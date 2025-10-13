Eis como o crash cripto aconteceu EXATAMENTE – Analista revela uma verdade chocante por trás do colapso de mercado de 19 mil milhões de dólares

Uma publicação viral do analista de cripto ElonTrades tomou conta do X, acumulando mais de 1 milhão de visualizações para os seus 187 mil seguidores – e por uma boa razão. A sua análise finalmente explica o que realmente causou a enorme queda cripto de 11 de outubro, que eliminou quase 19 mil milhões de dólares em valor de mercado em apenas algumas horas. De acordo com ElonTrades,
Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com
para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.