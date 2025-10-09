2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
ShapeShift integrates Zcash to bolster onchain privacy

ShapeShift integrates Zcash to bolster onchain privacy

The post ShapeShift integrates Zcash to bolster onchain privacy appeared on BitcoinEthereumNews.com. ShapeShift, a decentralized non-custodial trading platform, is teaming up with Zcash to bring shielded transactions directly to its users. Summary Decentralized non-custodial exchange ShapeShift has integrated with Zcash to enhance network privacy for users. The integration will see users benefit from shielded transactions across Bitcoin, Ethereum and other blockchains. Zcash community has allocated a $50,000 grant to ShapeShift. ShapeShift’s integration with the privacy-focused blockchain network is a major move that sees the trading platform join a small group of exchanges tapping into shielded transactions for true on-chain privacy. More than that, integrating with Zcash means the community-led multichain decentralized exchange aggregator is not “defunct,” as has been rumored in recent months. Why is this important The integration affirms Zcash (ZEC) and ShapeShift’s commitment to privacy and user protection, with this coming amid regulatory scrutiny of projects within the crypto privacy market. “Privacy shouldn’t be scary, but trading ZEC on centralised exchanges often is. Their very structure and legal risk kill true privacy. This partnership puts control back in the user’s hands. It is a perfect use case for our DAO structure and multichain functionality. We want to show that crypto can remain open, accessible, and private — just as it was always meant to be,”said Houston Morgan, growth and community workstream lead at ShapeShift. ShapeShift secures $50,000 from Zcash Community Grants With Zcash, ShapeShift is bringing private transactions directly to its self-custodial wallet ecosystem. The move also comes with a notable $50,000 grant from Zcash Community Grants, funds that are set to bolster the DEX aggregator’s technical and marketing investments. Already, ShapeShift has undertaken notable integrations using part of the grant. These include key infrastructure upgrades, such as teaming up with Liquify, a Web3 infrastructure provider that allows users to stake and build on over 90 blockchains. The platform now…
BRC20.COM
COM$0.012549+25.40%
Major
MAJOR$0.11299+30.06%
Movement
MOVE$0.0846+5.61%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/10/10 01:39
Compartilhar
BounceBit unveils BB-tokens as new rebasing, yield-embedded standard

BounceBit unveils BB-tokens as new rebasing, yield-embedded standard

The post BounceBit unveils BB-tokens as new rebasing, yield-embedded standard appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Takeaways BounceBit launches BB-tokens as a new rebasing token standard embedding yield directly within the token. The release covers five variants: BBTC, BBETH, BBSOL, BBNB, and BBUSD. BounceBit, a CeDeFi platform, today unveiled BB-tokens as a new rebasing token standard that automatically accrues yield within its blockchain ecosystem. The launch includes five variants: BBTC, BBETH, BBSOL, BBNB, and BBUSD. The rebasing mechanism in tokens like BBTC and BBETH enables automatic yield earning while maintaining asset usability as collateral or liquidity providers across the BounceBit platform. BounceBit’s V3 integrates a built-in perpetuals exchange, allowing seamless trading alongside the new BB-tokens for enhanced ecosystem functionality. The upgrade consolidates CeDeFi vaults across multiple chains, routing deposits in assets like ETH and SOL directly into the $BB value-accrual system. The $BB token serves as the primary native token that captures value from protocol cash flows and buybacks within the CeDeFi ecosystem. Source: https://cryptobriefing.com/bouncebit-unveils-bb-tokens-rebasing-yield-standard/
BounceBit
BB$0.12846+16.70%
BRC20.COM
COM$0.012549+25.40%
TokenFi
TOKEN$0.0092+6.35%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/10/10 01:30
Compartilhar
Where the chart points next

