Dubai lança plano de reforma do setor financeiro, listando ativos virtuais como um dos três pilares

PANews relatou em 13 de outubro que, de acordo com a Cailian Press, o Dubai lançou recentemente um plano abrangente de reforma do setor financeiro com o objetivo de impulsioná-lo para se tornar um dos três principais centros financeiros do mundo. O gabinete de comunicação do governo do Dubai afirmou que, sob a recém-lançada "Estratégia Financeira de Dubai", os ativos virtuais, mercados de capitais e tecnologia financeira tornar-se-ão pilares fundamentais do futuro crescimento económico do Dubai. De acordo com o plano do governo do Dubai, este plano de reforma do setor financeiro irá acelerar o desenvolvimento do já líder desenvolvimento de ativos digitais do Dubai e promover a transição das finanças tradicionais para serviços financeiros digitais. A indústria de ativos virtuais, estabelecida há três anos sob a Lei de Ativos Virtuais dos EAU, contribui atualmente com aproximadamente 0,5% do PIB, ou 2,2 mil milhões de AED (600 milhões de dólares). O Dubai pretende aumentar esta contribuição para aproximadamente 3%, ou 13 mil milhões de AED (3,5 mil milhões de dólares), à medida que o ecossistema de ativos virtuais se expande.