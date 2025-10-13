Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Mais
Commodity Zero-Fee Gala
Principais bancos globais unem-se para explorar uma stablecoin G7 baseada em blockchain com reserva 1:1 em moeda fiduciária. Movimento segue a Lei GENIUS, alimentando a competição entre bancos e fintechs na inovação de dinheiro digital. Dez das maiores instituições financeiras do mundo juntaram forças para estudar um potencial produto stablecoin vinculado às moedas do G7. Os participantes incluem o Banco de [...]]]>Principais bancos globais unem-se para explorar uma stablecoin G7 baseada em blockchain com reserva 1:1 em moeda fiduciária. Movimento segue a Lei GENIUS, alimentando a competição entre bancos e fintechs na inovação de dinheiro digital. Dez das maiores instituições financeiras do mundo juntaram forças para estudar um potencial produto stablecoin vinculado às moedas do G7. Os participantes incluem o Banco de [...]]]>

Bancos globais exploram lançamento de stablecoin apoiada pelo G7

Autor: Crypto News Flash
Fonte: Crypto News Flash
2025/10/13 05:04
Leu 3 min
MAJOR
MAJOR$0.05927-1.18%
UNITE
UNITE$0.00006257-3.67%
MOVE
MOVE$0.02289+3.43%
ACT
ACT$0.014+1.74%
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com
  • Principais bancos globais unem-se para explorar uma stablecoin do G7 baseada em blockchain com reserva 1:1 em moeda fiduciária.
  • Movimento segue a Lei GENIUS, alimentando a competição entre bancos e fintechs na inovação de dinheiro digital.

Dez das maiores instituições financeiras do mundo uniram forças para estudar um potencial produto de stablecoin vinculado às moedas do G7. Os participantes incluem Bank of America, Citi, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Barclays, UBS, BNP Paribas, Banco Santander, MUFG Bank e TD Bank Group.

De acordo com um comunicado divulgado pelo BNP Paribas na sexta-feira, o projeto focará em uma "forma de dinheiro digital com reserva 1:1" projetada para operar em uma blockchain. A moeda seria fixada às moedas dos EUA, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Reino Unido. Os bancos acrescentaram,

Adoção de Stablecoin Aumenta em Meio à Clareza Regulatória

Este projeto surge em um momento em que bancos e corporações estão explorando como conectar a tecnologia blockchain com as finanças tradicionais. Stablecoins, geralmente fixadas a moedas fiduciárias como o dólar ou euro, tornaram-se um tema importante nas discussões sobre o futuro dos sistemas de pagamento. A ideia promete liquidação instantânea e custos de transação mais baixos.

Conforme relatado pela CNF, o Presidente Donald Trump assinou a Lei GENIUS em julho, estabelecendo regras claras para emissão e negociação de stablecoins em todos os Estados Unidos. A lei visa trazer ativos de dólar digital para o sistema financeiro mais amplo, garantindo transparência e proteção ao consumidor tanto para emissores quanto para investidores.

Muitos na indústria cripto apoiaram a lei, mas alguns bancos levantaram preocupações de que brechas poderiam permitir stablecoins com rendimento de juros. Eles alertaram que isso poderia retirar dinheiro dos bancos e abalar a estabilidade financeira.

$1 Trilhão em Depósitos – A Próxima Fronteira das Stablecoins

Analistas do Standard Chartered estimaram que bancos em economias em desenvolvimento poderiam mover até um trilhão de dólares em depósitos para stablecoins nos próximos três anos. Eles acreditam que rendimentos competitivos e velocidades de transação mais rápidas tornarão isso uma opção mais atraente do que contas bancárias tradicionais.

Tushar Jain, cofundador da Multicoin Capital, disse que espera que os depositantes movam seus fundos para stablecoins de maior rendimento após a aprovação da Lei GENIUS. Ele acredita que a nova lei empurrará os clientes bancários a transferir depósitos tradicionais para ativos digitais, refletindo uma visão mais ampla de que stablecoins podem competir diretamente com produtos financeiros tradicionais.

Dante Disparte, Diretor de Estratégia da Circle, compartilhou uma visão diferente. Ele disse que a linguagem do projeto é projetada para impedir que grandes empresas de tecnologia e bancos dominem o espaço de stablecoin. Seus comentários destacam um esforço para criar uma competição justa entre inovadores de fintech e instituições financeiras estabelecidas.

Enquanto isso, grandes bancos estão entrando em um mercado em rápida expansão dominado pelo USDT da Tether, que possui uma capitalização de mercado de mais de $178 bilhões. Outras stablecoins líderes incluem USDC, DAI, USDe da Ethena, PayPal USD e USD1, emitida pela World Liberty Financial.

Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

Você também pode gostar

Strategy paga 11,5% ao mês e pode virar o “banco central” das stablecoins lastreadas em Bitcoin

Strategy paga 11,5% ao mês e pode virar o “banco central” das stablecoins lastreadas em Bitcoin

STRC paga dividendo mensal de 11,5% e busca manter preço próximo ao valor de face de US$ 100. Benchmark mantém recomendação de compra para MSTR e preço-alvo de
Compartilhar
bitnoticias2026/03/05 04:00
Suspender quebra de sigilo de lobista é afronta ao Congresso, diz Viana

Suspender quebra de sigilo de lobista é afronta ao Congresso, diz Viana

Presidente da CPMI do INSS critica suspensão da quebra de sigilo de Roberta Luchsinger, ligada a Lulinha, investigado pela Polícia Federal
Compartilhar
Poder3602026/03/05 04:20
Possivelmente a Notícia Mais Importante de Hoje: Bancos dos EUA em Revolta Após a Decisão da FED sobre Criptomoedas – Emitiram uma Declaração Dura

Possivelmente a Notícia Mais Importante de Hoje: Bancos dos EUA em Revolta Após a Decisão da FED sobre Criptomoedas – Emitiram uma Declaração Dura

As organizações bancárias nos EUA reagiram fortemente após a Reserva Federal aprovar o status de "conta master" da Kraken para a exchange de criptomoedas. Indústria
Compartilhar
Bitcoinsistemi2026/03/05 04:36