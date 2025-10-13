MARA expande as suas holdings de Bitcoin com uma compra de 46 milhões de dólares

O post MARA Expande Holdings de Bitcoin com Compra de $46M apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O post MARA Expande Holdings de Bitcoin com Compra de $46M apareceu primeiro no Coinpedia Fintech News A empresa de mineração de Bitcoin Marathon Digital aumentou suas reservas de criptomoedas com uma nova compra de 400 BTC no valor de $46 milhões. A movimentação fortalece sua posição como um dos maiores detentores de Bitcoin negociados publicamente. Com esta adição, os holdings totais da Marathon subiram para 53.250 BTC, atualmente avaliados em mais de $6,12 mil milhões. A acumulação contínua da empresa sublinha sua confiança no potencial de longo prazo do Bitcoin e seu foco estratégico na expansão da exposição a ativos digitais. Fonte: https://coinpedia.org/crypto-live-news/mara-expands-bitcoin-holdings-with-46m-purchase/ O post MARA Expande Holdings de Bitcoin com Compra de $46M apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O post MARA Expande Holdings de Bitcoin com Compra de $46M apareceu primeiro no Coinpedia Fintech News A empresa de mineração de Bitcoin Marathon Digital aumentou suas reservas de criptomoedas com uma nova compra de 400 BTC no valor de $46 milhões. A movimentação fortalece sua posição como um dos maiores detentores de Bitcoin negociados publicamente. Com esta adição, os holdings totais da Marathon subiram para 53.250 BTC, atualmente avaliados em mais de $6,12 mil milhões. A acumulação contínua da empresa sublinha sua confiança no potencial de longo prazo do Bitcoin e seu foco estratégico na expansão da exposição a ativos digitais. Fonte: https://coinpedia.org/crypto-live-news/mara-expands-bitcoin-holdings-with-46m-purchase/