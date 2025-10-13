Estúdios sul-coreanos adotam IA para uma produção cinematográfica mais rápida e económica

Por toda a Coreia do Sul, cineastas estão adotando a IA para dar vida aos filmes. Um deles, Jang Seong-ho, está utilizando um investimento de 6 mil milhões de won (4,3 milhões de dólares) da Altos Ventures para desenvolver um sistema de produção cinematográfica impulsionado por IA no seu estúdio, Mofac, que é construído sobre o Unreal Engine.

Com a IA, Jang antecipa fluxos de trabalho simplificados e custos mais baixos, permitindo que a Mofac produza um filme de longa-metragem e uma série anualmente. Ele comentou: "Com um líder poderoso usando a IA como ferramenta, o trabalho que antes exigia centenas de pessoas em breve poderá ser feito por apenas uma ou duas."

Cineastas sul-coreanos alinharam projetos de IA

Durante a pandemia de 2020, a produção cinematográfica foi interrompida, frustrando os sonhos de muitos cineastas. Mas para Jang Seong-ho, isso ajudou a dar origem a algo novo. Na época, seu estúdio sul-coreano de efeitos visuais (VFX) e animação era uma pequena operação que mal conseguia manter unido King of Kings, sua adaptação animada de A Vida de Nosso Senhor de Dickens, até que os atores de Hollywood Kenneth Branagh, Oscar Isaac e Uma Thurman se juntaram ao projeto.

King of Kings, lançado nos Estados Unidos por volta da Páscoa, quebrou um novo recorde americano para o cinema sul-coreano e superou o sucesso do vencedor do Oscar, Parasita. Até agora, o filme arrecadou 60 milhões de dólares nos EUA e está a caminho de ultrapassar 100 milhões de dólares globalmente até o Natal — um feito impressionante para uma produção que custou apenas 25 milhões de dólares, uma fração do orçamento habitual de Hollywood.

O filme já deu reconhecimento à Mofac, e seus planos para integração de IA podem solidificar ainda mais essa posição. A Mofac não é o único estúdio coreano a aventurar-se na IA. A Pencil está revivendo A Better Tomorrow em uma refilmagem animada assistida por IA. Além disso, a Galaxy Corp., conhecida por gerenciar Song Kang-ho e G-Dragon, está desenvolvendo personagens virtuais impulsionados por IA com a SKAI Intelligence e o Omniverse da Nvidia. A Hive Media Corp., produtora de 12.12: The Day, também se junta a uma crescente lista de estúdios de cinema coreanos ansiosos para usar IA tanto para animação quanto para trabalhos de ação ao vivo.

Algumas empresas já concretizaram alguns dos seus projetos de IA. No início deste ano, a Inshorts, uma empresa de IA, utilizou sua tecnologia Super-Scaler para restaurar e remasterizar o filme Leafie, a Hen into the Wild, em 4K. Na época, o fundador da empresa afirmou que a integração da IA no processo de remasterização reduziu os custos pela metade e acelerou consideravelmente o trabalho.

Dezembro de 2024 também viu a estreia de ousadas experiências cinematográficas com IA generativa nos cinemas. It's Me, Mun-hee e M Hotel fizeram sua estreia no grande ecrã, com o último ganhando prêmios tanto no Festival Internacional de Cinema de Inteligência Artificial de Busan quanto no Festival de Cinema de IA Reply de Veneza.

Park Chan-wook expressou receios de que as ferramentas de IA possam pôr em risco o emprego

Após fundar a Sora no início de 2024, a OpenAI começou a cortejar Hollywood. Líderes da empresa, incluindo Sam Altman, seu diretor executivo, foram a Los Angeles para uma série de eventos e reuniões com executivos de Hollywood. Realizaram reuniões com empresas de cinema, executivos de mídia e agências de talentos para mostrar a tecnologia; no entanto, essas reuniões ainda não renderam nenhum acordo.

Hollywood ainda está debatendo como incorporar a IA na indústria cinematográfica, particularmente com a introdução da Sora da OpenAI. A empresa de pesquisa e implantação de inteligência artificial passou meses discutindo o potencial criativo e comercial da Sora com a Disney, Universal e Warner Bros. Ainda assim, alguns cineastas estão preocupados que não conseguirão proteger seus IP. O advogado Aaron Moss comentou: "Hollywood agora enfrenta uma escolha difícil: tomar medidas para proteger sua propriedade intelectual ou acordar para encontrar suas propriedades mais valiosas circulando como lixo gerado por IA nas redes sociais."

Alguns estúdios de cinema chegaram ao ponto de entrar com processos judiciais em um esforço para provar que aplicativos de IA estão produzindo versões semelhantes de seus personagens. A Disney já deu o primeiro passo, processando a Midjourney para estabelecer um precedente.

Ainda assim, isso não impediu que cineastas asiáticos adotassem rapidamente tecnologias como a Sora da OpenAI e a Kling AI da Kuaishou, que são capazes de gerar vídeos ultra-realistas em questão de segundos. No entanto, os principais diretores ainda estão preocupados que a IA possa substituir empregos e alterar a linguagem artística do cinema.

Park Chan-wook, conhecido por Old Boy e No Other Choice, observou: "Isso também poderia tirar muitos empregos e alterar fundamentalmente a estética do cinema. E isso me enche de medo."

