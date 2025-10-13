As baleias TOP36 da HYPE planeiam aumentar as suas participações em 122.000 tokens HYPE, no valor de $4,83 milhões

PANews relatou em 13 de outubro que, de acordo com a monitorização do analista on-chain @ai_9684xtpa, as TOP36 baleias de HYPE planeiam aumentar as suas holdings em 122.000 tokens HYPE, no valor de 4,83 milhões de dólares americanos.
O endereço 0x7BE...480D8 depositou 8 milhões de USDC na Hyperliquid há 5 minutos e subsequentemente colocou duas ordens de compra TWAP para HYPE, elevando a compra total para 122.000 tokens. Ele atualmente detém HYPE no valor de 5,5 milhões de dólares.
Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com
para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.