Zcash stuitert terug na correctie – volumes blijven uitzonderlijk hoog

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Zcash (ZEC) kreeg donderdag een klap van zo’n 10%, kort nadat de privacycoin eerder in oktober met meer dan 140% was gestegen. De koers daalde van $179 naar rond $165, terwijl handelsvolumes juist door het dak gingen. Analisten spreken van een logische correctie na een oververhitte rally. Handel explodeert na winstnemingen Volgens cijfers van Messari liep het dagelijkse handelsvolume in één dag op van ongeveer $500 miljoen naar ruim $4 miljard. Die toename duidt op een mix van winstnemingen en nieuwe speculatieve posities. In de derivatenmarkten steeg het open interest met meer dan 50%, wat wijst op oplopende hefboomposities. “Het is een klassiek patroon,” zegt marktanalist Sean Dawson. “Traders nemen winst na een snelle run-up, terwijl nieuw geld gokt op een volgende opleving. Dat zorgt voor extra schommelingen.” De plotselinge toename in activiteit zorgde voor flinke liquidaties van shortposities, met in totaal bijna $2 miljoen aan posities die werden gesloten. So, @Zcash had a stupidly insane week last week. How insane? @elonmusk coked out in a toga tied to one of his rockets to Mars insane. Last week was $ZEC’s best week, ever. And it’s highest volume week, ever. pic.twitter.com/eH7YoAbtTk — Jonathan Morgan (@jonmorgan_HODL) October 6, 2025 Technische signalen ZEC Technische indicatoren wijzen erop dat ZEC voorlopig wat gas moet terugnemen. De RSI staat boven de 70 en de Stochastic RSI bevindt zich diep in overbought-gebied, wat volgens handelaren vaak voorafgaat aan een correctie. Volgens gegevens van Token Terminal is slechts 30% van het totale ZEC-aanbod daadwerkelijk in omloop. Die beperkte liquiditeit vergroot de koersuitslagen tijdens periodes van hoge activiteit. “Wanneer maar een klein deel van de supply vrij verhandelbaar is, kan elke grote order de prijs flink bewegen,” legt Peter Chung van Presto Research uit aan Decrypt. Beste AltcoinsBekijk onze lijst met de beste altcoins van dit moment en profiteer mee! Wat zijn de beste altcoins in 2025? Het zijn goede tijden voor crypto. Bitcoin start sterk aan Q4, en dat zou zomaar eens kunnen betekenen dat altcoins snel gaan volgen. Maar wat zijn nu de beste altcoins met potentie in 2025? In dit artikel nemen we je mee langs de projecten die eruit springen en mogelijk… Continue reading Zcash stuitert terug na correctie – volumes blijven uitzonderlijk hoog document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Institutionele aandacht en sociale hype De rally van de afgelopen weken kwam voort uit een mix van institutionele toegang en online aandacht. Grayscale maakte het mogelijk voor geaccrediteerde beleggers om ZEC via een fonds te kopen, terwijl invloedrijke figuren als Naval Ravikant de munt publiekelijk steunden. Sindsdien steeg de sociale aandacht rond Zcash volgens Messari met meer dan 1.000%. Ravikant omschreef Zcash als “verzekering tegen Bitcoin” — een verwijzing naar het privacyaspect van de munt, waarmee gebruikers volledig afgeschermde transacties kunnen uitvoeren. Zcash leads weekly mindshare with a 1,000% increase, while its price has risen by 162.55%. Mindshare free access expires in 5 days. Upgrade now. pic.twitter.com/oIycJgVJzn — Messari (@MessariCrypto) October 3, 2025 Correctie of trendomslag? Zcash stabiliseert voorlopig rond $175. Handelaren letten op de steun tussen $150 en $155, terwijl $185 het volgende weerstandsniveau vormt. Breekt de koers daarboven, dan kan het momentum terugkeren. Blijft dat uit, dan ligt een verdere correctie voor de hand. Voorlopig lijkt de daling eerder een gezonde afkoeling dan een trendomslag. De combinatie van hoge volumes, beperkte circulatie en groeiende interesse houdt Zcash voorlopig in het vizier van handelaren. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Zcash stuitert terug na correctie – volumes blijven uitzonderlijk hoog is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.