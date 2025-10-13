Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Era dos ETF de XRP começa: 21Shares busca aprovação da SEC para acompanhar o preço do XRP através do índice CME

2025/10/13
XRP ETF

A publicação Era do ETF XRP Começa: 21Shares Busca Aprovação da SEC para Rastrear o Preço do XRP via Índice CME apareceu primeiro na Coinpedia Fintech News

A corrida para lançar o primeiro fundo negociado em bolsa (ETF) spot de XRP entrou numa fase decisiva, mesmo enquanto o mercado cripto enfrenta perdas acentuadas. Em 10 de outubro, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) recebeu um novo conjunto de registros de emendas S-1/A para ETFs XRP propostos da 21Shares, Bitwise, Franklin Templeton, WisdomTree, Grayscale e Canary Capital.

21Shares Registra ETF XRP Vinculado à CME

O registro mais recente da 21Shares descreve um fundo projetado para rastrear o preço do XRP usando a Taxa de Referência XRP-Dólar CME CF (XRPUSD_NY), um preço de referência reconhecido usado por investidores institucionais.

O ETF será organizado como um trust de Delaware e manterá XRP em cold storage com a Coinbase Custody Trust Company. As ações serão listadas na Cboe BZX Exchange, dando aos investidores exposição ao XRP através de contas de corretagem regulares.

O registro confirma que o ETF será passivo, sem uso de alavancagem ou derivativos. Os Participantes Autorizados criarão ou resgatarão ações em troca de dinheiro ou XRP com base no benchmark da CME. O documento também observa que o produto carrega alto risco e não possui seguro FDIC ou proteções da Lei de Companhias de Investimento.

SEC Introduz Regras de Listagem de ETF Mais Rápidas

Atualizações regulatórias recentes podem acelerar as aprovações de ETF. Pela primeira vez, os novos padrões genéricos de listagem de ETF da SEC permitem que corretoras como Nasdaq, Cboe e NYSE listem ETFs cripto spot sem aprovação caso a caso separada.

Anteriormente, as aplicações frequentemente levavam mais de 240 dias para processar. As novas regras podem reduzir isso para 60-75 dias, uma grande mudança para emissores esperando na fila.

A analista de criptomoedas Diana disse que a 21Shares e a Canary revisaram seus registros para atender aos padrões atualizados. As mudanças incluem:

  • Procedimentos mais claros de custódia e resgate
  • Acordos mais fortes de compartilhamento de vigilância
  • Alinhamento total com o feedback da SEC

"Essas atualizações são o tipo de limpeza que você faz logo antes do lançamento", escreveu ela no X.

Lançamento Pode Ocorrer no Início de 2026

Se a SEC mantiver seu curso atual, os ETFs XRP poderão estrear em breve. O primeiro emissor a atender aos critérios avançará sob o novo processo acelerado.

Os próximos passos incluem:

  1. Cartas de reconhecimento confirmando o recebimento
  2. Avisos de listagem de corretora sob novas regras
  3. Status S-1 efetivo
  4. Quaisquer aprovações condicionais que possam seguir

A incerteza permanece. A SEC ainda pode atrasar decisões, especialmente dadas as tensões políticas e o recente fechamento do governo.

