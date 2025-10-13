Dogecoin transformou $10.000 em $14.100 no terceiro trimestre de 2025, este rival do DOGE poderia transformar uma aposta semelhante em $100 mil até ao final do ano

O post Dogecoin Transformou $10.000 em $14.100 no Q3 de 2025, Este Rival do DOGE Poderia Transformar uma Aposta Semelhante em $100k até o Final do Ano apareceu primeiro na Coinpedia Fintech News

O Dogecoin disparou durante o Q3 de 2025, gerando grandes ganhos para os primeiros investidores. No início do trimestre, o DOGE pairava próximo a $0,178, e no seu encerramento, havia ultrapassado $0,250, representando um aumento de aproximadamente 41%. Essa alta significou que um investimento de $10.000 teria crescido para aproximadamente $14.100 em apenas três meses.

No entanto, enquanto o DOGE desfruta dos holofotes novamente, os traders estão a fazer a próxima grande pergunta: qual token poderia entregar um retorno ainda maior antes do encerramento de 2025? Todos os olhares estão voltados para o Little Pepe (LILPEPE), o rival emergente do DOGE que poderia transformar uma aposta semelhante de $10.000 em $100.000 até o final do ano. O burburinho em torno deste meme coin emergente está a crescer, com fortes resultados de pré-venda, listagens importantes em exchanges pela frente, e uma comunidade viral por trás. Muitos investidores acreditam que o LILPEPE poderia ser a próxima estrela em ascensão.

Dogecoin Estabelece o Padrão com Crescimento de 41% no Q3 de 2025

O forte trimestre do Dogecoin reacendeu o mercado de meme coins. Enquanto Bitcoin e Ethereum se consolidavam, a alta impulsionada pela comunidade do DOGE destacou-se. Seu crescimento de 41% no Q3 de 2025 não veio apenas do hype; refletiu uma fé renovada no poder dos tokens comunitários e o retorno mais amplo do entusiasmo do varejo.

Gráfico de Preço do Dogecoin Q3 | Statista

Este momento criou um novo padrão: se o DOGE pode subir 41% em um trimestre, os investidores estão a procurar a próxima meme coin que poderia multiplicar seu investimento várias vezes. É aí que o Little Pepe (LILPEPE) entra, combinando humor, hype e desenvolvimento real num único token projetado para a nova geração de meme coins.

Little Pepe (LILPEPE): A Meme Coin com Momentum Real

Ao contrário da maioria das meme coins que dependem apenas de tendências, o Little Pepe (LILPEPE) combina forte energia comunitária com tokenomics credível e transparência. Construído na cadeia ERC, o LILPEPE é posicionado como "o herdeiro do trono", um projeto criado para fundir o apelo de meme com fundamentos legítimos de criptomoedas. O sucesso da pré-venda conta a história. O Estágio 12 esgotou-se mais rápido que o programado, arrecadando mais de $25,47 milhões. O Estágio 13, agora ativo a um preço de $0,0022, já arrecadou mais de $1,27 milhão, mostrando forte demanda dos investidores. Tal tração durante os estágios de pré-venda sugere que os investidores veem mais do que apenas um meme; eles veem um movimento.

Para celebrar sua pré-venda em expansão, a equipe LILPEPE lançou um sorteio massivo de $777.000, onde 10 vencedores sortudos receberão cada um $77.000 em tokens LILPEPE. Com mais de 437.000 inscrições até agora, esta iniciativa impulsionou significativamente o engajamento social e atraiu uma onda de novos investidores. Além disso, o LILPEPE introduziu outro mega sorteio para compradores nos estágios 12 a 17. Os três maiores compradores ganharão 5, 3 e 2 ETH, respectivamente. Este sorteio termina quando o Estágio 17 esgotar. Uma das conquistas mais significativas do Little Pepe (LILPEPE) é sua auditoria CertiK bem-sucedida, que lhe deu uma impressionante pontuação de segurança de 95,49%. Além disso, o Little Pepe (LILPEPE) foi oficialmente listado no CoinMarketCap, e a equipe também confirmou que o LILPEPE será listado em duas grandes exchanges centralizadas (CEXs) imediatamente após a conclusão da pré-venda, seguido por planos para aparecer em uma das maiores exchanges do mundo.

Sem Taxas, Sem Rug Pulls, Apenas Velas Verdes e Vibrações

O Little Pepe (LILPEPE) defende uma política de "sem taxas, sem rug pull". Cada transação é transparente, e a equipe promove total descentralização. O roteiro do projeto descreve afetuosamente sua fase de desenvolvimento como "cozinhando no útero cripto com a Mamãe Pepe", uma referência divertida mas confiante à sua fase de crescimento antes do lançamento oficial. À medida que o hype da comunidade cresce, a frase "Hype da Comunidade = Vibrações Máximas" captura perfeitamente a cultura do LILPEPE. Os detentores não são apenas investidores; são parte de um movimento coletivo que celebra humor, transparência e vitórias compartilhadas.

Conclusão

À medida que 2025 se aproxima do seu último trimestre, a corrida das meme coins está a aquecer novamente. O Dogecoin demonstrou que os meme tokens ainda podem gerar lucros substanciais. No entanto, o próximo grande movimento pode pertencer ao Little Pepe (LILPEPE), uma meme coin que combina humor, utilidade e confiança como nunca antes.

Para mais informações sobre o Little Pepe (LILPEPE) visite os links abaixo: