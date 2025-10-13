Bitcoin Core v30 entra em funcionamento apesar do debate sobre OP_RETURN

A publicação Bitcoin Core v30 Vai ao Ar Apesar do Debate OP_RETURN apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Core v30 Vai ao Ar Apesar do Debate OP_RETURN Cadastre-se para Nossa Newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira seu e-mail. Jake Simmons tem sido um entusiasta do Bitcoin desde 2016. Desde que ouviu falar sobre o Bitcoin, ele tem estudado o tema todos os dias e tentado compartilhar seu conhecimento com os outros. Seu objetivo é contribuir para a revolução financeira do Bitcoin, que substituirá o sistema de moeda fiduciária. Além de BTC e cripto, Jake estudou Informática de Negócios na universidade. Após a graduação em 2017, ele tem trabalhado no setor de blockchain e cripto. Você pode seguir Jake no Twitter em @realJakeSimmons. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para que os cookies sejam usados. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-core-v30-goes-live-op_return-debate/A publicação Bitcoin Core v30 Vai ao Ar Apesar do Debate OP_RETURN apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Core v30 Vai ao Ar Apesar do Debate OP_RETURN Cadastre-se para Nossa Newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira seu e-mail. Jake Simmons tem sido um entusiasta do Bitcoin desde 2016. Desde que ouviu falar sobre o Bitcoin, ele tem estudado o tema todos os dias e tentado compartilhar seu conhecimento com os outros. Seu objetivo é contribuir para a revolução financeira do Bitcoin, que substituirá o sistema de moeda fiduciária. Além de BTC e cripto, Jake estudou Informática de Negócios na universidade. Após a graduação em 2017, ele tem trabalhado no setor de blockchain e cripto. Você pode seguir Jake no Twitter em @realJakeSimmons. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para que os cookies sejam usados. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-core-v30-goes-live-op_return-debate/
Bitcoin Core v30 entra em funcionamento apesar do debate sobre OP_RETURN
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com
Cadastre-se para a nossa Newsletter!
Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail.
Jake Simmons é um entusiasta do Bitcoin desde 2016. Desde que ouviu falar sobre o Bitcoin, tem estudado o tema todos os dias e tentado partilhar o seu conhecimento com os outros. O seu objetivo é contribuir para a revolução financeira do Bitcoin, que substituirá o sistema de moeda fiduciária. Além de BTC e cripto, Jake estudou Informática de Negócios na universidade. Após a graduação em 2017, tem trabalhado no setor de blockchain e cripto. Pode seguir Jake no Twitter em @realJakeSimmons.
Este website utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este website, está a dar consentimento para a utilização de cookies. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo
Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.