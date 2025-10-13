Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
TLDRs; O centro de dados de 9,1 mil milhões de dólares do TikTok no Ceará iniciará a construção seis meses após os incentivos fiscais REDATA entrarem em vigor. O projeto, liderado pela ByteDance e Casa dos Ventos, sublinha a crescente integração tecnológica e renovável do Brasil. O REDATA oferece importantes benefícios fiscais para centros de dados alimentados por energia limpa construídos após janeiro de 2026. O Brasil pretende posicionar o Ceará como um [...] A publicação Brasil Recebe Investimento de 9,1 mil milhões de dólares do TikTok no Porto de Pecém apareceu primeiro no CoinCentral.

Brasil recebe investimento de dados de 9,1 mil milhões de dólares da TikTok no Porto de Pecém

Autor: Coincentral
Fonte: Coincentral
2025/10/13 13:03
Leu 4 min
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com

TLDRs;

  • O centro de dados de 9,1 mil milhões de dólares do TikTok no Ceará começará a ser construído seis meses após a entrada em vigor dos incentivos fiscais REDATA.
  • O projeto, liderado pela ByteDance e Casa dos Ventos, sublinha a crescente integração tecnológica e renovável do Brasil.
  • O REDATA oferece grandes benefícios fiscais para centros de dados alimentados por energia limpa construídos após janeiro de 2026.
  • O Brasil pretende posicionar o Ceará como um hub digital regional através de infraestrutura de grande escala e inovação verde.

O Brasil está prestes a receber um dos projetos de infraestrutura de dados mais ambiciosos da América Latina, com a empresa-mãe do TikTok, ByteDance, a associar-se ao gigante brasileiro de energia renovável Casa dos Ventos para construir um centro de dados de 9,1 mil milhões de dólares (50 mil milhões de reais) no estado nordestino do Ceará.

A instalação será localizada no complexo portuário de Pecém, um importante hub logístico e industrial, e a construção está prevista para começar dentro de seis meses, de acordo com o Ministro de Minas e Energia do Brasil, Alexandre Silveira.

O anúncio posiciona o Brasil como um jogador estratégico na economia global de dados, refletindo a sua crescente importância tanto como líder em energia renovável quanto como ponto de referência em infraestrutura digital. O centro de dados planeado de 300 megawatts não só servirá a base de utilizadores em expansão do TikTok na América Latina, mas também poderá fortalecer a posição do Brasil como um hub de armazenamento e processamento de dados para a região.

Energia Limpa no Centro

O projeto alinha-se perfeitamente com a nova iniciativa REDATA do Brasil, um amplo programa fiscal que incentiva centros de dados ambientalmente sustentáveis. A partir de 1 de janeiro de 2026, o REDATA suspende impostos-chave, incluindo o Imposto de Importação (II), o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e PIS/Cofins para importações qualificadas de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC).

Sob o REDATA, todos os centros de dados participantes devem comprometer-se com o uso de 100% de energia limpa e alcançar uma Eficiência de Uso de Água (WUE) abaixo de 0,05 litros por quilowatt-hora. A Casa dos Ventos, mais conhecida pelo seu vasto portfólio de energia eólica, planeia implementar um sistema de arrefecimento líquido de circuito fechado, um design que poderia reduzir o consumo de água em até 52%, de acordo com um estudo da Microsoft sobre arquiteturas de arrefecimento semelhantes.

Adicionalmente, o programa exige que 2% dos gastos do projeto sejam direcionados para Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), com uma redução de 20% para iniciativas baseadas no Nordeste do Brasil, alinhando ainda mais a parceria TikTok-Casa dos Ventos com os incentivos locais à inovação.

Timing e Impacto Económico

A data de início do centro de dados parece estar estrategicamente alinhada com a janela fiscal do REDATA, que permanece aberta até 31 de dezembro de 2026. Esse cronograma dá à equipa ByteDance-Casa dos Ventos aproximadamente um ano para importar e montar a infraestrutura de alta tecnologia necessária antes do início das operações em janeiro de 2027.

Além das economias fiscais, o Operador Nacional do Sistema (ONS) do Brasil aprovou agora o projeto após uma rejeição anterior devido a preocupações com a estabilidade da rede. A aprovação destaca tanto a escala do portfólio renovável de 30 gigawatts em andamento da Casa dos Ventos quanto o delicado equilíbrio de integrar instalações digitais massivas na rede elétrica do Brasil.

Economicamente, espera-se que o centro de dados crie milhares de empregos na construção, operações e cadeias de fornecimento locais, acelerando a transformação do Ceará num corredor de tecnologia digital. Para o setor industrial da região, o projeto sinaliza uma era onde computação nuvem, energia renovável e crescimento de infraestrutura convergem.

Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

