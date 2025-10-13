A semana que vem: Rendimentos bancários em foco enquanto o encerramento do governo atrasa dados económicos

TLDR

JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs e outros grandes bancos divulgam ganhos do terceiro trimestre esta semana a partir de terça-feira

Paralisação do governo federal entrando na terceira semana atrasará divulgações de dados de vendas no varejo, pedidos de subsídio de desemprego e início de construções

Fabricantes de chips TSMC e ASML também programados para divulgar resultados trimestrais

Presidente do Federal Reserve Jerome Powell e vários oficiais do Fed programados para falar apesar da disponibilidade limitada de dados econômicos

Relatório de inflação do Índice de Preços ao Consumidor de setembro reprogramado para 24 de outubro devido à paralisação

A temporada de ganhos do terceiro trimestre começa esta semana com relatórios dos maiores bancos do país. JPMorgan Chase divulgará resultados na terça-feira. Wells Fargo, Goldman Sachs, BlackRock e Citigroup seguem no mesmo dia.

JPMorgan superou as expectativas de receita nos dois primeiros trimestres de 2025. As vendas diminuíram no trimestre mais recente, pois a receita líquida de juros ficou abaixo das estimativas. O CEO Jamie Dimon recentemente alertou sobre turbulências econômicas à frente.

Bank of America e Morgan Stanley divulgarão na quarta-feira. Charles Schwab, Bank of New York Mellon e U.S. Bancorp estão programados para quinta-feira. American Express, Truist Financial e State Street encerram a semana na sexta-feira.

O maior fabricante de chips do mundo, TSMC, divulga na quinta-feira. A empresa aumentou a receita em 40 por cento na primeira metade de 2025 com fortes vendas de chips de IA. O fabricante holandês de equipamentos para chips ASML divulgará na quarta-feira após levantar preocupações sobre crescimento futuro devido a pressões tarifárias.

Paralisação Cria Apagão de Dados

A paralisação do governo federal está entrando em sua terceira semana. Várias divulgações de dados econômicos enfrentam atrasos como resultado. O relatório de vendas no varejo de quinta-feira e dados iniciais de pedidos de subsídio de desemprego podem não ser divulgados conforme programado.

A atualização de início de construções de sexta-feira também pode ser atrasada. O Bureau of Labor Statistics anunciou que divulgará o relatório do Índice de Preços ao Consumidor de setembro em 24 de outubro. O relatório estava originalmente programado para quarta-feira.

A paralisação decorre de uma disputa orçamentária federal em curso. Dados sobre inflação no atacado também são afetados. Informações sobre início de construções e pedidos de subsídio de desemprego permanecem indisponíveis para investidores e formuladores de políticas.

Alguns relatórios econômicos ainda serão publicados esta semana. Uma pesquisa de otimismo de pequenas empresas será divulgada na terça-feira. O relatório de confiança dos construtores está programado para quinta-feira.

Oficiais do Fed Falarão

O presidente do Federal Reserve Jerome Powell fará uma atualização econômica na terça-feira. Vários outros oficiais do Fed também estão programados para falar durante a semana. O Governador do Fed Stephen Miran, a Vice-presidente do Fed Michelle Bowman e o Governador do Fed Christopher Waller têm observações planejadas.

Fonte: Forex Factory

O Federal Reserve divulgará sua atualização econômica do Beige Book na quarta-feira. O relatório fornece um resumo das condições econômicas em todos os distritos do Fed. Os oficiais enfrentam desafios para analisar as condições econômicas sem acesso a dados governamentais atrasados.

A Oracle hospeda uma conferência AI World de três dias começando na segunda-feira. O evento Dreamforce da Salesforce começa na terça-feira.

Os mercados experimentaram volatilidade na sexta-feira após o Presidente Trump anunciar tarifas mais altas sobre produtos chineses. Trump disse que imporia uma tarifa adicional de 100 por cento sobre produtos da China a partir de 1 de novembro. Isso vem além das tarifas existentes de 30 por cento.

Preço do Bitcoin (BTC)

Os mercados de criptomoedas caíram acentuadamente durante o fim de semana. A capitalização total do mercado de criptomoedas caiu para 3,3 trilhões de dólares na manhã de sábado. Os mercados se recuperaram na manhã de segunda-feira com o Bitcoin voltando em direção aos 116.000 dólares e o Ethereum se aproximando dos 4.200 dólares.

E-Mini S&P 500 Dez 25 (ES=F)

Os futuros do mercado de ações abriram em alta na segunda-feira, com os investidores reagindo a sinais de desescalada comercial entre EUA e China durante o fim de semana. Os mercados de títulos estão fechados na segunda-feira pelo Dia de Colombo, enquanto as principais bolsas de valores permanecem abertas.

O post A Semana à Frente: Ganhos Bancários em Foco enquanto Paralisação do Governo Atrasa Dados Econômicos apareceu primeiro no CoinCentral.