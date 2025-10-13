Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
PANews relatou em 13 de outubro que, de acordo com a monitorização do analista on-chain @ai_9684xtpa, as TOP36 baleias de HYPE planeiam aumentar as suas holdings em 122.000 tokens HYPE, no valor de 4,83 milhões de dólares americanos. O endereço 0x7BE...480D8 depositou 8 milhões de USDC na Hyperliquid há 5 minutos e subsequentemente colocou duas ordens de compra TWAP para HYPE, elevando a compra total para 122.000 tokens. Ele atualmente detém 5,5 milhões de dólares em HYPE.

As baleias TOP36 da HYPE planeiam aumentar as suas participações em 122.000 tokens HYPE, no valor de $4,83 milhões

Autor: PANews
Fonte: PANews
2025/10/13 11:15
Hyperliquid
4
USDCoin
PANews relatou em 13 de outubro que, de acordo com a monitorização do analista on-chain @ai_9684xtpa, as TOP36 baleias de HYPE planeiam aumentar as suas holdings em 122.000 tokens HYPE, no valor de 4,83 milhões de dólares americanos.

O endereço 0x7BE...480D8 depositou 8 milhões de USDC na Hyperliquid há 5 minutos e subsequentemente colocou duas ordens de compra TWAP para HYPE, elevando a compra total para 122.000 tokens. Ele atualmente detém HYPE no valor de 5,5 milhões de dólares.

