Bitcoin Core V30 lança oficialmente com reação mista da comunidade

Os desenvolvedores do Bitcoin Core viram uma reação mista da comunidade Bitcoin ao anunciarem o lançamento da sua atualização v30, trazendo uma série de mudanças relacionadas aos nós na arquitetura, desempenho e segurança.

As principais mudanças apresentadas no Bitcoin Core 30.0 são a introdução de conexões criptografadas opcionais entre nós para melhor privacidade e o aumento do limite de dados OP_RETURN dentro do software Bitcoin Core de 80 para 100.000 bytes, permitindo uma quantidade significativamente maior de dados não financeiros a serem incorporados nas transações Bitcoin.

"Com o lançamento desta nova versão principal, as versões 27.x e anteriores estão no 'Fim de Vida' e não receberão mais atualizações", diz o anúncio de domingo.

As principais mudanças do Bitcoin Core v30. Fonte: Bitcoin Core

Enquanto a atualização também incluiu correções de bugs, melhorias de desempenho e mudanças nas taxas, a maior questão a gerar debate na comunidade é o aumento do limite OP_Return.

Uma mudança tão grande no limite de dados permite o desenvolvimento de aplicações descentralizadas mais sofisticadas e com fome de dados na rede, mas irritou os puristas do Bitcoin que argumentam que a rede deve ser usada apenas para transações financeiras.

Novas guerras de tamanho de bloco

Resistência da comunidade contra o Bitcoin Core v30. Fonte: X

Embora esta não tenha sido uma mudança de protocolo, o debate atual desperta memórias das guerras de tamanho de bloco de 2017, que acabaram levando a um hard fork do Bitcoin no Bitcoin Cash.

Alguns veem a atualização como algo bom, como o Líder do Ecossistema Ark Labs, Alex Bergeron, que disse via X na sexta-feira que pretende "usar todo o espaço adicional do OP_Return e VAI usá-lo para tornar o Bitcoin mais parecido com o Ethereum, só que melhor."

O co-fundador da CasaHODL, Jameson Lopps, está totalmente por trás do Bitcoin Core v30. Fonte: Jameson Lopp

Enquanto o co-fundador da Satoshi Labs, Pavol Rusnak, também afirmou ontem que estava optando pelo Bitcoin Core v30 devido a ter "ótima equipe de desenvolvimento, código revisado por pares" e "decisões de engenharia sensatas".

Pavol Rusnak está aderindo ao Bitcoin Core v30. Fonte: Pavol Rusnak

Outros não foram tão otimistas, argumentando que vai contra os princípios fundamentais do Bitcoin de ser um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer e poderia levar ao inchaço da blockchain, aumento dos custos de operação dos nós e questões legais.

Uma solução alternativa que um número significativo de operadores de nós já está utilizando é o software de nó alternativo conhecido como "knots", pois permite que eles imponham limites rigorosos de tamanho de dados, como 80 bytes, nas transações.

"Como uma medida (esperançosamente) temporária, execute o Knots. Eu recomendo fortemente não atualizar para o Core v30", observou o criptógrafo pioneiro Nick Szabo via X na semana passada.

No início deste mês, Szabo levantou preocupações sobre as implicações legais do aumento do limite de dados, já que os operadores de nós correm o risco de hospedar "dados ilegais".

"Sem adicionar salvaguardas para permitir que operadores de nós de arquivo excluam conteúdo ilegal de forma não disruptiva pelo qual muitas vezes serão criminalmente responsabilizados", ele postou no X em 2 de outubro.

O fundador do knots, Luke Dashjr, não comentou sobre a atualização desde que ela foi lançada; no entanto, ele tem sido crítico da última atualização do Bitcoin Core.

Luke Dashjr está destacando preocupações com o Bitcoin Core v30. Fonte: Luke Dashjr

Os dados mostram que um número significativo de operadores de nós está utilizando o software Knots, com dados da BitRef indicando que atualmente existem 5.114 nós Knots, representando 21,48% de todos os nós Bitcoin.

