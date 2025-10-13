Ecossistema de histórias Protocolo IPRWA Fundação Aria estabelecida para promover a economia on-chain de IP icónicos

PANews informou em 13 de outubro que a Aria anunciou oficialmente o estabelecimento da Aria Foundation, que irá governar o seu protocolo descentralizado e impulsionar a integração on-chain de IPs icônicos. Como infraestrutura para tokenização de direitos de IP, o Aria Protocol já suportou a transferência on-chain de royalties de músicas de artistas como Justin Bieber, BLACKPINK e BTS, e emitiu o token de ativo físico de IP $APL. O projeto supostamente completou uma rodada estratégica e seed de financiamento de $15 milhões em setembro deste ano, com investidores incluindo Polychain Capital, Neoclassic e Story Foundation. A Aria Foundation será responsável pela gestão de recursos do ecossistema, emissão de ativos de IP e governança de protocolo, enquanto sua subsidiária, Aria Protocol Labs, continuará a fornecer suporte técnico e de ecossistema. PANews informou em 13 de outubro que a Aria anunciou oficialmente o estabelecimento da Aria Foundation, que irá governar o seu protocolo descentralizado e impulsionar a integração on-chain de IPs icônicos. Como infraestrutura para tokenização de direitos de IP, o Aria Protocol já suportou a transferência on-chain de royalties de músicas de artistas como Justin Bieber, BLACKPINK e BTS, e emitiu o token de ativo físico de IP $APL. O projeto supostamente completou uma rodada estratégica e seed de financiamento de $15 milhões em setembro deste ano, com investidores incluindo Polychain Capital, Neoclassic e Story Foundation. A Aria Foundation será responsável pela gestão de recursos do ecossistema, emissão de ativos de IP e governança de protocolo, enquanto sua subsidiária, Aria Protocol Labs, continuará a fornecer suporte técnico e de ecossistema.