Where the chart points next

The post Where the chart points next appeared on BitcoinEthereumNews.com. Duolingo (DUOL), the leading language learning technology company, surged 8.53% on Wednesday, closing at $347.27. This latest move pushes DUOL’s impressive recovery to 35% since the September lows. The core fundamental catalyst driving this rally is the company’s decisive “AI-first” strategy, positioning Duolingo as a key leader in AI scalability and productivity—a narrative that investors are buying into heavily. Technically, DUOL has been confined to an ascending parallel channel since its July 2021 IPO. The recent buying pressure allowed the stock to break out of a consolidation zone and successfully retrace a prior decline. Wednesday’s close landed precisely on the upper boundary of this inclining channel at the $347.27 mark, which now acts as immediate, temporary resistance. The next significant resistance level sits just beyond that at $363.19. This technical setup is strongly supported by Duolingo’s fundamentals, including robust 41% year-over-year revenue growth and impressive 70% gross margins reported in Q2. For the bulls to maintain this upward trajectory, cracking $363.19 is absolutely critical. A decisive move past that price point confirms a clear path toward the ultimate target of $425.99, implying an over 20% upside from Wednesday’s close. Source: https://www.fxstreet.com/news/duolingo-duol-surges-35-on-ai-momentum-where-the-chart-points-next-202510091359
BRC20.COM
COM$0.012549+25.40%
Movement
MOVE$0.0846+5.61%
Core DAO
CORE$0.2659+5.01%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/10/10 01:13
Compartilhar
Best Altcoins for 2025: 4 Tokens Set to Outperform Ethereum and Solana

Best Altcoins for 2025: 4 Tokens Set to Outperform Ethereum and Solana

The post Best Altcoins for 2025: 4 Tokens Set to Outperform Ethereum and Solana appeared first on Coinpedia Fintech News The crypto bull run of 2025 shows no signs of slowing down. As such, investors are looking beyond the biggest names like Ethereum (ETH) and Solana (SOL) to identify the next high-growth opportunity. Ethereum and Solana have already grown into crypto giants. Ethereum has solidified its status as the second most valuable crypto by market cap, while Solana firmly holds a spot in the top 10. As such, undiscovered or underappreciated altcoins could deliver returns that far outpace established names. Digitap ($TAP): The Utility Token Bridging Cash and Crypto Digitap ($TAP) is a new project that launched the world’s first “omni-bank.” The live app can be downloaded on Apple and Google devices and lets users bridge traditional money and cryptocurrency on one platform.Essentially, Digitap offers a single app for all finances: users can hold multiple currencies and 100+ crypto tokens, transfer funds globally, and spend their money in everyday life via a Visa-branded card linked to their account. The $TAP token fuels the ecosystem, serving for spending, staking rewards, and transaction fees across Digitap’s services. What makes Digitap one of the best altcoins to buy now is its real-world utility and early-stage growth potential. Digitap’s presale is running hot with tokens priced at $0.01590 and selling out quickly. Over 90% of tokens are sold out, so investors might have hours left before the price jumps to $0.0194. The first-stage offer implies significant upside if Digitap captures a minuscule market share among the billions of people who send money across borders or who lack basic bank access. Cronos (CRO): Crypto.com’s High-Speed Chain Poised for Growth Cronos (CRO) is the native blockchain network and token of crypto exchange Crypto.com. Cronos has been steadily building out its infrastructure. Notably, Cronos recently boosted its throughput to 60,000 transactions per second while cutting fees to a fraction of a penny. This upgrade resulted in a 400% increase in daily transactions and a jump in active users on Cronos. Cronos also boasts a level of crypto credibility that few others can match. The recent high-profile partnership with Trump Media & Technology Group will see Truth Social and other platforms use CRO tokens and the creation of a $6.4 billion CRO treasury. Such adoption news with an empire backed by U.S. President Donald Trump highlights Cronos’ real-world traction and demand for its token beyond pure speculation. Hyperliquid (HYPE): Lightning-Fast Decentralized Exchange Platform Hyperliquid (HYPE) is focused on building an ultra-fast trading and deep-liquidity decentralized exchange on its custom layer-1 blockchain. Despite being a young project, it has already earned the reputation of offering the speed of centralized platforms with the security of decentralized systems. In less than two years of operation, Hyperliquid’s exchange now serves 340,000 users while continuing to break records. For example, Open Interest crossed the $1 billion mark in the last quarter of 2024 and has since soared to over $15 billion. This level of growth means Hyperliquid is in the same category as major DEX ecosystems. The DEX sector is considered one of the fastest-growing segments of crypto. As Hyperliquid expands its leadership position and becomes a dominant exchange in the decentralized arena, the value of its HYPE token could climb significantly and outpace slower-growing large tokens. Source: @Keisan_Crypto Chainlink (LINK): The Tokenization & Data Oracle Backbone Chainlink (LINK) is the leading oracle network, meaning it brings real-world data, like event outcomes and FX prices, on-chain. This is vital for smart contracts to provide real value to users. Most major DeFi apps now rely on Chainlink feeds, making LINK one of the most widely integrated utility tokens in crypto. Looking forward, Chainlink is well-positioned to take advantage of the next wave of crypto innovation in tokenization, which puts real-world assets, funds, and payment rails on blockchains. This requires secure data, identity checks, and cross-chain messaging so assets can move safely between networks. As Chainlink’s role expands in the crypto universe, the native LINK token should benefit, given its role as the data and messaging layer that lets crypto apps interact with the real world. The Case for Altcoin Outperformance Digitap, Cronos, Hyperliquid, and Chainlink all have something different to offer in the crypto industry. However, they share a common theme: high growth potential built on solid fundamentals. Unlike memecoins or speculative bets, these projects offer real technology and products.Projects like Digitap start from a smaller scale compared to their altcoin peers, making it mathematically easier to 10x in value with the right catalysts.  That said, the altcoins listed above are all strong contenders to outperform market leaders like Ethereum and Solana, which now represent the “blue chips” of the crypto world. Digitap is Live NOW. Learn more about their project here: Presale https://presale.digitap.app Website: https://digitap.app  Social: https://linktr.ee/digitap.app 
4
4$0.17021+67.15%
Tron Bull
BULL$0.002075+9.09%
Wink
LIKE$0.007004+0.57%
Compartilhar
Coinstats2025/10/10 01:03
Compartilhar
xMoney haalt 21,5 miljoen dollar op voor de toekomst van betalingen

