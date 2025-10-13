Colapso do Mercado de Criptomoeda: Milhões Perderam Biliões - O Que Vem a Seguir?

Imagine acordar e descobrir que o seu portfólio de criptomoedas foi abalado até ao seu núcleo, com milhões de traders eliminados durante a noite. Se já sentiu o golpe de uma queda repentina do mercado, sabe como é crucial manter-se informado e saber quando contra-atacar. A análise do mercado cripto de hoje detalha a impressionante liquidação desencadeada por movimentos geopolíticos e o que isso significa para a sua próxima negociação. Principais Desenvolvimentos do Mercado O mercado cripto experimentou uma liquidação massiva desencadeada pelo anúncio do Presidente Donald Trump de tarifas de 100% sobre importações chinesas, levando ao maior evento de liquidação na história cripto. Mais de 1,66 milhões de traders foram liquidados com perdas excedendo $19,33 biliões, com possíveis números totais de liquidação excedendo $30 biliões. O Bitcoin caiu de acima de $122.000 para brevemente abaixo de $102.000, eliminando ganhos desde agosto de 2025, enquanto o Ethereum despencou de cerca de $4.783 para $3.400 antes de recuperar. A capitalização global do mercado cripto caiu mais de 9% em 24 horas para aproximadamente $3,8 triliões, com quase $1 trilião apagado em apenas três horas. O Índice de Medo e Ganância caiu drasticamente de 64 para 27, marcando uma das mais rápidas reversões de sentimento na história cripto. Aproximadamente $20 biliões em posições de long foram liquidadas, o maior valor na história cripto. Apesar disso, a liquidação eliminou a alavancagem extrema, potencialmente removendo a pressão imediata de venda. O Índice de Medo e Ganância Movimentos de Preço do Bitcoin e Ethereum O Bitcoin atualmente negocia em torno de $115.522 após recuperar de uma baixa próxima a $102.000. O Ethereum negocia perto de $4.133 após testar mínimas próximas a $3.400. Ambos os ativos enfrentam zonas críticas de suporte e resistência, com o Bitcoin precisando manter $113.500 para desencadear rallies de alívio e o Ethereum exigindo negociação sustentada acima de $4.000 para momentum ascendente. Principais Métricas On-Chain do Bitcoin nas Últimas 24 Horas Nossos leitores evitaram perdas porque suas ordens de Take Profit foram executadas pouco antes da queda do mercado. Agora, pode ser um bom momento para procurar novos pontos de entrada para posições de long. No entanto, não há necessidade de pressa ainda, pois o impacto das notícias negativas ainda é forte no mercado. Para aqueles que preferem uma abordagem mais agressiva, há um sinal de compra a $116.140. Principais Métricas On-Chain do Ethereum nas Últimas 24 Horas A situação é semelhante na posição ETHUSD. No entanto, aqui vemos que o preço é suportado pelo nível de retração de Fibonacci 0,236, o que permite uma colocação um pouco mais confiante da ordem de compra. O sinal de compra está em $4.225,60. Melhor Altcoin Performante do Dia Mercado Atual e Previsões de Preço: As previsões de preço do Bitcoin esperam que ele negocie entre $112.409 e $125.655 durante outubro de 2025, com alguns alvos otimistas tão altos quanto $160.000 até o final de outubro e $200.000 até o final do ano. Espera-se que o Ethereum continue a recuperação com alvos de preço em torno de $4.300 em breve e projeções de longo prazo entre $8.500 e $12.000 antes do final de 2025. O XRP está preparado para um possível rally para $4 dependendo das próximas decisões sobre ETF. No geral, os analistas alertam para possíveis correções de curto prazo, mas mantêm o otimismo para recuperação e crescimento. Projetos Cripto com Alto Potencial de Crescimento DeepSnitch AI lidera a lista de alto potencial de crescimento em outubro de 2025, com significativo sucesso na pré-venda e uma plataforma única impulsionada por IA fornecendo inteligência de mercado. O apoio institucional para Bitcoin e Ethereum continua forte, tornando-os confiáveis, mas com crescimento menos explosivo. Outros projetos promissores para 2025 incluem Chainlink (LINK), Hedera Hashgraph (HBAR) e XRP para um crescimento mais medido, mas sólido. Conclusão Cripto Bem, se o seu portfólio sobreviveu a este aperto, parabéns — você é oficialmente mais resistente que um equipamento de minerador no Saara. Mantenha a calma, HODL, e talvez pegue alguma pipoca porque a montanha-russa cripto não vai desacelerar tão cedo. Apenas lembre-se, sangue nas ruas frequentemente significa descontos no buffet cripto! Fonte: Coincentral.com, Tradingview.com, Coinranking.com, Coingecko.com Originalmente publicado em https://aipt.lt em 13 de outubro de 2025. Colapso do Mercado Cripto: Milhões Perderam Biliões - O Que Vem a Seguir? foi originalmente publicado em Coinmonks no Medium, onde as pessoas estão continuando a conversa destacando e respondendo a esta história Colapso do Mercado Cripto: Milhões Perderam Biliões - O Que Vem a Seguir? foi originalmente publicado em Coinmonks no Medium, onde as pessoas estão continuando a conversa destacando e respondendo a esta história