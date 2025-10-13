Uma certa baleia não conseguiu fechar totalmente a sua posição long de BTC quando o mercado recuperou, fazendo com que perdesse novamente mais de $4,8 milhões.

De acordo com a PANews em 13 de outubro, segundo o monitoramento da Lookonchain, a queda do mercado deu à baleia 0x5D2F uma oportunidade de sair da sua posição short de BTC, que estava a perder dinheiro há quase cinco meses. A queda transformou as suas perdas de $27 milhões em lucros. No entanto, ele não fechou completamente a sua posição. Com a recuperação do mercado, ele está agora com perdas de mais de $4,8 milhões. O preço de liquidação: $123.263.