xMoney haalt 21,5 miljoen dollar op voor de toekomst van betalingen

Stel je voor, stablecoins verwerken al meer dan 7 biljoen dollar per jaar, maar ze lopen nog vast op regels en ingewikkelde systemen. xMoney breekt door die barrières heen. Het platform haalt 21,5 miljoen dollar op in een strategische ronde, geleid door de Sui Foundation en gesteund door MultiversX. Dit geld gaat rechtstreeks naar de bouw van compliant infrastructuur die stablecoins eindelijk mainstream maakt in het dagelijks leven. Wat maakt xMoney zo bijzonder? xMoney is geen gewone speler. Het is het enige Europese online betaalplatform dat volledig voldoet aan de MiCA-regelgeving, die strenge EU-wet voor crypto-activa. Als gelicentieerde Electronic Money Institution en PCI DSS Level 1-gecertificeerd, is het ook principal member bij Visa en Mastercard. Dat betekent naadloze bankbetalingen, Apple Pay, Google Pay, cryptomunten en stablecoins, allemaal in een veilige flow. Al meer dan 5000 merchants wereldwijd, van startups tot giganten zoals de Vorstendom Liechtenstein en Lugano, vertrouwen op xMoney’s rails voor debit cards, abonnementen en grensoverschrijdende afrekeningen. Stablecoins already move $7T a year. Scaling them for global payments takes trust, compliance & speed. That’s why the Sui Foundation is leading @xMoney_com’s $21.5M raise – building the rails for the next era of finance. https://t.co/AaZdZTN4pi — Sui (@SuiNetwork) September 30, 2025 De funding als keerpunt Deze fundingronde markeert een keerpunt. MultiversX, de oorspronkelijke bouwer van xMoney’s basis, herbevestigt zijn steun en brengt bewezen expertise in compliant stablecoin-betalingen. De Sui Foundation stapt in met toptechnologie voor snelheid en beveiliging. Samen lossen ze de grootste pijnpunten op: geen compliance meer, geen gefragmenteerde flows, en infrastructuur die past bij bestaande systemen. Greg Siourounis, medeoprichter en CEO van xMoney, zegt het scherp: “Stablecoins zijn niet langer experimenteel. Wat ze nodig hebben, is compliance, vertrouwen en schaalbare infrastructuur. MultiversX en Sui brengen ongeëvenaarde prestaties en beveiliging. xMoney maakt ze bruikbaar voor betalingen overal. Samen bouwen we de rails voor de volgende fase van globale financiën.” Waarom juist nu? De markt voor stablecoins en globale betalingen explodeert naar 7 biljoen dollar per jaar. Maar adoptie hapert door gebrek aan vertrouwen en bruikbare tools. xMoney pakt dat aan met MiCA-compliance, die deuren opent voor institutionele spelers. Het platform dient al duizenden merchants, van kleine webshops tot internationale ondernemingen, en integreert stablecoins naadloos in alledaagse transacties. Dit is geen niche: het is een multi-miljard dollar kans, waar xMoney zich positioneert naast reuzen als Circle, Tether, PayPal, Stripe en Revolut. Naar een nieuwe toekomst De investering versnelt de missie: uitbreiden van producten, nieuwe partners aantrekken en dieper integreren in het globale financiële ecosysteem. Over de komende 5 tot 10 jaar wil xMoney adoptie opschalen door slimme mechanismen zoals buybacks en waardedeling, die groei alignen met de community. En het begint niet zomaar: deze funding legt de basis voor de lancering van de $XMN-token vandaag. Dat token wordt de motor die alles aandrijft, van merchants tot consumenten. xMoney is niet langer een underdog; het is de Europese leider die Stripe en PayPal voorbij streeft in crypto-betalingen. Kortom, met 21,5 miljoen dollar in de pocket en top-partners aan boord, bouwt xMoney de brug naar een wereld waar stablecoins net zo makkelijk rollen als je pinpas. De toekomst van betalingen is hier, en xMoney leidt de weg. Blijf bouwen, zoals ze zelf zeggen: “The future of payments is here, and we’ll keep building it!” Het bericht xMoney haalt 21,5 miljoen dollar op voor de toekomst van betalingen is geschreven door Immanuel Rodulfo en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
OP
OP$0.4806+4.84%
ArchLoot
AL$0.0449+9.24%
Qitmeer Network
MEER$0.003359+7.83%
Compartilhar
Coinstats2025/10/10 01:01
Compartilhar
GENESIS Nears End BlockDAG’sWhile DOGE Eyes $0.31 & PEPE Whales Exit

GENESIS Nears End BlockDAG’sWhile DOGE Eyes $0.31 & PEPE Whales Exit

The post GENESIS Nears End BlockDAG’sWhile DOGE Eyes $0.31 & PEPE Whales Exit appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Discover how DOGE tests $0.31, and PEPE holders exit, while BlockDAG nears its GENESIS close after $420M+ raised,  nearly 27B coins sold, and over 3M X1 app miners onboarded. Recent Pepe (PEPE) whale updates show large holders reshuffling their portfolios, with billions of tokens being sold or shifted into other coins. At the same time, the Dogecoin (DOGE) price pattern is drawing attention as it tests key support and resistance levels, leaving traders debating whether the next move is a breakout or breakdown. Both highlight how fast sentiment can shift around top crypto assets, and it raises the bigger question: where should early movers really look for an edge? That’s where BlockDAG(BDAG) comes into the conversation. With $420M+ raised and GENESIS nearing its close, only a few claim spots remain at $0.0012, and those who step in now secure front-row access before the next stage of its acceleration begins. BlockDAG’s GENESIS Separates Early Winners From Later Spectators BlockDAG’s presale has entered its defining moment with the GENESIS Day, built for those who act before the final window closes. The price remains locked at $0.0012, and participants can secure allocations with only 10% upfront. With limited GENESIS spots left, this stage is the last opportunity to enter before the next pricing shift. Just as in racing, timing is everything, and early participants secure the clearest path forward. The project has already raised over $420 million, cementing itself as one of the largest presales of 2025. Unlike many projects that lean only on promises, BlockDAG has delivered results. Its Awakening Testnet is live, processing 1,400 TPS with EVM support, and its multi-year partnership with the BWT Alpine Formula 1® Team has brought global exposure through race weekends, fan activations, and hackathons. These achievements have created momentum rarely seen in presales.…
DOGE
DOGE$0.20781+11.77%
Pepe
PEPE$0.00000754+12.53%
BRC20.COM
COM$0.012549+25.40%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/10/10 00:58
Compartilhar
John Williams Backs More Fed Rate Cuts This Year

