Brasil recebe investimento de dados de 9,1 mil milhões de dólares da TikTok no Porto de Pecém

TLDRs;

O centro de dados de 9,1 mil milhões de dólares do TikTok no Ceará começará a ser construído seis meses após a entrada em vigor dos incentivos fiscais REDATA.

O projeto, liderado pela ByteDance e Casa dos Ventos, sublinha a crescente integração tecnológica e renovável do Brasil.

O REDATA oferece grandes benefícios fiscais para centros de dados alimentados por energia limpa construídos após janeiro de 2026.

O Brasil pretende posicionar o Ceará como um hub digital regional através de infraestrutura de grande escala e inovação verde.

O Brasil está prestes a receber um dos projetos de infraestrutura de dados mais ambiciosos da América Latina, com a empresa-mãe do TikTok, ByteDance, a associar-se ao gigante brasileiro de energia renovável Casa dos Ventos para construir um centro de dados de 9,1 mil milhões de dólares (50 mil milhões de reais) no estado nordestino do Ceará.

A instalação será localizada no complexo portuário de Pecém, um importante hub logístico e industrial, e a construção está prevista para começar dentro de seis meses, de acordo com o Ministro de Minas e Energia do Brasil, Alexandre Silveira.

O anúncio posiciona o Brasil como um jogador estratégico na economia global de dados, refletindo a sua crescente importância tanto como líder em energia renovável quanto como ponto de referência em infraestrutura digital. O centro de dados planeado de 300 megawatts não só servirá a base de utilizadores em expansão do TikTok na América Latina, mas também poderá fortalecer a posição do Brasil como um hub de armazenamento e processamento de dados para a região.

Energia Limpa no Centro

O projeto alinha-se perfeitamente com a nova iniciativa REDATA do Brasil, um amplo programa fiscal que incentiva centros de dados ambientalmente sustentáveis. A partir de 1 de janeiro de 2026, o REDATA suspende impostos-chave, incluindo o Imposto de Importação (II), o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e PIS/Cofins para importações qualificadas de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC).

Sob o REDATA, todos os centros de dados participantes devem comprometer-se com o uso de 100% de energia limpa e alcançar uma Eficiência de Uso de Água (WUE) abaixo de 0,05 litros por quilowatt-hora. A Casa dos Ventos, mais conhecida pelo seu vasto portfólio de energia eólica, planeia implementar um sistema de arrefecimento líquido de circuito fechado, um design que poderia reduzir o consumo de água em até 52%, de acordo com um estudo da Microsoft sobre arquiteturas de arrefecimento semelhantes.

Adicionalmente, o programa exige que 2% dos gastos do projeto sejam direcionados para Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), com uma redução de 20% para iniciativas baseadas no Nordeste do Brasil, alinhando ainda mais a parceria TikTok-Casa dos Ventos com os incentivos locais à inovação.

Timing e Impacto Económico

A data de início do centro de dados parece estar estrategicamente alinhada com a janela fiscal do REDATA, que permanece aberta até 31 de dezembro de 2026. Esse cronograma dá à equipa ByteDance-Casa dos Ventos aproximadamente um ano para importar e montar a infraestrutura de alta tecnologia necessária antes do início das operações em janeiro de 2027.

Além das economias fiscais, o Operador Nacional do Sistema (ONS) do Brasil aprovou agora o projeto após uma rejeição anterior devido a preocupações com a estabilidade da rede. A aprovação destaca tanto a escala do portfólio renovável de 30 gigawatts em andamento da Casa dos Ventos quanto o delicado equilíbrio de integrar instalações digitais massivas na rede elétrica do Brasil.

Economicamente, espera-se que o centro de dados crie milhares de empregos na construção, operações e cadeias de fornecimento locais, acelerando a transformação do Ceará num corredor de tecnologia digital. Para o setor industrial da região, o projeto sinaliza uma era onde computação nuvem, energia renovável e crescimento de infraestrutura convergem.

O post Brasil Recebe Investimento de 9,1 mil milhões de dólares do TikTok no Porto de Pecém apareceu primeiro no CoinCentral.