Encerramento do governo dos EUA entra na 3ª semana com as "comportas" dos ETF prontas para rebentar

A indústria cripto aguarda uma decisão final sobre 16 fundos negociados em bolsa de criptomoedas este mês, incluindo fundos que acompanham Solana, XRP, Litecoin e Dogecoin.

O governo federal americano entrou na sua terceira semana de paralisação, deixando até 16 fundos negociados em bolsa (ETF) à espera de aprovação caso a paralisação continue até novembro.

A maior parte do governo dos EUA ficou paralisada em 1 de outubro quando os Republicanos e Democratas não conseguiram chegar a um acordo de financiamento. Isto fez com que agências, incluindo a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, que aprova pedidos de ETF, funcionem apenas com pessoal essencial.

A indústria cripto estava preparada para uma onda de ETFs em outubro, com a SEC pronta para tomar suas decisões finais sobre pelo menos 16 ETFs cripto, e outros 21 pedidos apresentados nos primeiros oito dias de outubro, mas a paralisação deixou tudo em suspenso, com prazos passando e nenhuma ação tomada.

