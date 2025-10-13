A Cripto que Vai Explodir Está Aqui – E Não é uma Meme Coin

O que deve saber:
Os jogos Web3 são agora um dos setores cripto de crescimento mais rápido. Com mais de 1M de usuários globalmente no Q1 de 2025, prevê-se que cresça em valor de $25B em 2024 para quase $125B até 2032.
Graças à propriedade verificável de ativos e fortes ciclos de incentivo, o setor está a atrair jogadores de todos os cantos do mundo.
No entanto, não muitos projetos GameFi aproveitaram totalmente estas novas capacidades blockchain, dependendo em vez disso de mecânicas de sorte em vez de gameplay baseada em habilidade. A maioria falha em reter jogadores a longo prazo, pois ficam distraídos com negociações especulativas.Mas uma economia de jogos não pode sobreviver sem jogadores, sublinhando a importância de uma gameplay forte.
É exatamente por isso que o Tapzi pode ser a próxima criptomoeda a explodir. Os primeiros apoiantes estão a acumular a criptomoeda nativa do projeto $TAPZI na sua pré-venda quente antes dos preços subirem – e aqui está o porquê.
O projeto entra no nicho fértil do GameFi com um plano afiado.Ao contrário das plataformas GameFi típicas construídas com base na sorte, mecânicas passivas ou tokens impulsionados pelo hype, o Tapzi oferece um ecossistema centrado no jogador onde a participação ativa e a gameplay inteligente impulsionam diretamente ganhos reais e crescimento de tokens.
Aqui, o foco está em criar um ecossistema GameFi que mantenha os jogadores voltando para mais.
O arcade oferecerá jogos como Xadrez, Damas, Pedra-Papel-Tesoura e Jogo da Velha, onde a vitória depende mais da habilidade do que da sorte. Os jogadores podem fazer stake de tokens $TAPZI para competir e desbloquear recompensas à medida que melhoram no jogo.
Projetos que podem sustentar a demanda orgânica e expandir sua base de usuários ao longo do tempo são as melhores apostas em um mercado em amadurecimento.
O arcade de jogos do Tapzi foi projetado não apenas para jogadores Web3, mas também para jogadores tradicionais.Para atraí-los, o projeto reduz as barreiras de entrada técnicas e financeiras, particularmente quando se trata de configurar uma carteira cripto e transferir ativos tokenizados.
Visite o site do Tapzi para uma visão mais próxima da gameplay.
Outro fator que fortalece a perspectiva de longo prazo do Tapzi é sua aposta para expandir a gameplay baseada em habilidade no mercado GameFi. O projeto oferecerá SDKs e exposição a desenvolvedores com ideias semelhantes, construindo um hub de jogos baseados em habilidade.
A seguir está o roteiro, que se concentra no desenvolvimento gradual e faseado da infraestrutura.
Mas mesmo tokens apoiados por projetos promissores e ricos em utilidade não são imunes a quedas em estágios iniciais. O Tapzi implementou um forte cronograma de vesting para evitar isso:
Além disso, os tokens da equipe estão bloqueados por seis meses e distribuídos ao longo de 18 meses. Isso garante o compromisso da equipe com o desenvolvimento oportuno do projeto.
Agora é o momento certo para comprar $TAPZI a preços de pioneiro.
O token está disponível para compra a preços fixos e com desconto em sua pré-venda, que suporta pagamentos em criptomoedas e cartões fiduciários.
$TAPZI está atualmente disponível por apenas $0,0035, mas o preço de lançamento planeado é de $0,01, deixando muito espaço para retornos mesmo antes do TGE e lançamentos em exchanges.
Mas o rally pós-lançamento pode levar o token ainda mais alto, com marcos-chave de desenvolvimento programados para este trimestre. Como uma das principais moedas GameFi a entrar no mercado, não seria surpreendente ver $TAPZI subir nos gráficos das principais criptomoedas.Mas tenha em mente: O preço aumenta com cada nova etapa, com a data de esgotamento da pré-venda se aproximando rapidamente.
Aproveite ao máximo a mania do GameFi – Entre na pré-venda do $TAPZI antes do próximo aumento de preço.
Como sempre, faça sua própria pesquisa antes de investir em cripto. Isto não é aconselhamento financeiro.
Autoria de Bogdan Patru – NewsBTC https://www.newsbtc.com/news/gamefi-mania-why-tapzi-is-the-next-crypto-to-explode/