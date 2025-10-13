Bitcoin e ETFs Ethereum atraem mais de 3 mil milhões numa semana

A publicação Bitcoin e ETFs de Ethereum atraem mais de 3 mil milhões de dólares numa semana apareceu primeiro no Coinpedia Fintech News

De 6 a 10 de outubro, os ETFs spot de Bitcoin e Ethereum despertaram forte interesse dos investidores, arrecadando um total combinado de 3,2 mil milhões de dólares. Os ETFs de Bitcoin registaram um fluxo de entrada líquido semanal de 2,71 mil milhões de dólares, impulsionados principalmente pelo IBIT da BlackRock, que liderou com 2,63 mil milhões de dólares. Enquanto isso, os ETFs de Ethereum adicionaram 488 milhões de dólares, liderados pelo ETHA da BlackRock com 638 milhões de dólares. O aumento destaca o crescente apetite institucional por ambas as principais criptomoedas, à medida que os investidores aumentam a exposição aos fundos de cripto spot.

Fonte: https://coinpedia.org/crypto-live-news/bitcoin-and-ethereum-etfs-pull-in-over-3-billion-in-a-week/