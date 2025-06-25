Cork Protocol attacker transfers 4520 ETH to Tornado Cash and donates 10 ETH

Ethereum koers keldert meer dan 15% in week te midden van debat over privacy en regelgeving

De Ethereum Foundation en Keyring Network hebben een gezamenlijk initiatief gestart om de juridische verdediging van Tornado Cash ontwikkelaars Roman Storm en Alexey Pertsev te financieren. Beiden zijn betrokken bij rechtszaken over hun rol bij de ontwikkeling van Tornado Cash en willen duidelijk maken dat open source ontwikkelaars niet vervolgd mogen worden voor het schrijven van code. Profiteert de Ethereum koers van dit toenemende debat? Ethereum koers en de rol van privacy binnen het netwerk De aankondiging van de bovengenoemde inzamelingsactie werd op 10 oktober openbaar gemaakt. De Ethereum Foundation en Keyring Network noemden het een stap richting een eerlijker juridisch kader voor open source software. De opbrengsten van de eerste drie maanden aan protocol kosten uit de zkVerified permissioned vaults op het Ethereum mainnet gaan direct naar de verdediging van Storm en Pertsev. Volgens Keyring Network-CEO Alex McFarlane draait het initiatief niet alleen om financiële steun, maar ook om het beschermen van fundamentele principes. Hij zegt dat privacy een basisrecht is en dat ontwikkelaars geen strafbare feiten plegen door software te schrijven die vrijheid en anonimiteit mogelijk maakt. McFarlane benadrukte dat de crypto sector kan voldoen aan regelgeving en veiligheidseisen, terwijl de rechten van ontwikkelaars behouden blijven. De Ethereum Foundation ondersteunt deze benadering als onderdeel van haar bredere inzet om open innovatie te beschermen. De actie werd positief ontvangen door veel ontwikkelaars, die vrezen dat overheden te ver gaan in hun pogingen om privacytools te beperken. ETH koers en de impact op open source ontwikkeling Alexey Pertsev reageerde na de aankondiging op X. Hij schreef dat hij “enorm dankbaar” is voor de steun uit de community. Zijn juridische proces in Nederland sleept al meer dan twee jaar aan, en de rechter heeft onlangs een nieuw onderzoek bevolen. Volgens Pertsev geeft de steun van de Ethereum community hem kracht om door te gaan in de strijd voor rechtvaardigheid, onder de hashtag #CodeWithoutFear. De zaak rond Tornado Cash heeft grote gevolgen voor de toekomst van open source ontwikkeling. In augustus 2023 werd Roman Storm in de Verenigde Staten aangeklaagd voor samenzwering tot witwassen, witwassen van geld en het overtreden van sancties. De federale aanklagers beweerden destijds dat hij via Tornado Cash meer dan $1 miljard aan transacties had verwerkt, waaronder honderden miljoenen dollars die gelinkt waren aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus. In augustus 2025 werd Storm op één aanklacht schuldig bevonden. De Amerikaanse openbare aanklager Damian Williams verklaarde dat Storm en medeoprichter Roman Semenov Tornado Cash gebruikten om illegale geldstromen te verbergen, terwijl ze beweerden dat het slechts een neutrale privacytool was. Het proces tegen Storm heeft binnen de crypto industrie veel discussie losgemaakt over hoe ver ontwikkelaars mogen gaan bij het bouwen van privacygerichte protocollen zonder strafbare feiten te plegen. De steun van grote organisaties zoals de Ethereum Foundation markeert een belangrijk moment in het debat over privacy en regulering. Volgens analisten binnen de sector gaat deze discussie niet enkel over Tornado Cash, maar over de toekomst van open source software zelf. Als ontwikkelaars juridisch verantwoordelijk worden gehouden voor de manier waarop gebruikers hun code toepassen, kan dat de innovatie in de hele Web3 sector afremmen. Veel ontwikkelaars vrezen dat een veroordeling van Storm en Pertsev een gevaarlijk precedent schept. Dat zou kunnen betekenen dat elke programmeur die code publiceert waarmee privacy mogelijk is, juridisch vervolgd kan worden als anderen die software misbruiken. Dat druist in tegen de basisprincipes van open source samenwerking die het internet en blockchain groot hebben gemaakt. De Ethereum Foundation stelt dat dit initiatief meer is dan een symbolisch gebaar. Door inkomsten uit protocolkosten voor juridische bijstand te gebruiken, laat de organisatie zien dat de community bereid is te investeren in de bescherming van haar bouwers. Daarmee wil ze een balans vinden tussen compliance en privacy; twee thema’s die binnen de sector vaak met elkaar botsen. I’m beyond grateful to @KeyringNetwork for donating their protocol fees to cover legal expenses.@ethereumfndn is also coordinating support and standing with me. We still have a long way to go in this appeal as the Court has decided that an additional investigation has to be… — Alexey Pertsev (@alex_pertsev) October 10, 2025 De toekomst van privacy en vertrouwen binnen DeFi De Tornado Cash rechtszaak kan het juridische kader voor decentrale technologieën blijvend veranderen. Als de rechtbank Storm en Pertsev vrijspreekt, kan dat de ontwikkeling van nieuwe privacytools stimuleren en ontwikkelaars meer zekerheid geven. Worden ze echter schuldig bevonden, dan kan dat tot strengere regels leiden rond smart contract ontwikkeling en transactie mixing. De bredere crypto industrie ziet de zaak als een test voor de vrijheid van code. Waar traditionele banken strikte rapportage en compliance verplichtingen kennen, vertrouwen DeFi platformen op transparantie via open source code. Het is nu de vraag of overheden dat principe blijven erkennen, of dat ze meer druk willen uitoefenen op ontwikkelaars die privacy willen versterken. Voor de Ethereum community symboliseert deze zaak meer dan alleen de toekomst van Tornado Cash. Het gaat over de fundamentele vraag of de blockchain wereld onafhankelijk mag blijven functioneren zonder dat elke ontwikkelaar voor vervolging hoeft te vrezen. In dat licht is de financiële steun van de Ethereum Foundation en Keyring Network niet alleen praktisch, maar ook een duidelijke boodschap aan toezichthouders wereldwijd. Privacy, regelgeving en het pad vooruit De juridische strijd rond Tornado Cash zal waarschijnlijk nog maanden, zo niet jaren duren. Toch heeft de beslissing van de Ethereum Foundation de discussie over open source rechten nieuw leven ingeblazen. De combinatie van financiële steun, publieke betrokkenheid en morele solidariteit toont dat een groot deel van de community achter Storm en Pertsev staat. Voorlopig blijft de aandacht gericht op hoe rechtbanken omgaan met de balans tussen veiligheid, privacy en innovatie. 