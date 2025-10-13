O Banco Central da Rússia quer usar soluções de tokenização para permitir que compradores estrangeiros comprem ações em empresas russas

PANews relatou em 13 de outubro que, de acordo com a Cryptonews, o Banco Central da Rússia espera utilizar soluções de tokenização para permitir que compradores estrangeiros adquiram ações de empresas domésticas. Vladimir Chistyukhin, Primeiro Vice-Governador do Banco Central da Rússia, falou sobre isso em um evento paralelo recente durante um fórum financeiro. Quando questionado sobre a tokenização de ações russas, o executivo do banco central deu uma resposta positiva, chamando-a de "opção viável". No entanto, Chistyukhin apontou que os participantes estrangeiros precisam fornecer soluções nos níveis técnico e de plataforma. Ele disse: "Nesta área, os parceiros estrangeiros desempenharão uma função importante. Estou me referindo a entidades estrangeiras que estão interessadas em tokenizar ativos russos para que possam ser comprados e vendidos no exterior." PANews relatou em 13 de outubro que, de acordo com a Cryptonews, o Banco Central da Rússia espera utilizar soluções de tokenização para permitir que compradores estrangeiros adquiram ações de empresas domésticas. Vladimir Chistyukhin, Primeiro Vice-Governador do Banco Central da Rússia, falou sobre isso em um evento paralelo recente durante um fórum financeiro. Quando questionado sobre a tokenização de ações russas, o executivo do banco central deu uma resposta positiva, chamando-a de "opção viável". No entanto, Chistyukhin apontou que os participantes estrangeiros precisam fornecer soluções nos níveis técnico e de plataforma. Ele disse: "Nesta área, os parceiros estrangeiros desempenharão uma função importante. Estou me referindo a entidades estrangeiras que estão interessadas em tokenizar ativos russos para que possam ser comprados e vendidos no exterior."