2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Sharps Technology expands Solana treasury with Coinbase partnership

Sharps Technology expands Solana treasury with Coinbase partnership

The post Sharps Technology expands Solana treasury with Coinbase partnership appeared on BitcoinEthereumNews.com. Sharps Technology Inc. announced on Thursday that it is expanding its Solana digital asset treasury strategy through a partnership with Coinbase Global. The collaboration will enable Sharps Technology to use Coinbase Prime for custody, liquidity, and over-the-counter (OTC) trading as it manages more than 2 million SOL — currently valued at roughly $400 million with SOL trading above $210. According to strategic advisor James Zhang, the partnership gives Sharps Technology institutional-grade infrastructure and deep liquidity to support its growing treasury initiative. The company, traditionally focused on medical device sales and distribution, has adopted an unusual digital asset strategy aimed at leveraging blockchain-based yield generation within the Solana ecosystem. The decision aligns Sharps Technology with a broader trend of public firms incorporating digital assets into balance sheet strategies, echoing earlier moves by Tesla and MicroStrategy. While Coinbase provides regulatory-grade custody, Sharps Technology’s pivot into crypto introduces volatility risk tied to SOL price fluctuations and evolving US oversight of corporate digital asset holdings. The collaboration highlights Coinbase’s continued expansion into institutional services amid a more moderate regulatory posture by the SEC in 2025. Sharps Technology said it views this partnership as a cornerstone for advancing decentralized finance participation. This is a developing story. This article was generated with the assistance of AI and reviewed by editor Jeffrey Albus before publication. Get the news in your inbox. Explore Blockworks newsletters: Source: https://blockworks.co/news/sharps-technology-expands-solana-treasury-with-coinbase-partnership
BRC20.COM
COM$0.01255+25.43%
WorldAssets
INC$0.7025-3.21%
Moonveil
MORE$0.02518+0.31%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/10/09 22:39
Compartilhar
Citigroup Backs Stablecoin Firm BVNK in Major Crypto Infrastructure Push

Citigroup Backs Stablecoin Firm BVNK in Major Crypto Infrastructure Push

The post Citigroup Backs Stablecoin Firm BVNK in Major Crypto Infrastructure Push appeared on BitcoinEthereumNews.com. Citigroup invests in London-based stablecoin firm BVNK, now valued over $750 million. US GENIUS Act boosts institutional confidence in stablecoins, driving BVNK’s US growth. Citigroup has expanded its digital asset footprint through an investment in BVNK, which reflects the rapid popularity of blockchain payment technology on Wall Street. The bank’s investing unit funded the London-based stablecoin infrastructure company, which now has a value of over $750 million from its most recent rounds of funding. As regulatory clarity increases and users adopt stablecoin-based technologies in more traditional payment systems, traditional financial institutions are more frequently investing in stablecoin technologies. Wall Street Embraces Digital Payment Rails Chris Harmse, co-founder of BVNK, shared that demand for stablecoin infrastructure has soared, especially following US regulatory news, which improved institutional confidence in stablecoins. The GENIUS Act outlined a path for US stablecoin oversight that would instil confidence in major banks to invest heavily into institutions offering blockchain-powered payment solutions to stay competitive in the future.  Harmse said America has been BVNK’s fastest-growing market for 18 months on the back of improving regulatory clarity and enterprise use of digital assets. Previously, Citigroup CEO Jane Fraser indicated that the bank may shortly launch its own stablecoin and offer cryptocurrency custody services as soon as the end of the year.  Based on analysts at the bank, they are predicting the stablecoin market may reach four trillion dollars in size by 2030, which is a marked increase from earlier conservative estimates. Visa, for its part, also recently invested in BVNK via its venture arm, following BVNK’s fifty-million-dollar Series B round from Haun Ventures. At the same time, the Bank of England is under pressure to ease the proposed stablecoin holding limits, following a backlash from the industry and worries regarding ‘competitiveness’. The original regulations were to place limits on…
Major
MAJOR$0.11255+29.63%
EPNS
PUSH$0.02818+7.55%
BRC20.COM
COM$0.01255+25.43%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/10/09 22:36
Compartilhar
The Roughrider Coin: North Dakota Pioneers State-Backed Crypto For 2026

The Roughrider Coin: North Dakota Pioneers State-Backed Crypto For 2026

North Dakota has moved to create its own state-backed stablecoin, a step that aims to bring banks and public finance closer to token-based money. Related Reading: Bitcoin Is The Standard Now: Outperform It, Or Get Left Behind – CEO Reports have disclosed the project will be called Roughrider Coin and that it is being built […]
PUBLIC
PUBLIC$0.03471+0.81%
FINANCE
FINANCE$0.000948+21.22%
TokenFi
TOKEN$0.00919+6.24%
Compartilhar
Bitcoinist2025/10/09 22:30
Compartilhar
Based Eggman ($GGs) Presale Becomes a Leading Memecoin to Invest in With Growing Crypto Presale Interest

