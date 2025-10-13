Galaxy garante investimento de 460 milhões de dólares de gestor de ativos não revelado para expansão de centro de dados

A Galaxy Digital (Nasdaq: GLXY) garantiu um investimento estratégico de $460 milhões de uma importante empresa de gestão de ativos não revelada, com os rendimentos destinados a fins corporativos gerais e à construção do seu campus de centro de dados Helios direcionado para cargas de trabalho de IA.

O investimento, anunciado em comunicado a 10 de outubro, consiste em 12.777.778 ações ordinárias de Classe A adquiridas a $36 por ação, com 9.027.778 ações vendidas diretamente pela Galaxy e 3.750.000 ações vendidas por executivos, incluindo o fundador e CEO Mike Novogratz. A transação avalia o capital da Galaxy em aproximadamente $9,5 mil milhões com base no preço de compra.

"Fortalecer o nosso balanço é essencial para expandir o negócio de centro de dados da Galaxy de forma eficiente, mantendo a flexibilidade financeira para apoiar o crescimento futuro", disse Novogratz. "Ter um dos maiores e mais sofisticados investidores institucionais do mundo a fazer um investimento tão significativo na nossa empresa apoiará a nossa visão estratégica e a nossa capacidade de construir negócios líderes em ativos digitais e centros de dados."

A Galaxy não revelou a identidade do gestor de ativos, descrevendo-o apenas como "um dos maiores e mais respeitados" investidores institucionais do mundo.

O investimento financiará parcialmente o campus do centro de dados Helios da Galaxy, que continua no cronograma para fornecer 133 MW de carga crítica de TI no primeiro semestre de 2026 como parte do seu acordo de arrendamento da Fase Um. A instalação visa cargas de trabalho de computação de IA em vez de mineração de criptomoedas, refletindo a mudança estratégica da Galaxy em direção a negócios de infraestrutura com margens mais altas.

A Galaxy reportou $411 milhões em receita no segundo trimestre e tem estado a transitar de serviços de ativos digitais puros para um modelo diversificado que combina negociação de criptomoedas, gestão de ativos, banca de investimento e infraestrutura de centro de dados. O negócio de centro de dados representa uma proteção contra a volatilidade do mercado de criptomoedas, ao mesmo tempo que capitaliza na procura de infraestrutura de IA.

A mudança estratégica da empresa reflete tendências mais amplas da indústria, à medida que mineradores de criptomoedas e fornecedores de infraestrutura blockchain se voltam para cargas de trabalho de IA. A transição aproveita as capacidades existentes em gestão de energia, sistemas de refrigeração e operações de centro de dados, ao mesmo tempo que acede a fluxos de receita potencialmente mais estáveis do que a mineração de criptomoedas.

O cronograma do campus Helios, visando a entrega no primeiro semestre de 2026, alinha-se com os cronogramas de desenvolvimento agressivos observados em todo o setor de centros de dados de IA. A procura por infraestrutura de computação de alto desempenho superou a oferta, à medida que cargas de trabalho de treino e inferência de modelos de IA exigem instalações especializadas com capacidade de energia substancial.

Espera-se que a transação seja concluída a 17 de outubro, pendente de condições habituais, incluindo a aprovação da Bolsa de Valores de Toronto, já que a Galaxy mantém listagens duplas na Nasdaq e TSX. O cronograma de encerramento relativamente rápido sugere termos diretos sem contingências complexas.

A Galaxy planeia divulgar os resultados financeiros do terceiro trimestre a 21 de outubro, fornecendo atualizações sobre os negócios de ativos digitais e o progresso do desenvolvimento do centro de dados.

