Zhao Changpeng negou ter gostado da imagem sobre "a possibilidade de ele assumir o token ASTER" e enfatizou que as oportunidades são deixadas para os jovens.

PANews relatou em 13 de outubro que o utilizador da plataforma X @SrPetersETH publicou uma imagem nas redes sociais que parecia mostrar Zhao Changpeng a gostar de uma publicação que dizia: "Se Trump perdoar Zhao Changpeng, não é impossível que ele assuma o token ASTER." Zhao Changpeng respondeu posteriormente, dizendo: "Irmão, por favor pare de espalhar imagens falsas... Eu nunca vi o conteúdo deste tweet antes. Pessoalmente, além da minha idade legal, não existem outras restrições que me impeçam de participar ou gerir outros projetos, mas ainda acredito que mais oportunidades devem ser dadas à geração mais jovem."