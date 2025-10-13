Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
MARA expande as suas holdings de Bitcoin com uma compra de 46 milhões de dólares

Autor: BitcoinEthereumNews
Fonte: BitcoinEthereumNews
2025/10/13 14:13
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com

A empresa de mineração de Bitcoin Marathon Digital aumentou suas reservas de criptomoedas com uma nova compra de 400 BTC no valor de $46 milhões. A movimentação fortalece sua posição como uma das maiores detentoras de Bitcoin negociadas publicamente. Com esta adição, as participações totais da Marathon subiram para 53.250 BTC, atualmente avaliadas em mais de $6,12 mil milhões. A acumulação contínua da empresa sublinha sua confiança no potencial de longo prazo do Bitcoin e seu foco estratégico na expansão da exposição a ativos digitais.

Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