John Williams Backs More Fed Rate Cuts This Year

The post John Williams Backs More Fed Rate Cuts This Year appeared on BitcoinEthereumNews.com. New York Fed President John Williams has shown his support for additional Fed rate cuts this year. The Fed official alluded to the weakening labor market, suggesting it should take priority over upside risks to inflation right now. The crypto market also continues to price in additional rate cuts this year, which has contributed to a recent rally that pushed Bitcoin to a new all-time high (ATH). John Williams Backs More Fed Rate Cuts This Year The New York Fed president said during a New York Times interview that he expects lower rates this year, indicating that he would vote in favor of additional cuts. However, he refused to commit to the number of further cuts this year, noting that it will all depend on the data. John Williams’ support for more Fed rate cuts comes amid concerns of a weakening labor market. The Fed President noted that the shift over the past few months has been on the employment side rather than in the inflation data. He added that he is very focused on the risks of a further slowdown in the labor market. As CoinGape reported, the FOMC minutes showed that most Fed officials judged it appropriate to make further Fed rate cuts by year-end due to the slowdown in the labor market. This was also what prompted the first rate cut of the year last month, as the recent jobs data showed that the labor market wasn’t as strong as most believed. Focus Should Be On The Labor Market In the interview, Williams suggested that their focus should be more on the labor market at the moment. He admitted that inflation was still above their 2% target but that over the past year, they have seen underlying inflation move toward their goal. On the other hand, the…
John Tsubasa Rivals
JOHN$0.01488+1.08%
Moonveil
MORE$0.02525+0.91%
BRC20.COM
COM$0.012549+25.40%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/10/10 00:50
Compartilhar
Dogecoin Treasury Firm CleanCore Amasses 710 Million DOGE

Dogecoin Treasury Firm CleanCore Amasses 710 Million DOGE

Dogecoin treasury company CleanCore has revealed it holds a staggering 710 million DOGE, worth $188 million, as it looks to hit its goal of holding 1 billion DOGE.
DOGE
DOGE$0.20781+11.77%
LooksRare
LOOKS$0.010626+14.24%
1
1$0.004015+10.15%
Compartilhar
Cryptodaily2025/10/10 00:09
Compartilhar
HBAR Holds $0.21, Dogecoin Clings to Hype, While BlockDAG Awakening Testnet with $420M+ Presale Shows Real Adoption

HBAR Holds $0.21, Dogecoin Clings to Hype, While BlockDAG Awakening Testnet with $420M+ Presale Shows Real Adoption

See BlockDAG’s Awakening Testnet deliver live ERC20 & NFT deployment with $420M+ raised, nearly 27B tokens sold, & 20K+ miners sold, while HBAR forecasts hover near $0.30 & DOGE eyes $0.30.
Hedera
HBAR$0.18386+8.68%
Hyperliquid
HYPE$39.27+4.49%
RealLink
REAL$0.07153+3.53%
Compartilhar
Cryptodaily2025/10/09 21:36
Compartilhar
CAA Warns OpenAI’s Sora Puts Artists at Risk, Demands Credit and Compensation Controls

CAA Warns OpenAI’s Sora Puts Artists at Risk, Demands Credit and Compensation Controls

Hollywood’s top talent agency Creative Artists Agency (CAA) accused Microsoft-backed OpenAI of exposing artists to “significant risk” with its new AI video generator Sora
Sora
SORA$0.0003153+11.57%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Talent Protocol
TALENT$0.006284+10.86%
Compartilhar
Hackernoon2025/10/09 18:03
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Buterin pushes Layer 2 interoperability as cornerstone of Ethereum’s future

The USST line launched by STBL, a stablecoin project under Tether Lianchuang, continues to decouple

MARA Holdings purchased another 400 BTC, worth approximately $46.31 million

Avalanche Price Prediction 2025: Can AVAX Smash Past $30 and Hit $49?

HyperSwap has opened an airdrop query tool, but claims have not yet started.