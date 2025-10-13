A empresa cotada em Hong Kong, Daren International, está a considerar adicionar tokens FLOCK à sua reserva estratégica de tokens.

PANews relatou em 13 de outubro que, de acordo com a PR Newswire, uma subsidiária da empresa cotada em Hong Kong Daren International (01957.HK) anunciou que assinou um memorando de cooperação com a FLock Technology Holdings (referida como "FLock"). As duas partes trabalharão juntas para desenvolver soluções de inteligência artificial com preservação de privacidade e considerar a expansão de mais cooperação estratégica no futuro, incluindo, mas não se limitando a, adicionar tokens FLOCK à reserva estratégica de tokens do Grupo Daren. PANews relatou em 13 de outubro que, de acordo com a PR Newswire, uma subsidiária da empresa cotada em Hong Kong Daren International (01957.HK) anunciou que assinou um memorando de cooperação com a FLock Technology Holdings (referida como "FLock"). As duas partes trabalharão juntas para desenvolver soluções de inteligência artificial com preservação de privacidade e considerar a expansão de mais cooperação estratégica no futuro, incluindo, mas não se limitando a, adicionar tokens FLOCK à reserva estratégica de tokens do Grupo Daren.