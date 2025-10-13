As baleias TOP36 da HYPE planeiam aumentar as suas participações em 122.000 tokens HYPE, no valor de $4,83 milhões

PANews relatou em 13 de outubro que, de acordo com a monitorização do analista on-chain @ai_9684xtpa, as TOP36 baleias de HYPE planeiam aumentar as suas holdings em 122.000 tokens HYPE, no valor de 4,83 milhões de dólares americanos.

O endereço 0x7BE...480D8 depositou 8 milhões de USDC na Hyperliquid há 5 minutos e subsequentemente colocou duas ordens de compra TWAP para HYPE, elevando a compra total para 122.000 tokens. Ele atualmente detém HYPE no valor de 5,5 milhões de dólares.