Era dos ETF de XRP começa: 21Shares busca aprovação da SEC para acompanhar o preço do XRP através do índice CME

A corrida para lançar o primeiro fundo negociado em bolsa (ETF) spot de XRP entrou numa fase decisiva, mesmo enquanto o mercado de criptomoedas enfrenta perdas acentuadas. Em 10 de outubro, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) recebeu um novo conjunto de registros de emendas S-1/A para ETFs de XRP propostos pela 21Shares, Bitwise, Franklin Templeton, WisdomTree, Grayscale e Canary Capital. 21Shares Registra ETF de XRP Vinculado à CME O registro mais recente da 21Shares descreve um fundo projetado para rastrear o preço do XRP usando a Taxa de Referência XRP-Dólar CME CF (XRPUSD_NY), um benchmark reconhecido usado por investidores institucionais. O ETF será organizado como um trust de Delaware e manterá XRP em cold storage com a Coinbase Custody Trust Company. As ações serão listadas na Cboe BZX Exchange, dando aos investidores exposição ao XRP através de contas de corretagem regulares. 21Shares XRP ETF Registra S-1/A na SEC: Visa Rastrear o Preço do XRP via Benchmark CME, Lista na Cboe BZX #XRP #ETF pic.twitter.com/8dqmdz3vXy— 𝗕𝗮𝗻𝗸XRP (@BankXRP) 11 de outubro de 2025 O registro confirma que o ETF será passivo, sem uso de alavancagem ou derivativos. Os Participantes Autorizados criarão ou resgatarão ações em troca de dinheiro ou XRP com base no benchmark da CME. O documento também observa que o produto carrega alto risco e não possui seguro FDIC ou proteções da Lei de Companhias de Investimento. SEC Introduz Regras de Listagem de ETF Mais Rápidas Atualizações regulatórias recentes podem acelerar as aprovações de ETF. Pela primeira vez, os novos padrões genéricos de listagem de ETF da SEC permitem que bolsas como Nasdaq, Cboe e NYSE listem ETFs de cripto spot sem aprovação caso a caso separada. Anteriormente, as aplicações frequentemente levavam mais de 240 dias para processar. As novas regras podem reduzir isso para 60-75 dias, uma grande mudança para os emissores que estão na fila. A analista de criptomoedas Diana disse que a 21Shares e a Canary revisaram seus registros para atender aos padrões atualizados. As mudanças incluem: Procedimentos de custódia e resgate mais claros Acordos de compartilhamento de vigilância mais fortes Alinhamento total com o feedback da SEC "Essas atualizações são o tipo de limpeza que você faz logo antes do lançamento", escreveu ela no X. Lançamento Pode Ocorrer no Início de 2026 Se a SEC mantiver seu curso atual, os ETFs de XRP poderão estrear em breve. O primeiro emissor a atender aos critérios avançará sob o novo processo acelerado. 