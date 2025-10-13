Bancos globais exploram lançamento de stablecoin apoiada pelo G7

Principais bancos globais unem-se para explorar uma stablecoin do G7 baseada em blockchain com reserva 1:1 em moeda fiduciária.

Movimento segue a Lei GENIUS, alimentando a competição entre bancos e fintechs na inovação de dinheiro digital.

Dez das maiores instituições financeiras do mundo uniram forças para estudar um potencial produto de stablecoin vinculado às moedas do G7. Os participantes incluem Bank of America, Citi, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Barclays, UBS, BNP Paribas, Banco Santander, MUFG Bank e TD Bank Group.

De acordo com um comunicado divulgado pelo BNP Paribas na sexta-feira, o projeto focará em uma "forma de dinheiro digital com reserva 1:1" projetada para operar em uma blockchain. A moeda seria fixada às moedas dos EUA, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Reino Unido. Os bancos acrescentaram,

Adoção de Stablecoin Aumenta em Meio à Clareza Regulatória

Este projeto surge em um momento em que bancos e corporações estão explorando como conectar a tecnologia blockchain com as finanças tradicionais. Stablecoins, geralmente fixadas a moedas fiduciárias como o dólar ou euro, tornaram-se um tema importante nas discussões sobre o futuro dos sistemas de pagamento. A ideia promete liquidação instantânea e custos de transação mais baixos.

Conforme relatado pela CNF, o Presidente Donald Trump assinou a Lei GENIUS em julho, estabelecendo regras claras para emissão e negociação de stablecoins em todos os Estados Unidos. A lei visa trazer ativos de dólar digital para o sistema financeiro mais amplo, garantindo transparência e proteção ao consumidor tanto para emissores quanto para investidores.

Muitos na indústria cripto apoiaram a lei, mas alguns bancos levantaram preocupações de que brechas poderiam permitir stablecoins com rendimento de juros. Eles alertaram que isso poderia retirar dinheiro dos bancos e abalar a estabilidade financeira.

$1 Trilhão em Depósitos – A Próxima Fronteira das Stablecoins

Analistas do Standard Chartered estimaram que bancos em economias em desenvolvimento poderiam mover até um trilhão de dólares em depósitos para stablecoins nos próximos três anos. Eles acreditam que rendimentos competitivos e velocidades de transação mais rápidas tornarão isso uma opção mais atraente do que contas bancárias tradicionais.

Tushar Jain, cofundador da Multicoin Capital, disse que espera que os depositantes movam seus fundos para stablecoins de maior rendimento após a aprovação da Lei GENIUS. Ele acredita que a nova lei empurrará os clientes bancários a transferir depósitos tradicionais para ativos digitais, refletindo uma visão mais ampla de que stablecoins podem competir diretamente com produtos financeiros tradicionais.

Dante Disparte, Diretor de Estratégia da Circle, compartilhou uma visão diferente. Ele disse que a linguagem do projeto é projetada para impedir que grandes empresas de tecnologia e bancos dominem o espaço de stablecoin. Seus comentários destacam um esforço para criar uma competição justa entre inovadores de fintech e instituições financeiras estabelecidas.

Enquanto isso, grandes bancos estão entrando em um mercado em rápida expansão dominado pelo USDT da Tether, que possui uma capitalização de mercado de mais de $178 bilhões. Outras stablecoins líderes incluem USDC, DAI, USDe da Ethena, PayPal USD e USD1, emitida pela World Liberty Financial.