O fundador da Backpack comentou sobre as duas recentes ondas de FUD na plataforma, afirmando que o maior problema é a liquidez insuficiente.

PANews relatou em 13 de outubro que o fundador da Backpack, Armani Ferrante, publicou na plataforma X, afirmando que os últimos dias estiveram completamente fora de controle, com alguns eventos sendo absurdos e outros compreensíveis. A indústria foi atingida pelo maior evento de liquidação da história, desencadeando uma queda no mercado. Muitas pessoas foram forçadas a liquidar suas posições, e os usuários estão questionando problemas como desalavancagem automática (ADL), ativos negativos e compensação. Ele afirmou que sempre fornece respostas completas a todas as perguntas, incentiva questionamentos e é responsável perante os usuários. Ferrante apontou duas ondas recentes de FUD: uma foi a questão de aproximadamente 40 usuários depositando fundos sem resolver seus ativos negativos. Embora este problema seja real e facilmente resolúvel, foi mal interpretado e disseminado; a outra foi a ampla disseminação de publicações inadequadas da conta chinesa da Backpack, X, que é operada por pessoal local e não representa a posição da empresa. Ele reconheceu que a indústria expôs sérias falhas estruturais no mercado. O maior problema da Backpack é a baixa liquidez, e sua fraqueza sempre foi a falta de seu próprio market maker interno. Embora todas as exchanges necessitem de mecanismos de liquidação forçada e liquidação automática, a Backpack também deveria minimizar a ocorrência de tais incidentes. Existem várias soluções para este problema, incluindo circuit breakers e vaults. Ferrante enfatizou que as exchanges, como sistemas críticos no espaço das criptomoedas, merecem escrutínio, e que o FUD pode ser uma oportunidade para revelar tanto fraquezas quanto pontos fortes.