Based Eggman ($GGs) Presale Becomes a Leading Memecoin to Invest in With Growing Crypto Presale Interest

The BASE network is seeing rising interest in crypto presale projects, and Based Eggman $GGs is quickly emerging as a top choice for investors. Recognized as one of the best crypto presales, it combines gaming, social platforms, and DeFi tools within a single Web3 ecosystem.  With whales accumulating $GGs alongside established BASE coins like TOSHI […] The post Based Eggman ($GGs) Presale Becomes a Leading Memecoin to Invest in With Growing Crypto Presale Interest appeared first on Live Bitcoin News.
Just Memecoin
MEMECOIN$0.0008329+21.55%
TOP Network
TOP$0.000096--%
DeFi
DEFI$0.0013-2.32%
Compartilhar
LiveBitcoinNews2025/10/09 22:19
Compartilhar
France Calls on EU to Give ESMA Direct Oversight of Major Crypto Firms

France Calls on EU to Give ESMA Direct Oversight of Major Crypto Firms

France has urged the European Union to give ESMA direct authority over major cryptocurrency firms operating across the bloc.
Major
MAJOR$0.11255+29.63%
Compartilhar
Coinstats2025/10/09 22:08
Compartilhar
Why More Bitcoin Fans Are Jumping on the SpacePay Bandwagon

Why More Bitcoin Fans Are Jumping on the SpacePay Bandwagon

Bitcoin fans are joining SpacePay because it enables them to spend their crypto at regular stores through existing card machines with 0.5% fees and instant merchant settlements.
WHY
WHY$0.00000002216-6.45%
Moonveil
MORE$0.02518+0.31%
Compartilhar
Coinstats2025/10/09 22:07
Compartilhar
Senate Urged To Opposed Crypto Bill Over Pension Risks

Senate Urged To Opposed Crypto Bill Over Pension Risks

The post Senate Urged To Opposed Crypto Bill Over Pension Risks appeared on BitcoinEthereumNews.com. Senate Urged To Opposed Crypto Bill Over Pension Risks Sign Up for Our Newsletter! For updates and exclusive offers enter your email. Rubmar is a crypto enthusiast who likes learning and improving constantly. She enjoys reporting on the latest news and developments in the crypto industry. Rubmar also enjoys scrapbooking, crafting, simulation games, and watching football. This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy Center or Cookie Policy. I Agree Source: https://bitcoinist.com/us-labor-union-oppose-crypto-bill-over-risks/
BRC20.COM
COM$0.01255+25.43%
Sign
SIGN$0.04405+9.30%
Cookie DAO
COOKIE$0.094+14.55%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/10/09 22:05
Compartilhar
Zcash stuitert terug na correctie – volumes blijven uitzonderlijk hoog

