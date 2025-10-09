xMoney haalt 21,5 miljoen dollar op voor de toekomst van betalingen

Stel je voor, stablecoins verwerken al meer dan 7 biljoen dollar per jaar, maar ze lopen nog vast op regels en ingewikkelde systemen. xMoney breekt door die barrières heen. Het platform haalt 21,5 miljoen dollar op in een strategische ronde, geleid door de Sui Foundation en gesteund door MultiversX. Dit geld gaat rechtstreeks naar de bouw van compliant infrastructuur die stablecoins eindelijk mainstream maakt in het dagelijks leven. Wat maakt xMoney zo bijzonder? xMoney is geen gewone speler. Het is het enige Europese online betaalplatform dat volledig voldoet aan de MiCA-regelgeving, die strenge EU-wet voor crypto-activa. Als gelicentieerde Electronic Money Institution en PCI DSS Level 1-gecertificeerd, is het ook principal member bij Visa en Mastercard. Dat betekent naadloze bankbetalingen, Apple Pay, Google Pay, cryptomunten en stablecoins, allemaal in een veilige flow. Al meer dan 5000 merchants wereldwijd, van startups tot giganten zoals de Vorstendom Liechtenstein en Lugano, vertrouwen op xMoney's rails voor debit cards, abonnementen en grensoverschrijdende afrekeningen. Stablecoins already move $7T a year. Scaling them for global payments takes trust, compliance & speed. That's why the Sui Foundation is leading @xMoney_com's $21.5M raise – building the rails for the next era of finance. https://t.co/AaZdZTN4pi — Sui (@SuiNetwork) September 30, 2025 De funding als keerpunt Deze fundingronde markeert een keerpunt. MultiversX, de oorspronkelijke bouwer van xMoney's basis, herbevestigt zijn steun en brengt bewezen expertise in compliant stablecoin-betalingen. De Sui Foundation stapt in met toptechnologie voor snelheid en beveiliging. Samen lossen ze de grootste pijnpunten op: geen compliance meer, geen gefragmenteerde flows, en infrastructuur die past bij bestaande systemen. Greg Siourounis, medeoprichter en CEO van xMoney, zegt het scherp: "Stablecoins zijn niet langer experimenteel. Wat ze nodig hebben, is compliance, vertrouwen en schaalbare infrastructuur. MultiversX en Sui brengen ongeëvenaarde prestaties en beveiliging. xMoney maakt ze bruikbaar voor betalingen overal. Samen bouwen we de rails voor de volgende fase van globale financiën." Waarom juist nu? De markt voor stablecoins en globale betalingen explodeert naar 7 biljoen dollar per jaar. Maar adoptie hapert door gebrek aan vertrouwen en bruikbare tools. xMoney pakt dat aan met MiCA-compliance, die deuren opent voor institutionele spelers. Het platform dient al duizenden merchants, van kleine webshops tot internationale ondernemingen, en integreert stablecoins naadloos in alledaagse transacties. Dit is geen niche: het is een multi-miljard dollar kans, waar xMoney zich positioneert naast reuzen als Circle, Tether, PayPal, Stripe en Revolut. Naar een nieuwe toekomst De investering versnelt de missie: uitbreiden van producten, nieuwe partners aantrekken en dieper integreren in het globale financiële ecosysteem. Over de komende 5 tot 10 jaar wil xMoney adoptie opschalen door slimme mechanismen zoals buybacks en waardedeling, die groei alignen met de community. En het begint niet zomaar: deze funding legt de basis voor de lancering van de $XMN-token vandaag. Dat token wordt de motor die alles aandrijft, van merchants tot consumenten. xMoney is niet langer een underdog; het is de Europese leider die Stripe en PayPal voorbij streeft in crypto-betalingen. Kortom, met 21,5 miljoen dollar in de pocket en top-partners aan boord, bouwt xMoney de brug naar een wereld waar stablecoins net zo makkelijk rollen als je pinpas. De toekomst van betalingen is hier, en xMoney leidt de weg. Blijf bouwen, zoals ze zelf zeggen: "The future of payments is here, and we'll keep building it!"