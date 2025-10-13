Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Chainlink, Hedera e Avalanche dominam projetos de Ativos Reais com base na atividade social

Autor: Blockchainreporter
Fonte: Blockchainreporter
2025/10/13 11:00
Leu 2 min
O setor de Ativos Reais está a fazer ondas com um notável burburinho nas redes sociais. Particularmente, Chainlink ($LINK), Hedera ($HBAR) e Avalanche ($AVAX) são os nomes líderes entre os principais projetos RWA em termos de atividade social nas últimas 24 horas. Adicionalmente, os dados da Phoenix revelam que outros projetos RWA proeminentes na lista incluem VeChain ($VET), Injective Protocol ($INJ), Internet Computer ($ICP), ONDO Finance ($ONDO), ZBCN ($ZBCN), ELYSIA ($EL) e Quant Network ($QNT). Este crescente interesse no setor RWA indica o potencial para um crescimento notável no futuro.

Chainlink lidera projetos RWA nas redes sociais com 8,5K publicações envolvidas

Particularmente, Chainlink ($LINK) é o principal projeto RWA quando se trata de atividade social. A este respeito, testemunhou 8,5K publicações envolvidas e 2,7M interações. Depois disso, Hedera ($HBAR) permaneceu eficaz ao contabilizar 4,9K publicações envolvidas além de 411,3K interações sociais, subindo para a 2ª posição entre os projetos RWA.

A seguir, Avalanche supostamente está em 3º lugar no caso de publicações envolvidas. Assim, o total de suas publicações envolvidas atingiu a marca de 3,5K nas últimas vinte e quatro horas. Adicionalmente, viu 476,6K interações sociais nesse meio tempo. A seguir, VeChain ($VET) obteve o 4º lugar no caso de atividade social, com até 3,0K publicações envolvidas. Ao mesmo tempo, testemunhou 918,8K interações nas redes sociais.

O próximo jogador na lista é Injective ($INJ), já que o projeto viu 2,6K publicações envolvidas acumuladas. Junto com isso, suas interações sociais tocaram a marca de 295,4K. Subsequentemente, Internet Computer ($ICP) é outro projeto RWA chave, pois o número de suas publicações envolvidas e interações sociais aumentou para 2,3K e 395,9K, respetivamente. Da mesma forma, ONDO Finance ($ONDO) viu 2,2K publicações envolvidas e 395,9 interações nas redes sociais.

QUANT Network no fundo da lista com 1,5K publicações envolvidas e 158,6K interações

Continuando, a lista do Phoenix Group adiciona ZBCN ($ZBCN) como o 8º principal RWA nas redes sociais, com suas interações e publicações envolvidas atingindo as marcas de 250,6K e 2,0K em número. Depois disso, ELYSIA ($EL) registrou 2,0K publicações envolvidas, bem como 1,5M interações. No final da lista, Quant Network ($QNT) contemplou 158,6K interações e 1,5K publicações envolvidas nas redes sociais.

