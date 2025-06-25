Cork Protocol attacker transfers 4520 ETH to Tornado Cash and donates 10 ETH

Trump’s nieuwe handelstarieven zorgen voor grootste cryptocrash in jaren
Toen Trump aankondigde op zijn eigen social media platform Truth Social dat hij nieuwe importtarieven overweegt op Chinese software, ontstond er paniek op de markten. Beleggers, al gewend aan hoge volatiliteit, reageerden direct. In een paar uur tijd werden meer dan 19 miljard dollar aan derivatenposities geliquidieerd. De kettingreactie die volgde, trok de hele markt mee omlaag. Bitcoin, Ethereum en talloze altcoins gingen in vrije val, terwijl hefboomposities massaal werden gesloten. Het vertrouwen sloeg om van optimisme naar pure voorzichtigheid. The most violent crash ever in crypto history is occurring right now. pic.twitter.com/0ph3B6iwfG — 2 0 0 (@Shadnono) October 10, 2025 Het vertrouwen sloeg om van optimisme naar pure voorzichtigheid. The most violent crash ever in crypto history is occurring right now. pic.twitter.com/0ph3B6iwfG — 2 0 0 (@Shadnono) October 10, 2025 400 miljard dollar verdampt in één dag De cijfers zeggen eigenlijk alles. De gezamenlijke waarde van alle cryptovaluta zakte van ongeveer 4,25 biljoen naar 3,74 biljoen dollar. Binnen 24 uur verdween er meer dan 400 miljard dollar uit de markt. De totale marktwaarde van alle crypto zag een hele sterke daling. Bron: CoinGecko Bitcoin verloor ruim 8 procent en kwam uit rond 111.700 dollar. Ethereum ging nog dieper onderuit, met een daling van ruim 11 procent tot ongeveer 3.840 dollar. Ook XRP en Solana knalden flink naar beneden, met verliezen van 11% en 14%. Alle coins gingen hard ondertuit, en altcoins nog meer dan Bitcoin. BronL CoinGecko Wereldwijd werden meer dan 1,6 miljoen handelaren geraakt door liquidaties, waarvan ruim 7 miljard dollar aan longposities binnen een uur verdween. Het was zo’n dag waarop beleggers weer merkten hoe snel een crypto portfolio en vertrouwen in de markt kan verdwijnen. Samenvattend beeld en recente kerncijfers De cryptomarkt kromp in korte tijd van 4,15 biljoen naar 3,74 biljoen dollar. Meer dan 19 miljard dollar aan posities werd geliquidieerd, waarbij ruim 1,6 miljoen traders werden getroffen. In slechts één uur tijd verdwenen posities ter waarde van 7 miljard dollar. Bitcoin verloor 8,05 procent en eindigde rond 111.543 dollar, terwijl Ethereum 12,71 procent daalde naar 3.778 dollar. Ondanks alles bleef Bitcoin goed voor bijna 60 procent van de markt, met Ethereum op iets meer dan 12 procent. Deze cijfers laten zien hoe sterk de markt verweven is, en hoe snel een externe schok het hele ecosysteem in beweging zet. BREAKING: Crypto liquidations soar to $9.4 BILLION in 24 hours – the LARGEST single-day event ever. Bigger than LUNA. Bigger than COVID. Bigger than FTX. We just witnessed history. pic.twitter.com/ZgFPul0gDX — Coin Bureau (@coinbureau) October 10, 2025 Gevolgen voor Bitcoin, Ethereum en de cryptomarkt De crash bracht niet alleen verliezen, maar ook veel vragen. De dreiging van nieuwe handelstarieven vanuit Washington zorgde voor een schokgolf door de markt. Beleggers werden onrustig en bouwden hun risico’s af, uit angst dat de spanningen tussen de VS en China verder uit de hand lopen. Hoewel Bitcoin zijn dominante positie behield, liet de scherpe daling zien hoe gevoelig digitale activa blijven voor politieke beslissingen. Als de handelsoorlog verder escaleert, kan de druk op de cryptomarkt opnieuw toenemen. Kapitaal zou kunnen verschuiven naar traditionele veilige havens zoals goud of staatsobligaties, waardoor de liquiditeit in crypto opdroogt. Dat vergroot het risico op nieuwe verkoopgolven, zeker bij leverage trading. Strengere regelgeving of onverwachte beleidsreacties zouden dat effect nog kunnen versterken. Voorlopig blijft het vertrouwen broos, en beleggers volgen de geopolitieke ontwikkelingen met verhoogde waakzaamheid. Wat deze crash de markt leert De gebeurtenissen van de afgelopen dagen tonen hoe kwetsbaar de cryptomarkt blijft voor externe druk. Zelfs sterke projecten zoals Bitcoin en Ethereum zijn niet immuun voor geopolitieke spanningen. Toch hoeft het niet louter negatief te zijn: na eerdere schokken wist de markt zich vaak verrassend snel te herstellen. De les blijft dezelfde: risicobeheer is essentieel, en wie actief is in crypto moet voorbereid zijn op scherpe bochten in beide richtingen. Het bericht Trump's nieuwe handelstarieven zorgen voor grootste cryptocrash in jaren is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
