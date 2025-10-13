Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Dubai lança plano de reforma do setor financeiro, listando ativos virtuais como um dos três pilares

Autor: PANews
Fonte: PANews
2025/10/13 14:02
A PANews informou em 13 de outubro que, de acordo com a Cailian Press, o Dubai lançou recentemente um plano abrangente de reforma do setor financeiro com o objetivo de impulsioná-lo para se tornar um dos três principais centros financeiros do mundo. O gabinete de comunicação do governo do Dubai afirmou que, sob a recém-lançada "Estratégia Financeira de Dubai", os Ativos Virtuais, mercados de capital e tecnologia financeira se tornarão pilares fundamentais do futuro crescimento económico de Dubai. De acordo com o plano do governo de Dubai, este plano de reforma do setor financeiro irá acelerar o desenvolvimento do já líder desenvolvimento de ativos digitais de Dubai e promover a transição das finanças tradicionais para serviços financeiros digitais.

A indústria de ativos virtuais, estabelecida há três anos sob a Lei de Ativos Virtuais dos EAU, contribui atualmente com aproximadamente 0,5% do PIB, ou AED 2,2 mil milhões (US$ 600 milhões). O Dubai pretende aumentar esta contribuição para aproximadamente 3%, ou AED 13 mil milhões (US$ 3,5 mil milhões), à medida que o ecossistema de ativos virtuais se expande.

