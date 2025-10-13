Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
A semana que vem: Rendimentos bancários em foco enquanto o encerramento do governo atrasa dados económicos

2025/10/13
TLDR

  • JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs e outros grandes bancos divulgam ganhos do terceiro trimestre esta semana a partir de terça-feira
  • Paralisação do governo federal entrando na terceira semana atrasará divulgações de dados de vendas no varejo, pedidos de subsídio de desemprego e início de construções
  • Fabricantes de chips TSMC e ASML também programados para divulgar resultados trimestrais
  • Presidente do Federal Reserve Jerome Powell e vários oficiais do Fed programados para falar apesar da disponibilidade limitada de dados econômicos
  • Relatório de inflação do Índice de Preços ao Consumidor de setembro reprogramado para 24 de outubro devido à paralisação

A temporada de ganhos do terceiro trimestre começa esta semana com relatórios dos maiores bancos do país. JPMorgan Chase divulgará resultados na terça-feira. Wells Fargo, Goldman Sachs, BlackRock e Citigroup seguem no mesmo dia.

JPMorgan superou as expectativas de receita nos dois primeiros trimestres de 2025. As vendas diminuíram no trimestre mais recente, pois a receita líquida de juros ficou abaixo das estimativas. O CEO Jamie Dimon recentemente alertou sobre turbulências econômicas à frente.

Bank of America e Morgan Stanley divulgarão na quarta-feira. Charles Schwab, Bank of New York Mellon e U.S. Bancorp estão programados para quinta-feira. American Express, Truist Financial e State Street encerram a semana na sexta-feira.

O maior fabricante de chips do mundo, TSMC, divulga na quinta-feira. A empresa aumentou a receita em 40 por cento na primeira metade de 2025 com fortes vendas de chips de IA. O fabricante holandês de equipamentos para chips ASML divulgará na quarta-feira após levantar preocupações sobre crescimento futuro devido a pressões tarifárias.

Paralisação Cria Apagão de Dados

A paralisação do governo federal está entrando em sua terceira semana. Várias divulgações de dados econômicos enfrentam atrasos como resultado. O relatório de vendas no varejo de quinta-feira e dados iniciais de pedidos de subsídio de desemprego podem não ser divulgados conforme programado.

A atualização de início de construções de sexta-feira também pode ser atrasada. O Bureau of Labor Statistics anunciou que divulgará o relatório do Índice de Preços ao Consumidor de setembro em 24 de outubro. O relatório estava originalmente programado para quarta-feira.

A paralisação decorre de uma disputa orçamentária federal em curso. Dados sobre inflação no atacado também são afetados. Informações sobre início de construções e pedidos de subsídio de desemprego permanecem indisponíveis para investidores e formuladores de políticas.

Alguns relatórios econômicos ainda serão publicados esta semana. Uma pesquisa de otimismo de pequenas empresas será divulgada na terça-feira. O relatório de confiança dos construtores está programado para quinta-feira.

Oficiais do Fed Falarão

O presidente do Federal Reserve Jerome Powell fará uma atualização econômica na terça-feira. Vários outros oficiais do Fed também estão programados para falar durante a semana. O Governador do Fed Stephen Miran, a Vice-presidente do Fed Michelle Bowman e o Governador do Fed Christopher Waller têm observações planejadas.

Fonte: Forex Factory

O Federal Reserve divulgará sua atualização econômica do Beige Book na quarta-feira. O relatório fornece um resumo das condições econômicas em todos os distritos do Fed. Os oficiais enfrentam desafios para analisar as condições econômicas sem acesso a dados governamentais atrasados.

A Oracle hospeda uma conferência AI World de três dias começando na segunda-feira. O evento Dreamforce da Salesforce começa na terça-feira.

Os mercados experimentaram volatilidade na sexta-feira após o Presidente Trump anunciar tarifas mais altas sobre produtos chineses. Trump disse que imporia uma tarifa adicional de 100 por cento sobre produtos da China a partir de 1 de novembro. Isso vem além das tarifas existentes de 30 por cento.

Bitcoin (BTC) PricePreço do Bitcoin (BTC)

Os mercados de criptomoedas caíram acentuadamente durante o fim de semana. A capitalização total do mercado de criptomoedas caiu para 3,3 trilhões de dólares na manhã de sábado. Os mercados se recuperaram na manhã de segunda-feira com o Bitcoin voltando em direção aos 116.000 dólares e o Ethereum se aproximando dos 4.200 dólares.

E-Mini S&P 500 Dec 25 (ES=F)E-Mini S&P 500 Dez 25 (ES=F)

Os futuros do mercado de ações abriram em alta na segunda-feira, com os investidores reagindo a sinais de desescalada comercial entre EUA e China durante o fim de semana. Os mercados de títulos estão fechados na segunda-feira pelo Dia de Colombo, enquanto as principais bolsas de valores permanecem abertas.

O post A Semana à Frente: Ganhos Bancários em Foco enquanto Paralisação do Governo Atrasa Dados Econômicos apareceu primeiro no CoinCentral.