Zcash stuitert terug na correctie – volumes blijven uitzonderlijk hoog

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Zcash (ZEC) kreeg donderdag een klap van zo’n 10%, kort nadat de privacycoin eerder in oktober met meer dan 140% was gestegen. De koers daalde van $179 naar rond $165, terwijl handelsvolumes juist door het dak gingen. Analisten spreken van een logische correctie na een oververhitte rally. Handel explodeert na winstnemingen Volgens cijfers van Messari liep het dagelijkse handelsvolume in één dag op van ongeveer $500 miljoen naar ruim $4 miljard. Die toename duidt op een mix van winstnemingen en nieuwe speculatieve posities. In de derivatenmarkten steeg het open interest met meer dan 50%, wat wijst op oplopende hefboomposities. “Het is een klassiek patroon,” zegt marktanalist Sean Dawson. “Traders nemen winst na een snelle run-up, terwijl nieuw geld gokt op een volgende opleving. Dat zorgt voor extra schommelingen.” De plotselinge toename in activiteit zorgde voor flinke liquidaties van shortposities, met in totaal bijna $2 miljoen aan posities die werden gesloten. So, @Zcash had a stupidly insane week last week. How insane? @elonmusk coked out in a toga tied to one of his rockets to Mars insane. Last week was $ZEC’s best week, ever. And it’s highest volume week, ever. pic.twitter.com/eH7YoAbtTk — Jonathan Morgan (@jonmorgan_HODL) October 6, 2025 Technische signalen ZEC Technische indicatoren wijzen erop dat ZEC voorlopig wat gas moet terugnemen. De RSI staat boven de 70 en de Stochastic RSI bevindt zich diep in overbought-gebied, wat volgens handelaren vaak voorafgaat aan een correctie. Volgens gegevens van Token Terminal is slechts 30% van het totale ZEC-aanbod daadwerkelijk in omloop. Die beperkte liquiditeit vergroot de koersuitslagen tijdens periodes van hoge activiteit. “Wanneer maar een klein deel van de supply vrij verhandelbaar is, kan elke grote order de prijs flink bewegen,” legt Peter Chung van Presto Research uit aan Decrypt. Beste AltcoinsBekijk onze lijst met de beste altcoins van dit moment en profiteer mee! Wat zijn de beste altcoins in 2025? Het zijn goede tijden voor crypto. Bitcoin start sterk aan Q4, en dat zou zomaar eens kunnen betekenen dat altcoins snel gaan volgen. Maar wat zijn nu de beste altcoins met potentie in 2025? In dit artikel nemen we je mee langs de projecten die eruit springen en mogelijk… Continue reading Zcash stuitert terug na correctie – volumes blijven uitzonderlijk hoog document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Institutionele aandacht en sociale hype De rally van de afgelopen weken kwam voort uit een mix van institutionele toegang en online aandacht. Grayscale maakte het mogelijk voor geaccrediteerde beleggers om ZEC via een fonds te kopen, terwijl invloedrijke figuren als Naval Ravikant de munt publiekelijk steunden. Sindsdien steeg de sociale aandacht rond Zcash volgens Messari met meer dan 1.000%. Ravikant omschreef Zcash als “verzekering tegen Bitcoin” — een verwijzing naar het privacyaspect van de munt, waarmee gebruikers volledig afgeschermde transacties kunnen uitvoeren. Zcash leads weekly mindshare with a 1,000% increase, while its price has risen by 162.55%. Mindshare free access expires in 5 days. Upgrade now. pic.twitter.com/oIycJgVJzn — Messari (@MessariCrypto) October 3, 2025 Correctie of trendomslag? Zcash stabiliseert voorlopig rond $175. Handelaren letten op de steun tussen $150 en $155, terwijl $185 het volgende weerstandsniveau vormt. Breekt de koers daarboven, dan kan het momentum terugkeren. Blijft dat uit, dan ligt een verdere correctie voor de hand. Voorlopig lijkt de daling eerder een gezonde afkoeling dan een trendomslag. De combinatie van hoge volumes, beperkte circulatie en groeiende interesse houdt Zcash voorlopig in het vizier van handelaren. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Zcash stuitert terug na correctie – volumes blijven uitzonderlijk hoog is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Wink
LIKE$0.006993+0.27%
OP
OP$0.4797+4.76%
Zcash
ZEC$274.05-0.45%
Compartilhar
Coinstats2025/10/09 22:01
Compartilhar
Europe’s Digital Asset Rules Miss Key Transferability Insights

Europe’s Digital Asset Rules Miss Key Transferability Insights

Europe continues to navigate the evolving landscape of crypto regulation, particularly regarding the tokenization of non-transferable assets. With current frameworks like MiCA and MiFID II often overlooking assets that are inherently non-transferable, regulators are exploring innovative approaches. The EU Blockchain Sandbox offers a promising pathway by establishing clear standards for digital twins — faithful digital [...]
Wink
LIKE$0.006993+0.27%
Everclear
CLEAR$0.01714+13.58%
Compartilhar
Crypto Breaking News2025/10/09 21:46
Compartilhar
Shiba Inu (SHIB) Could Slump Again This Month as New Alternative Meme Coin Eyes 18736% Upside

Shiba Inu (SHIB) Could Slump Again This Month as New Alternative Meme Coin Eyes 18736% Upside

Shiba Inu (SHIB), once a dominant force in the meme coin arena, now finds itself at a precarious crossroads.
BitShiba
SHIBA$0.000000000628+8.65%
SHIBAINU
SHIB$0.00001064+6.29%
Memecoin
MEME$0.001792+10.07%
Compartilhar
Cryptodaily2025/10/09 21:25
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Buterin pushes Layer 2 interoperability as cornerstone of Ethereum’s future

The USST line launched by STBL, a stablecoin project under Tether Lianchuang, continues to decouple

MARA Holdings purchased another 400 BTC, worth approximately $46.31 million

Avalanche Price Prediction 2025: Can AVAX Smash Past $30 and Hit $49?

HyperSwap has opened an airdrop query tool, but claims have not yet started.