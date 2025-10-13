Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Mais
Commodity Zero-Fee Gala
PANews relatou em 13 de outubro que, de acordo com a Cryptonews, o Banco Central da Rússia espera utilizar soluções de tokenização para permitir que compradores estrangeiros adquiram ações de empresas domésticas. Vladimir Chistyukhin, Primeiro Vice-Governador do Banco Central da Rússia, falou sobre isso em um evento paralelo recente durante um fórum financeiro. Quando questionado sobre a tokenização de ações russas, o executivo do banco central deu uma resposta positiva, chamando-a de "opção viável". No entanto, Chistyukhin apontou que os participantes estrangeiros precisam fornecer soluções nos níveis técnico e de plataforma. Ele disse: "Nesta área, os parceiros estrangeiros desempenharão uma função importante. Estou me referindo a entidades estrangeiras que estão interessadas em tokenizar ativos russos para que possam ser comprados e vendidos no exterior."PANews relatou em 13 de outubro que, de acordo com a Cryptonews, o Banco Central da Rússia espera utilizar soluções de tokenização para permitir que compradores estrangeiros adquiram ações de empresas domésticas. Vladimir Chistyukhin, Primeiro Vice-Governador do Banco Central da Rússia, falou sobre isso em um evento paralelo recente durante um fórum financeiro. Quando questionado sobre a tokenização de ações russas, o executivo do banco central deu uma resposta positiva, chamando-a de "opção viável". No entanto, Chistyukhin apontou que os participantes estrangeiros precisam fornecer soluções nos níveis técnico e de plataforma. Ele disse: "Nesta área, os parceiros estrangeiros desempenharão uma função importante. Estou me referindo a entidades estrangeiras que estão interessadas em tokenizar ativos russos para que possam ser comprados e vendidos no exterior."

O Banco Central da Rússia quer usar soluções de tokenização para permitir que compradores estrangeiros comprem ações em empresas russas

Autor: PANews
Fonte: PANews
2025/10/13 13:49
Leu 1 min
Lorenzo Protocol
BANK$0.04098+11.99%
Areon Network
AREA$0.01103+17.34%
PlaysOut
PLAY$0.02058+3.78%
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com

PANews relatou em 13 de outubro que, de acordo com a Cryptonews, o Banco Central da Rússia espera usar soluções de tokenização para permitir que compradores estrangeiros adquiram ações de empresas domésticas. Vladimir Chistyukhin, Primeiro Vice-Governador do Banco Central da Rússia, falou sobre isso em um evento paralelo recente em um fórum financeiro. Quando questionado sobre a tokenização de ações russas, o executivo do banco central deu uma resposta positiva, chamando-a de "opção viável". No entanto, Chistyukhin apontou que os participantes estrangeiros precisam fornecer soluções nos níveis técnico e de plataforma. Ele disse: "Nesta área, os parceiros estrangeiros desempenharão um papel importante. Estou me referindo a entidades estrangeiras que estão interessadas em tokenizar ativos russos para que possam ser comprados e vendidos no exterior."

Oportunidade de mercado
Logo de Lorenzo Protocol
Cotação Lorenzo Protocol (BANK)
$0.04098
$0.04098$0.04098
+8.06%
USD
Gráfico de preço em tempo real de Lorenzo Protocol (BANK)
Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

Você também pode gostar

Israel determina evacuação de 200 mil pessoas do sul do Líbano

Israel determina evacuação de 200 mil pessoas do sul do Líbano

Motivo da solicitação israelense é um possível novo ataque ao Hezbollah na região
Compartilhar
Poder3602026/03/05 05:05
Na 1ª reunião, comissão quer levantar dados sobre penduricalhos

Na 1ª reunião, comissão quer levantar dados sobre penduricalhos

Grupo com representantes dos Três Poderes teve a 1º reunião para proposta de transição dos pagamentos acima do teto
Compartilhar
Poder3602026/03/05 04:47
Solana xử lý giao dịch gấp 8 lần BNB Chain

Solana xử lý giao dịch gấp 8 lần BNB Chain

Solana xử lý hơn 3,4 tỷ giao dịch trong tháng 2/2026, tăng 11% so với tháng trước, cho thấy hệ sinh thái này vẫn mở rộng mạnh dù thị trường tiền điện tử nhìn ch
Compartilhar
TintucBitcoin2026/03/05 05:06