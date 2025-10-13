Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Mais
Commodity Zero-Fee Gala
De acordo com a PANews em 13 de outubro, segundo o monitoramento da Lookonchain, a queda do mercado deu ao whale 0x5D2F uma oportunidade de sair da sua posição Short de BTC, que estava a perder dinheiro há quase cinco meses. A queda transformou as suas perdas de $27 milhões em lucros. No entanto, ele não fechou completamente a sua posição. Com a recuperação do mercado, ele está agora com perdas de mais de $4,8 milhões. O preço de liquidação: $123.263.De acordo com a PANews em 13 de outubro, segundo o monitoramento da Lookonchain, a queda do mercado deu ao whale 0x5D2F uma oportunidade de sair da sua posição Short de BTC, que estava a perder dinheiro há quase cinco meses. A queda transformou as suas perdas de $27 milhões em lucros. No entanto, ele não fechou completamente a sua posição. Com a recuperação do mercado, ele está agora com perdas de mais de $4,8 milhões. O preço de liquidação: $123.263.

Uma certa baleia não conseguiu fechar totalmente a sua posição long de BTC quando o mercado recuperou, fazendo com que perdesse novamente mais de $4,8 milhões.

Autor: PANews
Fonte: PANews
2025/10/13 10:56
Leu 1 min
Bitcoin
BTC$73,512.17+7.40%
4
4$0.009616-1.12%
Threshold
T$0.006607+0.60%
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com

De acordo com a PANews em 13 de outubro, segundo o monitoramento da Lookonchain, a queda do mercado deu à baleia 0x5D2F uma oportunidade de sair da sua posição short de BTC, que estava a perder dinheiro há quase cinco meses. A queda transformou as suas perdas de $27 milhões em lucros. No entanto, ele não fechou completamente a sua posição. Com a recuperação do mercado, ele está agora com perdas de mais de $4,8 milhões. O preço de liquidação: $123.263.

Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

Você também pode gostar

RD Saúde (RADL3) sobe mais de 4% após balanço do 4T25; veja análise

RD Saúde (RADL3) sobe mais de 4% após balanço do 4T25; veja análise

As ações da RD Saúde (RADL3) estão operando em forte alta na tarde desta quarta-feira (4), após a divulgação do balanço de resultados do quarto trimestre de 202
Compartilhar
Suno2026/03/05 01:55
Negociações entre Cosan e Shell para salvar Raízen chegam a um impasse

Negociações entre Cosan e Shell para salvar Raízen chegam a um impasse

As negociações para a capitalização da Raizen, joint venture entre Cosan e Shell que tem uma dívida bruta de R$ 73 bilhões bilhões, chegaram a um impasse que p
Compartilhar
Neofeed2026/03/05 01:53
HGBS11 vende 18,375% do I Fashion Outlet por R$ 63,4 mi

HGBS11 vende 18,375% do I Fashion Outlet por R$ 63,4 mi

O HGBS11 anunciou a celebração de um Memorando de Entendimentos para alienar integralmente sua participação remanescente no I Fashion Outlet Novo Hamburgo. O ne
Compartilhar
Suno2026/03/05 01:55