Ecossistema de histórias Protocolo IPRWA Fundação Aria estabelecida para promover a economia on-chain de IP icónicos

Autor: PANews
Fonte: PANews
2025/10/13 12:09
Leu 1 min
PANews relatou em 13 de outubro que a Aria anunciou oficialmente o estabelecimento da Aria Foundation, que irá governar o seu protocolo descentralizado e impulsionar a integração on-chain de IPs icônicos. Como infraestrutura para tokenização de direitos de IP, o Aria Protocol já suportou a transferência on-chain de royalties de músicas de artistas como Justin Bieber, BLACKPINK e BTS, e emitiu o token de ativo físico de IP $APL.

O projeto supostamente completou uma ronda de financiamento estratégico e seed de 15 milhões de dólares em setembro deste ano, com investidores incluindo Polychain Capital, Neoclassic e Story Foundation. A Aria Foundation será responsável pela gestão de recursos do ecossistema, emissão de ativos de IP e governança de protocolo, enquanto a sua subsidiária, Aria Protocol Labs, continuará a fornecer suporte técnico e de ecossistema.

