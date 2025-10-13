MARA expande as suas holdings de Bitcoin com uma compra de 46 milhões de dólares

A publicação MARA Expande Participações em Bitcoin com Compra de $46M apareceu primeiro no Coinpedia Fintech News
A empresa de mineração de Bitcoin Marathon Digital aumentou suas reservas de criptomoedas com uma nova compra de 400 BTC no valor de $46 milhões. A movimentação fortalece sua posição como uma das maiores detentoras de Bitcoin negociadas publicamente. Com esta adição, as participações totais da Marathon subiram para 53.250 BTC, atualmente avaliadas em mais de $6,12 mil milhões. A acumulação contínua da empresa sublinha sua confiança no potencial de longo prazo do Bitcoin e seu foco estratégico na expansão da exposição a ativos digitais.
Fonte: https://coinpedia.org/crypto-live-news/mara-expands-bitcoin-holdings-with-46m-purchase/