A publicação "Balança Comercial da China em USD abaixo das expectativas ($98,96B) em setembro: Valor de Chegada Real ($90,45B)" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. PancakeSwap, Aster e SPX6900 garantiram ganhos de mais de 20% nas últimas 24 horas, uma recuperação após o maior movimento de venda já registrado no mercado de criptomoedas na sexta-feira. Tecnicamente, a recuperação mostra potencial para estender a tendência de alta, mas a incerteza devido ao anúncio do Presidente dos EUA Donald Trump de uma tarifa de 100% sobre a China em software crítico pode manter o mercado em alerta. Fonte: https://www.fxstreet.com/news/china-trade-balance-usd-below-expectations-9896b-in-september-actual-9045b-202510130300

Balança comercial da China em USD abaixo das expectativas ($98,96B) em setembro: Valor real ($90,45B)

Autor: BitcoinEthereumNews
Fonte: BitcoinEthereumNews
2025/10/13 11:45
Leu 1 min
PancakeSwap, Aster e SPX6900 garantiram ganhos de mais de 20% nas últimas 24 horas, uma recuperação após o maior movimento de venda já registrado no mercado de criptomoedas na sexta-feira. Tecnicamente, a recuperação mostra potencial para estender a tendência de alta, mas a incerteza devido ao anúncio do Presidente dos EUA Donald Trump de uma tarifa de 100% sobre a China em relação a software crítico pode manter o mercado em alerta. 

Fonte: https://www.fxstreet.com/news/china-trade-balance-usd-below-expectations-9896b-in-september-actual-9045b-202510130300

Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

