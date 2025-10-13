Grupo Touareg expande presença global com estabelecimento de subsidiária tecnológica nos EUA

NOVA IORQUE, 13 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- O Grupo Touareg, líder internacional em finanças, ativos digitais e inovação tecnológica, anunciou a criação da sua subsidiária com sede nos EUA, Touareg Group Technologies Co. Esta expansão estratégica representa um passo importante na estratégia de crescimento a longo prazo do Grupo e demonstra o seu compromisso em construir infraestruturas de classe mundial na convergência entre finanças e tecnologias emergentes.

A nova subsidiária irá focar-se em inteligência artificial (IA), infraestrutura blockchain e plataformas de troca de ativos digitais, com forte ênfase no desenvolvimento de uma bolsa de criptomoedas de próxima geração. Esta bolsa foi projetada para fornecer segurança de nível institucional, alinhamento regulatório e capacidades avançadas de negociação que servirão tanto participantes de retalho como institucionais. Ao colocar conformidade, transparência e escalabilidade tecnológica no seu núcleo, a bolsa pretende estabelecer-se como uma plataforma confiável na economia digital global.

Operando a partir dos Estados Unidos, a Touareg Group Technologies Co. beneficia da proximidade a um dos ecossistemas mais avançados para inovação financeira e supervisão regulatória. Este posicionamento estratégico permite à empresa equilibrar desenvolvimento de ponta com governança rigorosa, garantindo sustentabilidade a longo prazo e confiança do mercado.

"A criação da Touareg Group Technologies Co. é um marco fundamental na nossa expansão global", disse um porta-voz do Grupo Touareg. "O nosso foco está em criar valor sustentável para os acionistas combinando tecnologia, governança e inovação. A próxima bolsa de criptomoedas será uma pedra angular desta estratégia, oferecendo um mercado seguro, conforme e eficiente que apoia o crescimento da indústria de ativos digitais."

Além da iniciativa de bolsa, a subsidiária irá prosseguir com o desenvolvimento de aplicações avançadas de IA e sistemas blockchain de nível institucional. Estes esforços serão apoiados por colaborações estratégicas com empresas de tecnologia líderes, instituições financeiras e autoridades reguladoras, garantindo alinhamento com as melhores práticas globais e melhorando a adoção em todos os mercados.

O lançamento da Touareg Group Technologies Co. destaca a missão mais ampla do Grupo de expandir a sua presença internacional, diversificar o seu portfólio e fortalecer a sua posição como parceiro confiável na interseção entre finanças e tecnologia. Ao priorizar resiliência, conformidade e responsabilidade corporativa, o Grupo Touareg continua a construir um ecossistema voltado para o futuro que capacita empresas, comunidades e acionistas em todo o mundo.

Esta expansão estabelece ainda mais o Grupo Touareg como um catalisador para inovação, moldando o futuro das finanças e tecnologia através de infraestrutura avançada, criação de valor para os acionistas e crescimento sustentável.

