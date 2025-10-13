ZEC rebote fortemente, escapa das consequências de liquidação do fim de semana

ZCash (ZEC) recuperou-se mais rapidamente do que outros ativos, com efeitos mínimos da venda do fim de semana. ZEC está de volta acima de $286 com sinais de compra deliberada.

ZCash (ZEC) retomou seu crescimento, permanecendo acima de $286 na nova semana. O token foi quase não afetado pela queda do mercado no fim de semana, mostrando sinais de compra robusta.

ZEC recuperou para mais de $286 na segunda-feira, depois caindo para $278.20. A moeda de privacidade teve volumes de negociação mais contidos enquanto os participantes do mercado cripto ainda se recuperavam das liquidações do fim de semana. ZEC registrou volumes de pouco menos de $1B no último dia.

A recuperação do ZEC ainda suporta a tendência geral das moedas de privacidade, já que muitos desses ativos estão no verde. No entanto, XMR e LTC deram um passo atrás, refletindo a queda geral das altcoins. Para alguns analistas, o rally do ZEC pode ter terminado, mas a moeda mostrou força significativa.

Há uma baleia misteriosa comprando ZEC?

Uma das razões para o rally do ZEC foi a atenção especial dos influenciadores. ZEC foi o único ticker mencionado diretamente pelo investidor Naval Ravikant nos últimos anos, quando ele decidiu falar sobre criptografia e privacidade. Como o Cryptopolitan relatou anteriormente, o interesse renovado em ZEC trouxe a moeda de volta a níveis não vistos desde 2018.

A recente onda de compras também está levantando sugestões de que os influenciadores recentes estão colocando seu dinheiro onde está sua boca e reacumulando ZEC. A recente expansão do ZEC seguiu o último tweet de Naval Ravikant, reiterando a demanda por privacidade.

ZEC está mostrando sinais de acumulação que vão além das flutuações de mercado de curto prazo. Um dos sinais é o crescimento do ZEC bloqueado com privacidade máxima, já ocupando 26,36% do suprimento total.

ZEC está fluindo para o pool protegido Orchard, mostrando demanda crescente por privacidade. | Fonte: ZEC Hub Dashboard.

O suprimento de ZEC no Orchard Shielded Pool também está indo na vertical, sinalizando que a narrativa de privacidade é levada a sério.

A recente conversa sobre vigilância cripto acelerou o fluxo de entrada no Orchard Pool, tornando-o uma das maiores participações de ZEC.

Compradores de varejo correm para a carteira Zashi

ZEC ainda sobe com uma mistura de compras de varejo e alguma especulação derivativa. Mesmo após a recente agitação do mercado, o interesse aberto para ZEC recuperou para mais de $256M.

No entanto, a tendência mais interessante para ZEC é a atividade no Near Protocol e na Zashi Wallet. Mais traders de varejo estão se movendo para ZEC através de acumulação descentralizada.

A compra de ZEC acelerou no Near Intents, passando pelo aplicativo Zashi. Mais compradores de varejo também usaram swaps descentralizados para adquirir ZEC não rastreável. | Fonte: Dune Analytics.

A atividade no Near Intents mostra que a compra de ZEC acelerou em outubro, permitindo saques diretos para a carteira Zashi.

O objetivo final é adquirir mais ZEC de maneira não rastreável e desconectar o token de quaisquer registros e identidades em exchanges centralizadas. O aplicativo Zashi iniciou seus swaps descentralizados no início de outubro, aumentando o potencial para reacumular ZEC. A adição da opção de carteira Zashi também impulsionou o uso geral de ZEC, com um crescimento em todos os tipos de transferências.

ZCash tem se posicionado para funcionar como uma moeda de pagamento simples, semelhante ao Venmo, embora com transações protegidas. Pela primeira vez, ZEC está ganhando um novo caso de uso, transferências de varejo P2P veladas que são não rastreáveis. O ecossistema Near é um dos centros para alternar entre moedas e tokens não privados para ZEC.

As mentes cripto mais inteligentes já leem nossa newsletter. Quer participar? Junte-se a elas.