pi Network intensively tests Protocol 23, aiming for improved efficiency and scalability. Tests focus on minimizing errors and include decentralized exchange and AMM features. Continue Reading:Dive into Pi Network’s Latest Protocol 23 Tests for Improved Efficiency The post Dive into Pi Network’s Latest Protocol 23 Tests for Improved Efficiency appeared first on COINTURK NEWS.
Pi Network
PI$0.21233+5.69%
Coinstats2025/10/09 16:09
Bitcoin and Ethereum Crowd Sentiment Points to Contrarian Opportunities

A new analysis from on-chain intelligence firm Santiment shows that social sentiment still plays a major role in timing market tops and bottoms – especially for Bitcoin and Ethereum. The report tracks how retail investors talk about price levels on social media and uses those discussions to identify moments of extreme fear or greed. Santiment’s
Major
MAJOR$0.11181+29.03%
CrypTalk
TALK$0.0233-19.37%
Coinstats2025/10/09 16:00
IOTA to Secure Digital Identity Framework Connecting 36 Countries and 4.78 Billion Citizens

IOTA could become the backbone for digital identity verification for over half the world’s population, while Europe’s serves around 450 million people. IOTA has spent years building a feeless, energy-efficient distributed ledger purpose-built for machine-to-machine and identity use cases. Self-sovereign identity may sound complicated, maybe even a little dystopian, but the idea is that you [...]]]>
MIOTAC
IOTA$0.1547+11.13%
4
4$0.17392+75.80%
ConstitutionDAO
PEOPLE$0.01297+12.39%
Crypto News Flash2025/10/09 15:49
Notícias em alta

Mais

Buterin pushes Layer 2 interoperability as cornerstone of Ethereum’s future

The USST line launched by STBL, a stablecoin project under Tether Lianchuang, continues to decouple

MARA Holdings purchased another 400 BTC, worth approximately $46.31 million

Avalanche Price Prediction 2025: Can AVAX Smash Past $30 and Hit $49?

HyperSwap has opened an airdrop query tool, but claims have not yet started.