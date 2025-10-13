Balança comercial da China em USD abaixo das expectativas ($98,96B) em setembro: Valor real ($90,45B)

A publicação "Balança Comercial da China em USD abaixo das expectativas ($98,96B) em setembro: Valor de Chegada Real ($90,45B)" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. PancakeSwap, Aster e SPX6900 garantiram ganhos de mais de 20% nas últimas 24 horas, uma recuperação após o maior movimento de venda já registrado no mercado de criptomoedas na sexta-feira. Tecnicamente, a recuperação mostra potencial para estender a tendência de alta, mas a incerteza devido ao anúncio do Presidente dos EUA Donald Trump de uma tarifa de 100% sobre a China em software crítico pode manter o mercado em alerta. Fonte: https://www.fxstreet.com/news/china-trade-balance-usd-below-expectations-9896b-in-september-actual-9045b-202510130300 A publicação "Balança Comercial da China em USD abaixo das expectativas ($98,96B) em setembro: Valor de Chegada Real ($90,45B)" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. PancakeSwap, Aster e SPX6900 garantiram ganhos de mais de 20% nas últimas 24 horas, uma recuperação após o maior movimento de venda já registrado no mercado de criptomoedas na sexta-feira. Tecnicamente, a recuperação mostra potencial para estender a tendência de alta, mas a incerteza devido ao anúncio do Presidente dos EUA Donald Trump de uma tarifa de 100% sobre a China em software crítico pode manter o mercado em alerta. Fonte: https://www.fxstreet.com/news/china-trade-balance-usd-below-expectations-9896b-in-september-actual-9045b-202510130300