Preço do ouro no Paquistão: Taxas em 13 de outubro

Os preços do ouro subiram no Paquistão na segunda-feira, de acordo com dados compilados pela FXStreet.

O preço do ouro fixou-se em 36.788,72 Rúpias Paquistanesas (PKR) por grama, um aumento em comparação com as PKR 36.442,39 que custava na sexta-feira.

O preço do ouro aumentou para PKR 429.105,90 por tola, de PKR 425.056,80 por tola na sexta-feira.

Unidade de medida Preço do ouro em PKR 1 Grama 36.788,72 10 Gramas 367.895,30 Tola 429.105,90 Onça Troy 1.144.244,00

Resumo diário dos mercados: Os bulls do ouro mantêm o controlo em meio à fuga global para a segurança e apostas em cortes nas taxas da Fed

O sentimento de risco global piorou na sexta-feira depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou uma tarifa adicional de 100% sobre as exportações chinesas e anunciou novos controles de exportação sobre software crítico a partir de 1 de novembro. Em resposta, a China acusa os EUA de duplos padrões sobre a ameaça tarifária e disse que poderia introduzir suas próprias contramedidas não especificadas se o presidente dos EUA cumprir sua ameaça, acrescentando que não temia uma possível guerra comercial.

Trump, no entanto, suavizou sua posição durante o fim de semana e publicou no Truth Social que os EUA não desejam prejudicar a China. Trump acrescentou ainda que a economia da China ficará bem e que ambos os países desejam evitar dor económica. No entanto, a retórica crescente alimenta a incerteza sobre uma possível reunião entre Trump e o presidente chinês Xi Jinping ainda este ano, empurrando o preço do ouro para um novo pico histórico durante a sessão asiática na segunda-feira.

O encerramento do governo dos EUA está a caminho de se estender para uma terceira semana, já que o Congresso permanece em impasse sobre um plano de financiamento. Além disso, o Senado não está programado para realizar nenhuma votação até terça-feira à tarde. Os principais líderes da Câmara sinalizaram que praticamente não há apetite para que seus partidos cruzem o corredor e se envolvam com as demandas do outro lado. Trump culpou os democratas por sua decisão de demitir milhares de funcionários federais, que começaram a receber avisos na sexta-feira.

Trump, enquanto a bordo do Air Force One, advertiu que pode enviar mísseis Tomahawk de longo alcance que poderiam ser usados pela Ucrânia se a Rússia não resolver a guerra em breve. Trump acrescentou que os mísseis atuariam como um novo passo de agressão se introduzidos na guerra Rússia-Ucrânia. A Rússia alertou contra o fornecimento de mísseis Tomahawk à Ucrânia. Isso mantém os riscos geopolíticos em jogo e acaba por ser outro fator que impulsiona os fluxos em direção ao metal precioso de refúgio seguro.

De acordo com a ferramenta CME FedWatch, a possibilidade de um corte de 25 pontos base na taxa de juros pelo Fed em outubro e dezembro está em torno de 96% e 87%, respectivamente. Isso, por sua vez, apoia o caso para um movimento de valorização adicional para o metal amarelo não rentável em meio à falta de qualquer interesse de compra do dólar americano e liquidez relativamente baixa devido a um feriado bancário nos EUA.

A FXStreet calcula os preços do ouro no Paquistão adaptando os preços internacionais (USD/PKR) à moeda local e unidades de medida. Os preços são atualizados diariamente com base nas taxas de mercado registradas no momento da publicação. Os preços são apenas para referência e as taxas locais podem divergir ligeiramente.

Perguntas Frequentes (FAQ) sobre o Ouro O ouro desempenhou um papel fundamental na história humana, sendo amplamente utilizado como reserva de valor e meio de troca. Atualmente, além do seu brilho e uso para joalharia, o metal precioso é amplamente visto como um ativo de refúgio seguro, o que significa que é considerado um bom investimento durante tempos turbulentos. O ouro também é amplamente visto como uma proteção contra a inflação e contra moedas em desvalorização, pois não depende de nenhum emissor ou governo específico. Os bancos centrais são os maiores detentores de ouro. No seu objetivo de apoiar as suas moedas em tempos turbulentos, os bancos centrais tendem a diversificar as suas reservas e comprar ouro para melhorar a força percebida da economia e da moeda. Altas reservas de ouro podem ser uma fonte de confiança na solvência de um país. Os bancos centrais adicionaram 1.136 toneladas de ouro no valor de cerca de 70 mil milhões de dólares às suas reservas em 2022, de acordo com dados do Conselho Mundial do Ouro. Esta é a maior compra anual desde o início dos registos. Os bancos centrais de economias emergentes como China, Índia e Turquia estão a aumentar rapidamente as suas reservas de ouro. O ouro tem uma correlação inversa com o dólar americano e os títulos do Tesouro dos EUA, que são ambos importantes ativos de reserva e de refúgio seguro. Quando o dólar se deprecia, o ouro tende a subir, permitindo que investidores e bancos centrais diversifiquem seus ativos em tempos turbulentos. O ouro também está inversamente correlacionado com ativos de risco. Um rally no mercado de ações tende a enfraquecer o preço do ouro, enquanto vendas em mercados mais arriscados tendem a favorecer o metal precioso. O preço pode mover-se devido a uma ampla gama de fatores. A instabilidade geopolítica ou receios de uma recessão profunda podem fazer com que o preço do ouro escale rapidamente devido ao seu status de refúgio seguro. Como um ativo sem rendimento, o ouro tende a subir com taxas de juros mais baixas, enquanto um custo mais alto do dinheiro geralmente pesa sobre o metal amarelo. Ainda assim, a maioria dos movimentos depende de como o dólar americano (USD) se comporta, já que o ativo é cotado em dólares (XAU/USD). Um dólar forte tende a manter o preço do ouro controlado, enquanto um dólar mais fraco provavelmente empurrará os preços do ouro para cima.

